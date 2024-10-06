"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт - 06.10.2024 Украина.ру
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"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт
"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт - 06.10.2024 Украина.ру
"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт
Израиль располагает ядерным оружием и не скрывает намерения нанести удары по объектам атомной энергетики Ирана.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
2024-10-06T06:15
2024-10-06T06:15
новости
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иран
биньямин нетаньяху
международные отношения
международная политика
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная угроза
ядерная энергетика
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По её мнению, в нынешнем ближневосточном конфликте стороны перешли все "красные линии". При этом самые опасные "красные линии" в нынешней ситуации, считает Супонина — это применение оружия массового поражения."Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками. Иран интенсивно работает над мирной атомной программой. А израильский премьер-министр Нетаньяху даже не скрывает, что хотел бы нанести удары по этим объектам", - констатировала политолог-международник.Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руО том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.Тем временем Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата
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новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, международные отношения, международная политика, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, военная эскалация, ближний восток, ракетный удар
Новости, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, международные отношения, Международная политика, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, военная эскалация, Ближний Восток, ракетный удар

"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт

06:15 06.10.2024
 
Фото: скриншот телепрограммы "Время покажет", Елена Супонина
Фото: скриншот телепрограммы Время покажет, Елена Супонина
Читать в
Израиль располагает ядерным оружием и не скрывает намерения нанести удары по объектам атомной энергетики Ирана.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
По её мнению, в нынешнем ближневосточном конфликте стороны перешли все "красные линии". При этом самые опасные "красные линии" в нынешней ситуации, считает Супонина — это применение оружия массового поражения.
"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками. Иран интенсивно работает над мирной атомной программой. А израильский премьер-министр Нетаньяху даже не скрывает, что хотел бы нанести удары по этим объектам", - констатировала политолог-международник.
Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.
Тем временем Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата
 
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