https://ukraina.ru/20241024/1058309010.html

"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области

"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области - 24.10.2024 Украина.ру

"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области

ВСУ понесут колоссальные потери, если попытаются быстро выйти из Курской области. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую создали сами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-10-24T05:30

2024-10-24T05:30

2024-10-24T05:30

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Чтобы ни говорила украинская сторона, но во время курской авантюры ВСУ сожгли свои резервы. А других резервов у них просто нет, сообщил эксперт.В первой фазе любой войны всегда погибает лучшая часть армии. Восполнить ее потом нечем, если в наличии нет огромных человеческих ресурсов, добавил публицист.Изначально в Курской области у ВСУ был план занять Курчатовскую АЭС и, возможно, сам Курск. Они пошли ва-банк, рассчитывая одним ударом закончить всю эту историю: занять АЭС и шантажировать Россию, уточнил историк.Но сейчас для украинской армии сложилась парадоксальная ситуация. Если они попытаются быстро выйти из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую создали своими же руками, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руПодробно о том, с чем связан внезапный визит главы Пентагона в Киев — в интервью Александра Перенджиева: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов на сайте Украина.ру

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новости, курская область, украина, россия, всу, курск, аэс, наступление, вс рф, детали, резервы, сво, спецоперация