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Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева
Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева - 04.10.2024 Украина.ру
Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева
Освобожденный город Угледар в Донецкой Народной Республике имел для Украины стратегическое значение. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
2024-10-04T08:57
2024-10-04T08:57
2024-10-04T09:04
новости
угледар
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
владимир константинов
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"Город (Угледар - ред.) имеет стратегическое значение для противника, поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт - именно из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, из-за того, что там находятся многочисленные многоэтажные застройки, именно из-за того, что там находятся рядом две шахты… с высотными постройками", - рассказал Пушилин.По его словам, такое же стратегическое значение Угледар имеет и для российских военных.Пушилин подчеркнул, что героическими усилиями российских бойцов город удалось освободить.В свою очередь председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение Угледара поводом для гордости и началом новой эры для города.Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.Подробнее - в материале Егора Леева Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, угледар, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир константинов, вооруженные силы украины
Новости, Угледар, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева
08:57 04.10.2024 (обновлено: 09:04 04.10.2024)
Освобожденный город Угледар в Донецкой Народной Республике имел для Украины стратегическое значение. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин
"Город (Угледар - ред.) имеет стратегическое значение для противника, поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт - именно из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, из-за того, что там находятся многочисленные многоэтажные застройки, именно из-за того, что там находятся рядом две шахты… с высотными постройками", - рассказал Пушилин.
По его словам, такое же стратегическое значение Угледар имеет и для российских военных.
"Именно поэтому и для нас это важно, противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями, поэтому было столь сложно в плане освобождения данного населенного пункта", - отметил глава республики.
Пушилин подчеркнул, что героическими усилиями российских бойцов город удалось освободить.
В свою очередь председатель крымского парламента Владимир Константинов
назвал освобождение Угледара поводом для гордости и началом новой эры для города.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ
.