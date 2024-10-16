Главное за ночь 16 октября
08:09 16.10.2024 (обновлено: 08:11 16.10.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы наши бойцы продвинулись на километр на запад широким фронтом от дороги Угледар-Великая Новоселка до реки Шайтанка.
В Торецке под контролем наших бойцов уже 60-70 процентов территории города. Также интенсивные бои идут севернее Новгородского по линии Леонидовка-Щербиновка.
ТГ-канал "Два майора" передает, что в Курской области ВС России продолжают наступательные действия на нескольких направлениях: в районе Любимовки, Русского Поречного и Русской Конопельки.
На Покровском направлении наши войска ведут атакующие действия в направлении Мирнограда.
Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде.
Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщает российский офис организации.
В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.