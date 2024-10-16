https://ukraina.ru/20241016/1058121874.html

Главное за ночь 16 октября

Главное за ночь 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 октября

Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы наши бойцы продвинулись на километр на запад широким фронтом от дороги... Украина.ру, 16.10.2024

2024-10-16T08:09

2024-10-16T08:09

2024-10-16T08:11

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Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы наши бойцы продвинулись на километр на запад широким фронтом от дороги Угледар-Великая Новоселка до реки Шайтанка.В Торецке под контролем наших бойцов уже 60-70 процентов территории города. Также интенсивные бои идут севернее Новгородского по линии Леонидовка-Щербиновка.ТГ-канал "Два майора" передает, что в Курской области ВС России продолжают наступательные действия на нескольких направлениях: в районе Любимовки, Русского Поречного и Русской Конопельки.На Покровском направлении наши войска ведут атакующие действия в направлении Мирнограда.Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде.Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщает российский офис организации.В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.

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новости, россия, михаил мишустин, киев, денис пушилин