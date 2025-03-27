https://ukraina.ru/20250327/1062078359.html

Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа

Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа - 27.03.2025 Украина.ру

Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа

Украинская оппозиция всегда возбуждается от слабой позиции власти. Вечная украинская эротическая игра. Называется — "падающего толкни".

2025-03-27T06:00

2025-03-27T06:00

2025-03-27T06:00

интервью

россия

украина

сша

петр порошенко

владимир зеленский

украина.ру

верховная рада

выборы

юлия тимошенко

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Известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как Россия будет реагировать на нарушения перемирия со стороны Киева, а также объяснил, почему на Украине активизировалась оппозиция и каковы шансы Порошенко и Тимошенко в случае выборов.— Дмитрий Игнатьевич, позиции России, США и Украины по итогам перемирия существенно отличаются друг от друга. Как вы можете прокомментировать различия в интерпретации договоренностей между странами? Должны ли совпадать интересы Москвы и Киева?— Позиции стран всегда будут отличаться. Ведь у каждой из них сугубо собственные национальные интересы. Их согласование, собственно, и есть суть международной политики.При этом действующая власть каждой страны результаты этих согласований всегда будет выдавать за свою дипломатическую победу. По крайней мере, перед лицом своих избирателей. Это, собственно, и есть суть внутренней политики.Поэтому, слушая рапорты власти, стоит всегда включать критическое мышление. Это касается и своей власти, и оппонирующей.Но есть и "приятное обстоятельство". Успехи или неуспехи внешней и внутренней политики рано или поздно сказываются на реальной ситуации в стране. Мудрый футбольный корифей Лобановский говорил, что можно как угодно хвалить успехи и мастерство своей команды, но в итоге главное — счет на табло.За прошедший год рост Валового внутреннего продукта (ВВП) России более 4%. Падение украинской экономики — более 40%. А рост американской экономики явно ниже российских показателей.Я много раз высказывался против абсолютизации ВВП, но пока это главное "табло" для оценки адекватности деятельности страновых элит. Перемирие дает реальный шанс РФ еще более ускорить свое развитие.— Хорошо. А кто или что станет гарантом сделки?— А гарантом обозначенных договоренностей (не люблю термин "сделка"), может выступать только логика и инстинкт самосохранения. Нарушать их — себе дороже.— Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договорённости в случае её несоблюдения одной из сторон. Можем ли мы верить Владимиру Зеленскому в вопросе моратория на удары по энергосистеме?— Как утверждал "папа" Мюллер в незабвенном сериале, "верить в наше время нельзя никому". Правда, себе он делал исключение. А в данном случае, все наоборот. И я бы вышеуказанную фразу продолжил словами — "особенно Зеленскому".Дело в том, что политик — это персонаж, умеющий лгать другим. Помните знаменитое "война — это искусство обмана"? А актер — это персонаж, умеющий лгать и другим, и себе. Политик-актер — это вообще нечто запредельное…Поэтому, конечно, будут нарушения. Они уже зафиксированы с украинской стороны. То есть, уже есть повод с нашей стороны выйти из договоренностей. Но спешить, видимо, не стоит.В древнем Китае врагу давали возможность совершить максимум прегрешений. Называлось "увеличить сумму негативной кармы". Потом "карма" найдет способ расправиться со своим носителем.Ситуация похожа. Есть способы объективной фиксации малейших нарушений. Спутниковая группировка фиксирует каждый выстрел и пуск в зоне конфликта.И вот когда оппоненты воскликнут: "А нас за шо?", все и будет предъявлено.— Почему украинское руководство, которое по логике, наверное, больше всех должно быть заинтересовано в мире (гибнет нация, теряются территории), постоянно вставляет "палки в колеса" любым договоренностям?— Дело в том, что далеко не всегда совпадают интересы нации и ее "руководства". Украина — классический пример такого толка. Здесь ситуация дошла до крайнего предела, когда жизнь страны означает гибель этого пресловутого "руководства". Как и наоборот.Поэтому без смены правящей верхушки, ситуация не разрешима в принципе. Надеюсь, украинский народ уже близок к этому очевидному выводу.— А что мы можем ожидать после 18 апреля, после окончания перемирия?— После окончания перемирия будет Пасха. "Христос воскресе!" Потом — "постпасхальное" перемирие. Пока Всевышнему не надоест. Или тому, кто выполняет его волю.— Вы сказали, что без смены правящей верхушки, ситуация не разрешима. В Киеве, кстати, оживились главные оппозиционные тяжеловесы, которые выступили с резкой критикой Зеленского. Например, экс-президент Петр Порошенко обвинил действующие власти в стремлении установить диктатуру, а Юлия Тимошенко потребовала добиться немедленного прогресса на мирных переговорах. Почему активизировалась украинская оппозиция?— Украинская оппозиция всегда возбуждается от слабой позиции власти. Вечная украинская эротическая игра. Называется "падающего толкни"!Порошенко перед своей президентской каденцией вовремя полез на броневик-бульдозер перед администрацией президента. Чувствовал, что ее хозяин доживает там последние часы.Тимошенко перед своей премьерской каденцией, заблокировала трибуну Верховной Рады. Чувствовала, что ее старый созыв, "прокативший" ее с должностью, доживает последние дни."Чуйка" у украинских политиков развита предельно. Там без этого просто не выжить. Раз активизировались — значитца что-то чувствуют. "Осторожно, двери открываются!"— Каковы шансы Порошенко и Тимошенко в случае проведения выборов на Украине? Кого из них поддержат США, а кого Европа, если будет выбор между этими кандидатами?— В политике, особенно, украинской, как правило побеждает тот, кто сильнее хочет.Порошенко хочет, но без былой страсти. Уже был, испытал, попробовал. Да, вкусно. Украинская власть — слаще киевского торта. Но нет былого восторга первохода.Тимошенко хочет с неистовством нувориша. Соответственно, шансы у нее посильнее. Ее и будут поддерживать Штаты. Их деловитое руководство сейчас сделало ставку на неистовых, но прагматиков.Порошенко ближе к европейским запросам. Европейская фантасмагорическая элита сделала ставку на тех, кто способен ненавидеть Россию, не только за деньги, но и бескорыстно. И неистово.Хотя, ближе к выборам, наверняка, обозначатся и новые фигуры. Вижу пару таких реальных фигур в Раде. Но не буду называть их имена. От греха подальше.Более подробно о том, кто и как качает "киевский режим", в интервью Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, петр порошенко, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, выборы, юлия тимошенко, перемирие, европа