Евсеев: Чтобы защитить Крым от ракетных атак, нужно форсировать Днепр и освобождать южную Украину - 23.10.2024 Украина.ру
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Евсеев: Чтобы защитить Крым от ракетных атак, нужно форсировать Днепр и освобождать южную Украину
Евсеев: Чтобы защитить Крым от ракетных атак, нужно форсировать Днепр и освобождать южную Украину - 23.10.2024 Украина.ру
Евсеев: Чтобы защитить Крым от ракетных атак, нужно форсировать Днепр и освобождать южную Украину
Для противника сейчас особенно опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе просто невозможно исключить ракетные обстрелы Крыма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-23T03:00
2024-10-23T03:00
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ракеты
обстрелы
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Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать на Курское направление. Но фронты противника постепенно слабеют. И эти части нельзя снимать до бесконечности, сообщил эксперт.Он отметил, что его серьезно обеспокоил последний обстрел Феодосии, когда враг попал по нефтебазе. Тогда Украина атаковала Крым из американского ракетного комплекса ATACMS. Пока неизвестно, с какой дальностью действия – 85 или 135 километров.Против этой системы российской ПВО трудно защищаться, потому что у нее быстрое время подлета до цели, ведь это уже сверхзвук. Поэтому России придется освобождать южные регионы Украины, добавил специалист."Вообще киевский режим ведет себя так, будто завтра ему жить уже не надо. В той же Курской области ВСУ за одну атаку теряют семь танков. Это притом, что у них есть всего две механизированные бригады с "Леопардами" - 21-я и 47-я", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский предлагает странам НАТО разместить на территории Украины неядерный стратегический пакет сдерживания — в материале Павла Котова Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию на сайте Украина.ру
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новости, украина, крым, днепр, владимир евсеев, владимир зеленский, ракеты, обстрелы, atacms, детали, сво, спецоперация, херсон
Новости, Украина, Крым, Днепр, Владимир Евсеев, Владимир Зеленский, ракеты, обстрелы, ATACMS, детали, СВО, Спецоперация, Херсон

Евсеев: Чтобы защитить Крым от ракетных атак, нужно форсировать Днепр и освобождать южную Украину

03:00 23.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Для противника сейчас особенно опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе просто невозможно исключить ракетные обстрелы Крыма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать на Курское направление. Но фронты противника постепенно слабеют. И эти части нельзя снимать до бесконечности, сообщил эксперт.

"Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе мы не сможем исключить обстрелы Крыма", — подчеркнул Евсеев.

Он отметил, что его серьезно обеспокоил последний обстрел Феодосии, когда враг попал по нефтебазе. Тогда Украина атаковала Крым из американского ракетного комплекса ATACMS. Пока неизвестно, с какой дальностью действия – 85 или 135 километров.
Против этой системы российской ПВО трудно защищаться, потому что у нее быстрое время подлета до цели, ведь это уже сверхзвук. Поэтому России придется освобождать южные регионы Украины, добавил специалист.
"Вообще киевский режим ведет себя так, будто завтра ему жить уже не надо. В той же Курской области ВСУ за одну атаку теряют семь танков. Это притом, что у них есть всего две механизированные бригады с "Леопардами" - 21-я и 47-я", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Зеленский предлагает странам НАТО разместить на территории Украины неядерный стратегический пакет сдерживания — в материале Павла Котова Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаКрымДнепрВладимир ЕвсеевВладимир ЗеленскийракетыобстрелыATACMSдеталиСВОСпецоперацияХерсон
 
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