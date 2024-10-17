Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. За два с половиной года у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
У ФРГ нет своей позиции по конфликту на Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц —миролюб. Левый политик, он против насилия, за дружбу народов и не хочет брать на себя "слишком много крови", отметил эксперт.
"В "12 стульях" были такие персонажи Сашхен и Альхен, голубые воришки. Шольц такой же, он нажмет на кнопку ядерного оружия и отвернётся от пульта", — сказал Брутер.
Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. У Украины нет проблем с танками и с оружием, указал он.
Если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы, подчеркнул эксперт.
"Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят", — заключил собеседник издания.
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