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В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ

В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ - 16.10.2024 Украина.ру

В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ

Ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению наказаний за преступления в этой сфере. Поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД ДРФ Вячеслав Володин

2024-10-16T10:00

2024-10-16T10:00

2024-10-16T10:00

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Всего же речь идет о пяти законопроектах, которые будут регулировать миграционную политику страны.Что именно изменится?Авторами этих изменений выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.Рассмотрят законопроекты в приоритетном порядке, то есть до декабря 2024 года.Ранее парламент уже принял в законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Обновленный закон позволяет получать ВНЖ в только тем иностранцам, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с таковым общего ребенка, также имеющего российское гражданство. Во втором случае факт совместного проживания иностранца со вторым родителем ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.Скандал вокруг темы миграции в Россию граждан с Ближнего Востока начался в апреле этого года, когда в сети появилось видео из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в подмосковном Сахарово. На кадрах мигрантка показывала полученный сертификат о знании русского языка, но ни одного слова на нем сказать не смогла.В конце марта, после событий в "Крокусе" президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.В последнее время ФСБ регулярно отчитывается о поимке иностранцев или "вчерашних" мигрантов, которые готовили теракты на территории России. Также появляется информация о задержании лиц, помогавшим иностранцам нелегально проникать в РФ.Не так давно в Следственном комитете РФ отчитались, что за восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелегально прибывшими в Россию.Так, с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.Другие темы: "Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив.

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новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, ближний восток, мигранты