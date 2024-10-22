https://ukraina.ru/20241022/1058261873.html

Наступление не останавливается, зимой Украину ждет волна ракетных атак по объектам энергетики — Норин

Наступление не останавливается, зимой Украину ждет волна ракетных атак по объектам энергетики — Норин - 22.10.2024 Украина.ру

Наступление не останавливается, зимой Украину ждет волна ракетных атак по объектам энергетики — Норин

План Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-22T04:45

2024-10-22T04:45

2024-10-22T04:45

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Весь этот год украинская и западная военная аналитика утверждала следующее: "Рано или поздно русские закончат наступать, потому что у них сил не хватит". Но российское наступление не останавливается, сообщил журналист.Освобожденные села под Курском, продвижение в Дзержинске (Торецке), занятие новых позиций под Часов Яром, окружение Селидово. А это для противника чревато тем, что в его цепи будет все больше слабых звеньев, отметил историк.К тому же, этой зимой Украину ждет беспрецедентная волна ракетных атак по объектам энергетики, добавил он.Запад считает, что надо наваливать издержки на противника, чтобы он решил, что противостояние ему слишком дорого обходиться и выходит из игры. Россия же действует в логике реакции на угрозу. Если угроза становится слишком велика, мы сами эскалируем ситуацию, указал эксперт."В случае с Украиной мы это видели уже три таких примера: Крым, операция российских войск в Донбассе в августе-сентябре 2014 года и само СВО. Во всех трех случаях мы максимально быстро и жестко реагировали на угрозу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058205901.html

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новости, россия, украина, запад, евгений норин, владимир зеленский, наступление, энергетика, крым, угроза, дзержинск (торецк), курская область, курск, детали, спецоперация