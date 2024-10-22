Наступление не останавливается, зимой Украину ждет волна ракетных атак по объектам энергетики — Норин
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
План Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Весь этот год украинская и западная военная аналитика утверждала следующее: "Рано или поздно русские закончат наступать, потому что у них сил не хватит". Но российское наступление не останавливается, сообщил журналист.
Освобожденные села под Курском, продвижение в Дзержинске (Торецке), занятие новых позиций под Часов Яром, окружение Селидово. А это для противника чревато тем, что в его цепи будет все больше слабых звеньев, отметил историк.
К тому же, этой зимой Украину ждет беспрецедентная волна ракетных атак по объектам энергетики, добавил он.
"План Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением", — подчеркнул Норин.
Запад считает, что надо наваливать издержки на противника, чтобы он решил, что противостояние ему слишком дорого обходиться и выходит из игры. Россия же действует в логике реакции на угрозу. Если угроза становится слишком велика, мы сами эскалируем ситуацию, указал эксперт.
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