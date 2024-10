https://ukraina.ru/20241007/1057930149.html

"Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали заявления западных политиков о том, что для сохранения контроля Запада над Украиной ее необходимо в срочном порядке принять в НАТО

Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о панике, которая поднялась в западных СМИ по поводу отступления ВСУ. Он процитировал свежие тексты британской The Financial Times и американской The Washington Post, где сказано, что Украина "проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед", "западная помощь не восполняет дефицита оружия", "линия фронта грозит дрогнуть". С выводами врага Киселев согласен. Для движения нашей группировки "Восток" далее на северо-запад в сторону Днепропетровской области столь укрепленных рубежей уже нет, считает он. А взятие Угледара, по словам ведущего, открывает для России снабжение по железным дорогам от Донецка до порта Мариуполя и обратно. Мелитополь Запорожской области и Крым тоже становятся досягаемыми по железной дороге."Важнейшее дело, — сказал Киселев. — Огромные преимущества создала себе российская армия. Вдохновение — не менее ценный ресурс".В США и НАТО, конечно, смотрят на ситуацию с другой стороны, поэтому, будучи загнанными в угол, они могут представлять собой особую опасность."Загнанный в угол — словно ослеплен и оглушен, в бессознательном состоянии способен выкинуть любые коленца", — объяснил телеведущий.Он считает, что текущее положение дело привело к консенсусу западных лидеров, которые в один голос вдруг заговорили о необходимости принять Украину в НАТО, причем по ускоренной процедуре, да еще и так, чтобы с территории Украины вглубь России полетели ракеты. Впрочем, после предупреждения Путина об агрессии неядерного государства при поддержке ядерной страны обладатели таких ракет с разрешением для Украины притормозили. Хотя, по мнению Киселева, США и Британия идею продолжают "втихаря" проталкивать."Хотя известно, что негласно никакого запрета украинцам нет — ракетами управляют западники. Уж если разрешать бить в глубь России, то самим себе. Но роль отрабатывать-то нужно", — отметил Киселёв.Он привел слова нового главы НАТО Марка Рютте, который заявил, что Байден проведет встречу по вопросу снятия ограничений на "дальнобой" с членами НАТО и Украиной 12 октября и что Украина имеет право защищаться, но каждый член альянса сам решает, как поддерживать Украину. Это значит, что принимать решение будет не НАТО в целом, а каждая страна по отдельности."То есть генсек НАТО — за, но у НАТО как организации ведь ракет, собственно, нет. Поэтому-то Рютте и не может дать на несуществующие ракеты разрешение, — сказал Киселев. — Нужные Зеленскому ракеты есть у США, Германии, Франции и Британии".Вопрос в том, что в преддверии выборов для Байдена удары по России американскими ракетами слишком рискованны, Шольц, как считает Киселев, "просто боится", Макрон с рейтингом всего 22% "тоже что-то не хочет искать приключений", а британский премьер Кир Стармер активен, но лишь только на словах. Соответственно, тему ударов вглубь России телеведущий назвал "горячей картошкой, которую перебрасывают друг другу, лишь бы не обжечься". Однако положение на фронте столь сложное, что наделать глупости кто-то все-таки может.Киселев предложил рассмотреть гипотетический сценарий, когда происходит ракетный пуск по глубинным районам России, Россия в соответствии с обновленной ядерной доктриной отвечает, а вот третий ход не очевиден. По факту только "отставники" либо ни за что не отвечающие люди вроде Борреля, Столтенберга, Помпео или Бориса Джонсона продолжают открыто призывать к ударам по России, не думая о последствиях. И это понятно, поскольку они лоббируют не свои или не вполне свои интересы. Так, совсем не американец Жозеп Боррель сказал, что нужно обязательно победить Россию, а то пострадают интересы США."Мы не можем позволить России выиграть эту войну, в противном случае интересам США и Европы будут нанесен огромный ущерб", — заявил Боррель.Киселев призывает не смеяться над такими заявлениями, а принять во внимание тот факт, что они подталкивают западные правительства к опасным решениям. Дополнительной проблемой, по словам телеведущего, является то, что западные политики считают началом войны 2022 год. Исходя из этого, они называют действия России незаконными, и в такой парадигме разрешение Украине любых действий против РФ может восприниматься как справедливое. Но они не хотят учитывать, что Запад десятилетиями вел подрывную деятельность на Украине и сознательно привел ее туда, где она находится сейчас."В 2014-м законную власть в Киеве США руками нациков свергли жестко, кроваво, вероломно. С танками пошли на русский Донбасс. Крым удалось спасти. А война – настоящая – началась. Чья ответственность? Путина? Ну нет же. И тут же, под предлогом той войны, альянс НАТО стал осваивать Украину в военном отношении, стремясь буквально поглотить", — объяснил Киселев.Таким образом, если Рютте говорит о незаконности СВО, то что он должен был бы сказать о совершенном с американской подачи Майдане?Когда Рютте говорит, что Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, он снова не учитывает реальность — вопрос решается на поле боя, то есть решается именно Россией, для которой НАТО представляет экзистенциальную угрозу. Даже разговоры о вступлении Украины в НАТО Киселев считает "опасным поворотом" в момент, когда "нужно заканчивать войну, а не думать, как раскочегарить ее еще жарче".Но Зеленский делает все, чтобы "раскочегарить". В ООН он заявил о наличие доклада от спецслужб о том, что "Путин действительно планирует атаки на наши атомные электростанции и инфраструктуру", а разрушительные последствия ядерной катастрофы могут ощутить и другие страны."Чушь, — ответил на это Киселев. — В России никому и в голову не придет метить в АЭС. Это как раз ВСУ реально продолжают обстреливать Курскую атомную – беспилотник сбили ровно на этой неделе. И Запорожскую АЭС".А на Западе продолжается паника. Курт Кэмпбелл, первый замгоссекретаря США ужаснулся, с какой скоростью за прошедшие два года были воссозданы российские вооруженные силы. Но на самом деле, по мнению Киселева, тревогу вызывает неготовность Белого дома признать реальность, которая заключается в том, что Россия добивается поставленных целей несмотря на противодействие всего "коллективного Запада"."Россия не победит, победит Украина, и мы будем продолжать поддерживать Украину", — сказал Байден на встрече с Зеленским, и это телеведущий считает основной опасностью перерастания локальной войны в глобальную."Зону напряженности и враждебности в отношении России хотят географически расширить", — считает он.По словам Киселева, американцы и европейцы не заинтересованы в установлении стабильности в граничащих с Россией регионах.О том, чем может закончится СВО — в материале "Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции"

