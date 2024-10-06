https://ukraina.ru/20241006/1057852638.html

"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт

"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт - 06.10.2024 Украина.ру

"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт

Израиль располагает ядерным оружием и не скрывает намерения нанести удары по объектам атомной энергетики Ирана.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина

2024-10-06T06:15

2024-10-06T06:15

2024-10-06T06:15

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По её мнению, в нынешнем ближневосточном конфликте стороны перешли все "красные линии". При этом самые опасные "красные линии" в нынешней ситуации, считает Супонина — это применение оружия массового поражения."Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками. Иран интенсивно работает над мирной атомной программой. А израильский премьер-министр Нетаньяху даже не скрывает, что хотел бы нанести удары по этим объектам", - констатировала политолог-международник.Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руО том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.Тем временем Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата

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новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, международные отношения, международная политика, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, военная эскалация, ближний восток, ракетный удар