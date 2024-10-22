https://ukraina.ru/20241022/1058274138.html

Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию

Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию - 22.10.2024 Украина.ру

Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает нужным обсудить предложение Украины разместить у себя неядерные силы сдерживания. Владимир Зеленский ранее уточнял, что речь идет о развертывании западных ракет на территории этой страны

2024-10-22T13:28

2024-10-22T13:28

2024-10-22T13:54

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Партнеры в курсеВпервые о "пакете стратегического неядерного сдерживания" заговорили после презентации "плана победы", которую провел Зеленский в Верховной Раде на прошлой неделе. Один из пунктов этого документа, содержание которого так полностью и не раскрыли, и содержал соответствующее требование к союзникам. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от какой-либо военной угрозы со стороны России", - рассказал он в парламенте.На следующий день Зеленский отправился на заседание Евросовета. В своем выступлении он объяснил, о чем же все-таки идет речь."Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия", - заявил он.Пора заняться сдерживаниемНа сегодняшний день никакой конкретики по предложению Зеленского нет. Тем не менее, французский министр обороны Лекорню считает, что нужно внимательно отнестись к запросам украинской стороны и начать соответствующее обсуждение."Этот "план победы" — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — и вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться", - сказал он на днях в эфире телеканала LCI.Глава оборонного ведомства Франции не уточнил, что он имеет в виду под "новой угрозой" со стороны РФ. Лекорню также отметил, что в последнее время на Украине "наблюдается разворот к военно-политической риторике"."Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией", - заявил министр.Лекорню добавил, что "никто никогда не заявлял о капитуляции русских".До тех пор, пока все эти заявления не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания. Потому что за все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, отметил он.Прямая угроза для РоссииСодержание "пакета" Зеленского пока остается неизвестным, однако аналитики выстраивают различные версии того, о каком "неядерном сдерживании" может идти речь. Издание The Times пишет, что речь может идти о комплексе мер: разработка баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности украинской армии.Журналисты сослались на неназванный военный источник с Украины, по словам которого Зеленский мог иметь ввиду рост потенциала баллистических ракет и БПЛА, которые могут поражать цели на большом расстоянии.Также отмечается, что Киев может просить о поддержке по производству более дальнобойного оружия внутри страны, что позволит обойти ограничения, которые накладывают союзники на применение своего вооружения на Украине.Военный эксперт Александр Хроленко в комментарии Sputnik live заявил, что такое собственное производство будет представлять собой сборку тех же западных крылатых ракет на территории Украины. Запад частями поставит по-отдельности компоненты этого вооружения, которые потом украинцы соберут по частям и назовут это своей ракетой. По его словам, именно так сейчас обстоят дела с большинством "украинских" безэкипажных катеров.Как заявил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, на Украину по этому плану могут быть поставлены американские комплексы малой и средней дальности Typhon.В апреле этого года такие комплексы были развернуты на Филиппинах в рамках совместных с США маневров. Власти этого азиатского государства позднее заявили, что направили просьбу в Соединенные Штаты сохранить эти комплексы на территории их страны на постоянной основе."Эта система наземного базирования может вести огонь крылатыми ракетами Tomahawk и квазибаллистическими SM-6 на дальности до 2500 и 740 километров соответственно. Развертывание комплексов Typhon на Украине представляет собой прямую угрозу национальной безопасности России, которая неминуемо вызовет ответ, в том числе – ядерный", - написал Коц в своем телеграм-канале.По его мнению, США не пойдут на такую авантюру из-за опасения эскалации.Как Западная ГерманияВместе с ракетами или вне этого вопроса может дискутироваться идея отправки на Украину контингента НАТО.The Times приводит мнение военного аналитика, офицера британской армии в отставке и руководителя разведывательной консалтинговой компании Sibylline Джастина Крампа, который считает, что западные военнослужащие могут быть дислоцированы на Украине на долгий срок."Это был бы новый план "Западной Германии" времен холодной войны, когда украинцы сказали бы: "Дайте нам кучу боевых войск. Вы можете инвестировать в наши энергоресурсы и минералы, и если вы разместите здесь войска, это означает, что если на нас в будущем нападут, русские будут целиться в британские войска", - сказал он.Именно опасение бить по войскам иностранных государств на Украине и будет таким сдерживающим фактором для России, полагает издание.Вопрос только в том, действительно ли размещение иностранных подразделений на Украине сможет сыграть какую-то роль в плане "сдерживания" РФ. Разговоры о возможной отправки военнослужащих НАТО на Украину ходят уже давно, однако никаких решений на этот счет принято не было.Несколько месяцев назад власти той же Франции допускали появление своих военных на Украине в случае угрозы потери Киева или Одессы, однако в Москве неизменно подчеркивали, что все военнослужащие Альянса, участвующие в конфликте, станут еще одной законной целью для российской армии.И вот теперь заявление министра обороны Франции Лекарню. Оно может быть просто угрозой, пустой и чисто вербальной, а может свидетельствовать об изменении, радикализации позиции правительства Франции в этом вопросе...ВСУ будут укреплятьТретий возможный вариант "неядерного сдерживания" России, о котором пишет The Times – наиболее расплывчатый. Речь идет об укреплении ВСУ до такой степени, что РФ попросту испугается связываться с такой армией."Думаю, это означает, что после окончания войны на Украине должно быть достаточно украинских сил, чтобы сдержать любое российское нападение", - прокомментировал старший научный сотрудник по вопросам сухопутной войны Международного института стратегических исследований Бен Барри.Не ясно, почему ряд аналитиков трактуют историю с "пакетом неядерного сдерживания" именно в контексте постконфликтного уклада, который установится между двумя противоборствующими сторонами.Учитывая, что данная инициатива выдвинута в рамках так называемого плана победы Зеленского, то можно предположить, что "пакет неядерного сдерживания" рассматривается украинской стороной как необходимый здесь и сейчас для нанесения поражения России.Маловероятно, что даже в случае перемирия РФ будет спокойно наблюдать за тем, как западные страны снова вооружают Украину и натаскивают ВСУ для нового витка боевых действий. Тем более, что на прошлой неделе Владимир Путин допустил мирное урегулирование конфликта, но с учетом договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Тогда Москва и Киев практически утвердили параметры демилитаризации Украины, по которым на украинскую армию накладывались определенные ограничения, как по численному составу ВС, так и по количеству того или иного вооружения. После вмешательства Запада, украинские власти дали заднюю и отказались от каких-либо переговоров.Проблема "корейского сценария"Сейчас все западные страны, включая Францию, хотели бы получить от России "корейский мир". Война — это американский план, потому что США необходимо, чтобы антироссийские санкции сохранялись. Поэтому там говорят о остановке боевых действий, как это произошло в Корее по 38-й параллели, заявил в интервью Украина.ру военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро."Россия этого не хочет, и Путин об этом уже сказал, но это то, что хотят западные страны: чтобы война продолжилась, как на Корейском полуострове, но без боя", - рассказал он.Если бы Россия согласилась, Зеленскому сразу дали бы приказ остановить войну. Но РФ прекрасно понимает, что хотят США. А они хотят бесконечную войну. Это не в интересах России, резюмировал эксперт.О подоплеке недавнего визита главы Пентагона Ллойда Остина - в материале В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241022/1058266723.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, нато, сво, владимир зеленский, владимир путин, сша