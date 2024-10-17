https://ukraina.ru/20241017/1058151052.html

Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"

Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови" - 17.10.2024 Украина.ру

Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"

Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. За два с половиной года у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2024-10-17T05:30

2024-10-17T05:30

2024-10-17T05:30

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олаф шольц

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вооружения

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У ФРГ нет своей позиции по конфликту на Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц —миролюб. Левый политик, он против насилия, за дружбу народов и не хочет брать на себя "слишком много крови", отметил эксперт.Немецкие танки "Леопард", половину которых уже уничтожили российские военные, не меняют ситуацию для ВСУ. У Украины нет проблем с танками и с оружием, указал он.Если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы, подчеркнул эксперт."Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058101932.html

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