В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ - 16.10.2024 Украина.ру
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В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ
В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ - 16.10.2024 Украина.ру
В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ
Ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению наказаний за преступления в этой сфере. Поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД ДРФ Вячеслав Володин
2024-10-16T10:00
2024-10-16T10:00
новости
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума
ближний восток
мигранты
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Всего же речь идет о пяти законопроектах, которые будут регулировать миграционную политику страны.Что именно изменится?Авторами этих изменений выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.Рассмотрят законопроекты в приоритетном порядке, то есть до декабря 2024 года.Ранее парламент уже принял в законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Обновленный закон позволяет получать ВНЖ в только тем иностранцам, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с таковым общего ребенка, также имеющего российское гражданство. Во втором случае факт совместного проживания иностранца со вторым родителем ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.Скандал вокруг темы миграции в Россию граждан с Ближнего Востока начался в апреле этого года, когда в сети появилось видео из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в подмосковном Сахарово. На кадрах мигрантка показывала полученный сертификат о знании русского языка, но ни одного слова на нем сказать не смогла.В конце марта, после событий в "Крокусе" президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.В последнее время ФСБ регулярно отчитывается о поимке иностранцев или "вчерашних" мигрантов, которые готовили теракты на территории России. Также появляется информация о задержании лиц, помогавшим иностранцам нелегально проникать в РФ.Не так давно в Следственном комитете РФ отчитались, что за восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелегально прибывшими в Россию.Так, с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.Другие темы: "Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив.
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новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, ближний восток, мигранты
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, Ближний Восток, мигранты

В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ

10:00 16.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению наказаний за преступления в этой сфере. Поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД ДРФ Вячеслав Володин
"Сегодня приступим к рассмотрению в первом чтении двух законопроектов из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности", - сообщил Володин.
Всего же речь идет о пяти законопроектах, которые будут регулировать миграционную политику страны.
Что именно изменится?
  • Организацию незаконной миграции отнесут к особо тяжким преступлениям,
  • совершение преступления нелегальным мигрантом признают отягчающим обстоятельством
  • введут внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции,
  • установят полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов,
  • введут штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
Авторами этих изменений выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Рассмотрят законопроекты в приоритетном порядке, то есть до декабря 2024 года.
Ранее парламент уже принял в законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Обновленный закон позволяет получать ВНЖ в только тем иностранцам, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с таковым общего ребенка, также имеющего российское гражданство. Во втором случае факт совместного проживания иностранца со вторым родителем ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
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Скандал вокруг темы миграции в Россию граждан с Ближнего Востока начался в апреле этого года, когда в сети появилось видео из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в подмосковном Сахарово. На кадрах мигрантка показывала полученный сертификат о знании русского языка, но ни одного слова на нем сказать не смогла.
2 апреля, 11:59
"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центреСледственный комитет проводит проверку по заявлениям общественников о торговле сертификатами о знании русского языка в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном Сахарово, сообщил Правозащитный центр "Сорок сороков" в телеграм-канале
В конце марта, после событий в "Крокусе" президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.
В последнее время ФСБ регулярно отчитывается о поимке иностранцев или "вчерашних" мигрантов, которые готовили теракты на территории России. Также появляется информация о задержании лиц, помогавшим иностранцам нелегально проникать в РФ.
19 сентября, 11:58
До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в РоссииСледственный комитет (СК) России завершил расследование дела о выдаче поддельных сертификатов для мигрантов, в котором фигурируют сотрудники Института имени Пушкина. Об этом 19 сентября сообщили в столичном главке СК
Не так давно в Следственном комитете РФ отчитались, что за восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелегально прибывшими в Россию.
Так, с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
Фото: multi-admin.ru, дети, ссора
11 октября, 10:57
Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИВ Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Мальчику также портили вещи и угрожали расправой. При этом руководство гимназии решило не вмешиваться в конфликт, утверждает "Московский комсомолец"
Другие темы: "Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив.
 
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