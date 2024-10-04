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Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева

Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева - 04.10.2024 Украина.ру

Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева

Освобожденный город Угледар в Донецкой Народной Республике имел для Украины стратегическое значение. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин

2024-10-04T08:57

2024-10-04T08:57

2024-10-04T09:04

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денис пушилин

владимир константинов

вооруженные силы украины

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"Город (Угледар - ред.) имеет стратегическое значение для противника, поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт - именно из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, из-за того, что там находятся многочисленные многоэтажные застройки, именно из-за того, что там находятся рядом две шахты… с высотными постройками", - рассказал Пушилин.По его словам, такое же стратегическое значение Угледар имеет и для российских военных.Пушилин подчеркнул, что героическими усилиями российских бойцов город удалось освободить.В свою очередь председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение Угледара поводом для гордости и началом новой эры для города.Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.Подробнее - в материале Егора Леева Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, угледар, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир константинов, вооруженные силы украины