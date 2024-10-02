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Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата

Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата - 02.10.2024 Украина.ру

Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата и запретил въезд в страну. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля

2024-10-02T14:24

2024-10-02T14:24

2024-10-02T14:24

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"Это решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он... не осудил однозначно его серьезную агрессию", - говорится в заявлении.Кац посчитал, то теперь Гутерреш "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля".Накануне Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.Подробнее о случившемся - в материале Анастасии Градинаровой Востоковед об атаке Ирана по Израилю: Массированный, но сдержанный ответ на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, иран, сша, антониу гутерреш, оон, мид