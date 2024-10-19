Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада - 19.10.2024 Украина.ру
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Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада - 19.10.2024 Украина.ру
Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
Если ВСУ попытаются быстро вывести войска из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую сами создали. Правильно организованное отступление — это высокое искусство. То есть свою 50-тысячную группировку они там и похоронили.
2024-10-19T07:30
2024-10-19T07:30
интервью
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
кгб
суджа
всу
европа
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, военкор Александр Сладков утверждает, что ВСУ испытвают трудности при ведении сетецентрической войны в Курской области, поскольку на территории России не работает "Старлинк". А в классическом формате противостояния российская армия сильнее. Как вы оцениваете обстановку в зоне вторжения украинских войск на территорию России?- Вряд ли это напрямую связано со "Старлинком". Выйти за пределы приграничного сражения ВСУ не удалось. То есть превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у них не получилось. Прорвавшуюся группировку в таких случаях стараются окружить, разрезать на части и уничтожить. Начало этого мы уже наблюдаем. Уже появились кадры попыток прорыва частей ВСУ. Деблокирующий удар противника в районе Толстого Луга провалился.Погода препятствует активным боевым действиям, установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки, Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством.- В чем причина?- Артиллерия, ПТУР и дроны наладили взаимодействие. Появились дроны на оптоволоконном кабеле, архаичные, но они не поддаются влиянию средств подавления РЭБ. В наших СМИ это не очень отражается, но если посмотреть украинские каналы, то Сумы в нон-стоп режиме подвергаются бомбардировкам. И людские резервы у них не бесконечны.- По поводу непогоды. Украинские военные жаловались, что им приходится эксплуатировать колесную технику западного образца, тогда как российская армия передвигается на гусеничной бронетехнике. Как это сказывается на маневренности?- Скажу по своему опыту. Если вы где-то застряли на БМП, то можно покрутиться на месте, сдать вперед-назад и выехать. Но и БТР наши неплохие. Давление в шинах можно изменить прямо из кабины водителя. Сбрасывается давление, и они становятся проходимыми. Западная техника со времен Первой мировой войны строилась на колесной базе, потому что в Европе развита дорожная сеть. Для скорости колесная техника лучше, но войска на ней рабы дорог.- По данным Минобороны, наши войска отразили шесть контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Какую цель преследовали эти удары?- Во-первых, деблокировать окруженные части. А во-вторых, атакующие действия по советской военной школе сдерживают наступление противника. Так сдерживали наступление немцев на Москву кавалерийскими рейдами. Они приводили к большим потерям, но движение врага замедляли. У ВСУ тактика контрударов отлажена, они почти везде этим пользуются.- Наше командование предпочитает выдавливать группировку противника из Курской области? Осуществимо ли срезание этого плацдарма?- Тактика выдавливания применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, а при наличии дронов это чревато большими потерями.- Главная коммуникация, по которой идет снабжение прорвавшейся группировки, проходит через Суджу?- Да. При выдавливании противника наше командование пытается наносить минимальный ущерб инфраструктуре. Даже дома стараются не разрушать, потому что восстанавливать их будут за государственный счет. Поэтому равнять Суджу с землей, заходить и вести штурмовые действия никто не будет, а ВСУ там закрепились.Перерезать эту артерию будут огневыми средствами, авиацией и дронами. Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов. А вертолеты уже, кстати, научились сбивать тяжелые дроны.- Накануне наши части освободили Максимильяновку в Донбассе на Кураховском направлении. Как сказываются бои в Курской области на ситуации в Донбассе?- Чтобы ни говорила украинская сторона, под Курском они сожгли свои резервы. А других резервов у них нет. В первой фазе любой войны всегда погибает лучшая часть армии. Восполнить ее потом нечем, если у вас нет огромных человеческих ресурсов. Вермахт сломался в Сталинграде.Я считаю, что Украина практически исчерпала мобилизационный ресурс. По западным источникам, потери Украины уже составляют 1,8 млн человек. Мобилизационный потенциал любой страны, если она не хочет уйти в безвозвратный людской регресс, составляет 10% населения.Изначально в Курской области у них был план занять Курчатовскую АЭС и, возможно, сам Курск. Они пошли ва-банк, рассчитывая одним ударом закончить всю эту историю: занять АЭС и шантажировать нас.Но сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Если они попытаются быстро вывести войска из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую сами создали. Правильно организованное отступление — это высокое искусство. Отступая придется бросать технику, боеприпасы, понадобится грамотно налаженная эвакуация, а они к этому неспособны. То есть свою 50-тысячную группировку они там и похоронили. Замысел был хороший и начало бодрое, но полностью реализовать задуманное без превосходства в воздухе невозможно. Это была военная глупость.- Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада. Есть ли потенциал у Украины для создания ядерного оружия?- Потенциал у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развал Советского Союза. Ядерный заряд они создать смогут, но это не понравится никому, потому что это сделает заложниками не столько нас, сколько их союзников. Украина же хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне. Сейчас их криминальная суть вылезла наружу.Почему все считают, что его могут применить только по России? Это может быть шантаж, если не дадите денег, завтра жахнем по Берлину или по Вене. Но никто не захочет иметь таких безумных рэкетиров в центре Европы с ядерной дубиной. Это только ускорит соглашение между Россией и Западом.Запад сам вырастил этого монстра. Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация кошмарна прежде всего для Запада.Подробнее о ситуации в зоне СВО Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье
https://ukraina.ru/20241017/1058140511.html
https://ukraina.ru/20241017/1058163010.html
курская область
россия
украина
суджа
европа
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, кгб, суджа, всу, европа
Интервью, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, КГБ, Суджа, ВСУ, Европа

Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада

07:30 19.10.2024
 
© из личного архиваСергей Сазонов интервью
Сергей Сазонов интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если ВСУ попытаются быстро вывести войска из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую сами создали. Правильно организованное отступление — это высокое искусство. То есть свою 50-тысячную группировку они там и похоронили.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
- Сергей, военкор Александр Сладков утверждает, что ВСУ испытвают трудности при ведении сетецентрической войны в Курской области, поскольку на территории России не работает "Старлинк". А в классическом формате противостояния российская армия сильнее. Как вы оцениваете обстановку в зоне вторжения украинских войск на территорию России?
- Вряд ли это напрямую связано со "Старлинком". Выйти за пределы приграничного сражения ВСУ не удалось. То есть превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у них не получилось. Прорвавшуюся группировку в таких случаях стараются окружить, разрезать на части и уничтожить. Начало этого мы уже наблюдаем. Уже появились кадры попыток прорыва частей ВСУ. Деблокирующий удар противника в районе Толстого Луга провалился.
Погода препятствует активным боевым действиям, установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки, Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством.
- В чем причина?
- Артиллерия, ПТУР и дроны наладили взаимодействие. Появились дроны на оптоволоконном кабеле, архаичные, но они не поддаются влиянию средств подавления РЭБ. В наших СМИ это не очень отражается, но если посмотреть украинские каналы, то Сумы в нон-стоп режиме подвергаются бомбардировкам. И людские резервы у них не бесконечны.
- По поводу непогоды. Украинские военные жаловались, что им приходится эксплуатировать колесную технику западного образца, тогда как российская армия передвигается на гусеничной бронетехнике. Как это сказывается на маневренности?
- Скажу по своему опыту. Если вы где-то застряли на БМП, то можно покрутиться на месте, сдать вперед-назад и выехать. Но и БТР наши неплохие. Давление в шинах можно изменить прямо из кабины водителя. Сбрасывается давление, и они становятся проходимыми. Западная техника со времен Первой мировой войны строилась на колесной базе, потому что в Европе развита дорожная сеть. Для скорости колесная техника лучше, но войска на ней рабы дорог.
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября, 05:34
Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеМедленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать
- По данным Минобороны, наши войска отразили шесть контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Какую цель преследовали эти удары?
- Во-первых, деблокировать окруженные части. А во-вторых, атакующие действия по советской военной школе сдерживают наступление противника. Так сдерживали наступление немцев на Москву кавалерийскими рейдами. Они приводили к большим потерям, но движение врага замедляли. У ВСУ тактика контрударов отлажена, они почти везде этим пользуются.
- Наше командование предпочитает выдавливать группировку противника из Курской области? Осуществимо ли срезание этого плацдарма?
- Тактика выдавливания применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, а при наличии дронов это чревато большими потерями.
- Главная коммуникация, по которой идет снабжение прорвавшейся группировки, проходит через Суджу?
- Да. При выдавливании противника наше командование пытается наносить минимальный ущерб инфраструктуре. Даже дома стараются не разрушать, потому что восстанавливать их будут за государственный счет. Поэтому равнять Суджу с землей, заходить и вести штурмовые действия никто не будет, а ВСУ там закрепились.
Перерезать эту артерию будут огневыми средствами, авиацией и дронами. Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов. А вертолеты уже, кстати, научились сбивать тяжелые дроны.
- Накануне наши части освободили Максимильяновку в Донбассе на Кураховском направлении. Как сказываются бои в Курской области на ситуации в Донбассе?
- Чтобы ни говорила украинская сторона, под Курском они сожгли свои резервы. А других резервов у них нет. В первой фазе любой войны всегда погибает лучшая часть армии. Восполнить ее потом нечем, если у вас нет огромных человеческих ресурсов. Вермахт сломался в Сталинграде.
Я считаю, что Украина практически исчерпала мобилизационный ресурс. По западным источникам, потери Украины уже составляют 1,8 млн человек. Мобилизационный потенциал любой страны, если она не хочет уйти в безвозвратный людской регресс, составляет 10% населения.
Изначально в Курской области у них был план занять Курчатовскую АЭС и, возможно, сам Курск. Они пошли ва-банк, рассчитывая одним ударом закончить всю эту историю: занять АЭС и шантажировать нас.
Но сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Если они попытаются быстро вывести войска из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую сами создали. Правильно организованное отступление — это высокое искусство. Отступая придется бросать технику, боеприпасы, понадобится грамотно налаженная эвакуация, а они к этому неспособны. То есть свою 50-тысячную группировку они там и похоронили. Замысел был хороший и начало бодрое, но полностью реализовать задуманное без превосходства в воздухе невозможно. Это была военная глупость.
Зеленский у флага США
17 октября, 13:47
От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать самуНедопрезидент Украины Владимир Зеленский полетел в Брюссель на заседание Европейского совета с очень амбициозной задачей: "Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции".
- Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада. Есть ли потенциал у Украины для создания ядерного оружия?
- Потенциал у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развал Советского Союза. Ядерный заряд они создать смогут, но это не понравится никому, потому что это сделает заложниками не столько нас, сколько их союзников. Украина же хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне. Сейчас их криминальная суть вылезла наружу.
Почему все считают, что его могут применить только по России? Это может быть шантаж, если не дадите денег, завтра жахнем по Берлину или по Вене. Но никто не захочет иметь таких безумных рэкетиров в центре Европы с ядерной дубиной. Это только ускорит соглашение между Россией и Западом.
Запад сам вырастил этого монстра. Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация кошмарна прежде всего для Запада.
Подробнее о ситуации в зоне СВО Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье
 
ИнтервьюКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руКГБСуджаВСУЕвропа
 
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