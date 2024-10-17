Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови" - 17.10.2024 Украина.ру
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Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови" - 17.10.2024 Украина.ру
Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. За два с половиной года у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-10-17T05:30
2024-10-17T05:30
новости
россия
украина
запад
олаф шольц
владимир брутер
германия
война
европа
вооружения
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У ФРГ нет своей позиции по конфликту на Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц —миролюб. Левый политик, он против насилия, за дружбу народов и не хочет брать на себя "слишком много крови", отметил эксперт.Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. У Украины нет проблем с танками и с оружием, указал он.Если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы, подчеркнул эксперт."Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, запад, олаф шольц, владимир брутер, германия, война, европа, вооружения, детали, сво, танки, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Олаф Шольц, Владимир Брутер, Германия, война, Европа, вооружения, детали, СВО, танки, Спецоперация

Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"

05:30 17.10.2024
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. За два с половиной года у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
У ФРГ нет своей позиции по конфликту на Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц —миролюб. Левый политик, он против насилия, за дружбу народов и не хочет брать на себя "слишком много крови", отметил эксперт.

"В "12 стульях" были такие персонажи Сашхен и Альхен, голубые воришки. Шольц такой же, он нажмет на кнопку ядерного оружия и отвернётся от пульта", — сказал Брутер.

Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. У Украины нет проблем с танками и с оружием, указал он.
Если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы, подчеркнул эксперт.
"Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
О том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 05:40
Алексей Живов: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтамУкраина сейчас необходим минимум год заморозки конфликта. Как добиться от России заморозки конфликта? Создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. В каком случае Москва однозначно сядет за стол переговоров? Только когда нам создадут некие угрозы, которые мы не сможем быстро купировать
 
НовостиРоссияУкраинаЗападОлаф ШольцВладимир БрутерГерманиявойнаЕвропавооружениядеталиСВОтанкиСпецоперация
 
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