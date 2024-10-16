В приоритетном порядке: Володин назвал сроки изменения миграционной политики РФ
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению наказаний за преступления в этой сфере. Поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД ДРФ Вячеслав Володин
"Сегодня приступим к рассмотрению в первом чтении двух законопроектов из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности", - сообщил Володин.
Всего же речь идет о пяти законопроектах, которые будут регулировать миграционную политику страны.
Что именно изменится?
- —Организацию незаконной миграции отнесут к особо тяжким преступлениям,
- —совершение преступления нелегальным мигрантом признают отягчающим обстоятельством
- —введут внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции,
- —установят полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов,
- —введут штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
Авторами этих изменений выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Рассмотрят законопроекты в приоритетном порядке, то есть до декабря 2024 года.
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