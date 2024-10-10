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Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО - 10.10.2024 Украина.ру
Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
Если Украину примут в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях газового форума
2024-10-10T13:38
2024-10-10T13:38
2024-10-10T13:38
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"Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны", - сказал он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия в свою очередь всегда выступала против прямой конфронтации между Россией и НАТОВ РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о "проталкивании" Киева в НАТО - в материале Сергея Зуева "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, петер сийярто, россия, венгрия, нато
Новости, Украина, Петер Сийярто, Россия, Венгрия, НАТО
Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
Если Украину примут в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях газового форума