"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив - 15.10.2024 Украина.ру
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"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив - 15.10.2024 Украина.ру
"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты, призвал депутатов "думать головой" перед публичным анонсированием своих инициатив, чтобы "не вносить в общество тревогу"
2024-10-15T17:25
2024-10-15T17:25
новости
россия
москва
вячеслав володин
госдума
депутат
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Он добавил, что следует сначала прорабатывать свои инициативы с коллегами, так как именно фракция несет ответственность за политические инициативы своих депутатов и платит за их просчеты своим рейтингом.Председатель Госдумы РФ не назвал фамилии конкретных депутатов, которые в последнее время запускали обсуждение в обществе разных инициатив.Например, совсем недавно российские парламентарии объявили, что разрабатывают законопроект по запрету квадроберов, которые, на их взгляд, несут в Россию "деструктивную идеологию". Также было отмечено, что подражать животным "не так безобидно, как кажется на первый взгляд".Еще одной неоднозначной инициативой оказалась идея о реанимации советского налога на бездетность. Версии, как его стоит правильно начислять, были разными, начиная от фиксированной ежемесячной суммы в 30-40 тысяч рублей до прибавок в виде 3% к подоходному налогу, 5% к налогу на наследство и 0,5% к налогу на имущество. Причем указывалось, что платить этот налог обяжут даже тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.Володин прокомментировал эту инициативу, отметив, что путать бездетность и его пропаганду как образа жизни не следует."Рожать или не рожать - решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает. Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения", - заявил председатель ГД РФ.Самым безобидным стало предложение установить в Москве памятник лидеру Кубинской революции Эрнесту Че Гевара 9 октября - в "круглую дату" 57-летия со дня смерти исторического деятеля. С таким предложением выступил депутат КПРФ Георгий Камнев.Другие темы: Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ.
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новости, россия, москва, вячеслав володин, госдума, депутат
Новости, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Госдума, депутат

"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив

17:25 15.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты, призвал депутатов "думать головой" перед публичным анонсированием своих инициатив, чтобы "не вносить в общество тревогу"

"Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно, и к любым их инициативам. Никто [из граждан России] не будет считать, что эта инициатива нужна, чтобы привлечь к себе внимание. Считают, что, если депутат сказал, значит, Госдума будет рассматривать ту или иную идею или предложение", - заявил Володин.

Он добавил, что следует сначала прорабатывать свои инициативы с коллегами, так как именно фракция несет ответственность за политические инициативы своих депутатов и платит за их просчеты своим рейтингом.
"Коллеги, давайте к этому посерьезнее отнесемся! Идет война, ребята свою жизнь отдают... А здесь в тылу? Мы себя должны спрашивать. И те, кто допускают такие ошибки, - резюмировал Володин.
Председатель Госдумы РФ не назвал фамилии конкретных депутатов, которые в последнее время запускали обсуждение в обществе разных инициатив.
Например, совсем недавно российские парламентарии объявили, что разрабатывают законопроект по запрету квадроберов, которые, на их взгляд, несут в Россию "деструктивную идеологию". Также было отмечено, что подражать животным "не так безобидно, как кажется на первый взгляд".
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Еще одной неоднозначной инициативой оказалась идея о реанимации советского налога на бездетность. Версии, как его стоит правильно начислять, были разными, начиная от фиксированной ежемесячной суммы в 30-40 тысяч рублей до прибавок в виде 3% к подоходному налогу, 5% к налогу на наследство и 0,5% к налогу на имущество. Причем указывалось, что платить этот налог обяжут даже тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.
Володин прокомментировал эту инициативу, отметив, что путать бездетность и его пропаганду как образа жизни не следует.
"Рожать или не рожать - решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает. Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения", - заявил председатель ГД РФ.
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкБлаготворительная программа "Поезд надежды"
Благотворительная программа Поезд надежды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Благотворительная программа "Поезд надежды"
Самым безобидным стало предложение установить в Москве памятник лидеру Кубинской революции Эрнесту Че Гевара 9 октября - в "круглую дату" 57-летия со дня смерти исторического деятеля. С таким предложением выступил депутат КПРФ Георгий Камнев.
© РИА Новости . Шоломович / Перейти в фотобанкЭрнесто Че Гевара
Эрнесто Че Гевара - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Шоломович
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Эрнесто Че Гевара
Другие темы: Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ.
 
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