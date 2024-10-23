Евсеев: Чтобы защитить Крым от ракетных атак, нужно форсировать Днепр и освобождать южную Украину
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Для противника сейчас особенно опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе просто невозможно исключить ракетные обстрелы Крыма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать на Курское направление. Но фронты противника постепенно слабеют. И эти части нельзя снимать до бесконечности, сообщил эксперт.
"Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе мы не сможем исключить обстрелы Крыма", — подчеркнул Евсеев.
Он отметил, что его серьезно обеспокоил последний обстрел Феодосии, когда враг попал по нефтебазе. Тогда Украина атаковала Крым из американского ракетного комплекса ATACMS. Пока неизвестно, с какой дальностью действия – 85 или 135 километров.
Против этой системы российской ПВО трудно защищаться, потому что у нее быстрое время подлета до цели, ведь это уже сверхзвук. Поэтому России придется освобождать южные регионы Украины, добавил специалист.
"Вообще киевский режим ведет себя так, будто завтра ему жить уже не надо. В той же Курской области ВСУ за одну атаку теряют семь танков. Это притом, что у них есть всего две механизированные бригады с "Леопардами" - 21-я и 47-я", — заключил собеседник издания.
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