Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058008129.html
Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО - 10.10.2024 Украина.ру
Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
Если Украину примут в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях газового форума
2024-10-10T13:38
2024-10-10T13:38
новости
украина
петер сийярто
россия
венгрия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102930/50/1029305025_0:18:2822:1605_1920x0_80_0_0_91b4db675a63233e2d8c4ada327fe069.jpg
"Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны", - сказал он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия в свою очередь всегда выступала против прямой конфронтации между Россией и НАТОВ РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о "проталкивании" Киева в НАТО - в материале Сергея Зуева "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО на сайте Украина.ру.
украина
россия
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102930/50/1029305025_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7a9e21dc34d188de39c5c88bc6afd24.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, петер сийярто, россия, венгрия, нато
Новости, Украина, Петер Сийярто, Россия, Венгрия, НАТО

Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО

13:38 10.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Украину примут в НАТО в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях газового форума
"Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны", - сказал он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия в свою очередь всегда выступала против прямой конфронтации между Россией и НАТО
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о "проталкивании" Киева в НАТО - в материале Сергея Зуева "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаПетер СийяртоРоссияВенгрияНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
16:36В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон
16:26Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами
16:22Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ
16:10Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси
16:06Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
16:00Дальневосточная Украина Виктора Пальмова
15:55"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
15:49Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить
15:43Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
13:55Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы
13:39Военные действия привели к опустошению лесов Украины
13:38Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался
13:38Третья мировая: Сийярто предупредил, чем грозит вступление Украины в НАТО
13:28Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО
13:27Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
13:06Включая машину. Немецкая журналистка, переехавшая в Россию, обратилась к властям РФ с просьбой
13:05Вихри враждебные: зловещий "Милтон" напомнил американцам кошмар почти 20-летней давности
13:00Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
Лента новостейМолния