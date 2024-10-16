Главное за ночь 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 16 октября
Главное за ночь 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 октября
Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы наши бойцы продвинулись на километр на запад широким фронтом от дороги... Украина.ру, 16.10.2024
2024-10-16T08:09
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новости
россия
михаил мишустин
киев
денис пушилин
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Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы наши бойцы продвинулись на километр на запад широким фронтом от дороги Угледар-Великая Новоселка до реки Шайтанка.В Торецке под контролем наших бойцов уже 60-70 процентов территории города. Также интенсивные бои идут севернее Новгородского по линии Леонидовка-Щербиновка.ТГ-канал "Два майора" передает, что в Курской области ВС России продолжают наступательные действия на нескольких направлениях: в районе Любимовки, Русского Поречного и Русской Конопельки.На Покровском направлении наши войска ведут атакующие действия в направлении Мирнограда.Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде.Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщает российский офис организации.В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, михаил мишустин, киев, денис пушилин
Новости, Россия, Михаил Мишустин, Киев, Денис Пушилин

Главное за ночь 16 октября

08:09 16.10.2024 (обновлено: 08:11 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы наши бойцы продвинулись на километр на запад широким фронтом от дороги Угледар-Великая Новоселка до реки Шайтанка.
В Торецке под контролем наших бойцов уже 60-70 процентов территории города. Также интенсивные бои идут севернее Новгородского по линии Леонидовка-Щербиновка.
ТГ-канал "Два майора" передает, что в Курской области ВС России продолжают наступательные действия на нескольких направлениях: в районе Любимовки, Русского Поречного и Русской Конопельки.
На Покровском направлении наши войска ведут атакующие действия в направлении Мирнограда.

Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде.
Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщает российский офис организации.
В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМихаил МишустинКиевДенис Пушилин
 
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