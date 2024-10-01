https://ukraina.ru/20241001/1057811159.html

Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке

Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке - 01.10.2024 Украина.ру

Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке

Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что острота конфликта на Украине нарастает, а НАТО не знает чем воевать с Россией. США же утратили контроль над Израилем, и у них нет "плана Б".

2024-10-01T17:01

2024-10-01T17:01

2024-10-01T17:42

интервью

запад

израиль

украина

рютте

виктор орбан

f-35

f-16

хезболла

ес

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Об этом профессор МГИМО МИД России рассказал в интервью изданию Украина.ру.Он также отметил, что кризис в европейской системе безопасности и разбалансировка международных отношений привели к тому, что страны стали чаще применять силу для решения проблем нацбезопасности.Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ, согласно его заявлениям, проводит ограниченные рейды против "Хезболлы" в приграничном районе.Тем временем экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря НАТО, а Джо Байден готовится к поездке в Германию, где планирует провести очередное заседание по военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Предположительно визит состоится с 10 по 12 октября. — Дмитрий Александрович, ранее Израиль начал сухопутную операцию в Ливане. И все выглядит так, будто бы Израилю все можно и ему плевать на то, что про него говорят в мире. В то же время Запад постоянно осуждает Россию за то, что она на Украине защищает собственную безопасность. Можно ли связывать эти конфликты? Или это совершенно разные ситуации?— Связывать их можно косвенно, поскольку из-за кризиса в европейской системе безопасности произошла разбалансировка международных отношений в целом, и игроки стали чаще применять силу для решения проблем национальной безопасности. При этом политико-дипломатические методы их решений стали ограниченными. И тот же Израиль наверняка задается тем же вопросом: "Почему кому-то можно, а нам — нельзя?".Израиль мотивирует все свои операции борьбой с террористической угрозой, которая исходит с территории Палестины, Ливана и даже Ирана (после убийства Хасана Насраллы).Запад, при всех различиях в подходах к Израилю со стороны США и Европы, в целом поддерживает эту позицию Тель-Авива. Запад мотивирует это тем, что Израиль имеет право на самооборону.Я бы по этому поводу вспомнил события 2008 года в Южной Осетии, когда основные обвинения Запада в адрес России строились на том, что Москва якобы непропорционально применяет силу. Что такое "непропорциональное применение силы" Запад тогда не объяснил, а сейчас этого термина вообще нет в политическом лексиконе.Повторюсь, все это происходит из-за разбалансировки системы международных отношений и резком сужении канала политико-дипломатических решений.Почему Запад поддерживает Израиль? А всё, как всегда. Во-первых, если Запад один раз формулирует свою позицию, он потом от нее не может отказаться. Во-вторых, США утратили инструмент эффективного воздействия на Израиль. То есть у Запада нет никакой гибкости и нет "плана Б".Если же проводить аналогию с украинским конфликтом, то расчет делается на то, что Израиль в результате военных действий окажется в лучших переговорных позициях, на которых может быть продолжен политический диалог.— Какова сейчас позиция Ирана? Он же практически молчит по всем этим вопросам.— Расклад сил и интересов на Ближнем Востоке — это сложный калейдоскоп. Так вот Иран пытается рассматривать этот узор через свою линзу.Причем Тегеран понимает, что узор в этом калейдоскопе очень неустойчивый. Нет никакой уверенности в том, что будет происходить дальше. В этой ситуации Ирану нет смысла жестко вставать на чью-то сторону.Кроме того, как показали обмены ударами (а это была яркая история), у Ирана есть серьезные военные ограничения. Если в гипотетическом локальном конфликте с США, к которому Тегеран всегда готовился, Иран еще может что-то сделать, то в случае с Израилем все гораздо сложнее. Начинать кампанию, обрекая себя на войну на два фронта в условиях усиления международных санкций, было бы крайне рискованно.Наконец, сейчас все игроки учитывают не только выборы в США, но и смену серьезный политических фигур внутри самого Ирана. Любая смена политических фигур — это всегда опасный перекресток. Менять свою позицию, начав серьезную военную кампанию, на этом фоне для Тегерана тоже было бы крайне неразумно.— Когда НАТО будет готово к полноценной войне с Россией? Сколько времени ему потребуется на перевооружение?— Тут речь идет о военной экономике. Это все понимают. Политические лозунги — это одно, а военные потенциалы — другое.НАТО понимает, что пока они не обладают значительными военными ресурсами и военным потенциалом в конвенциональной войне. Поэтому перед альянсом стоит серьезная задача в наращивании военного потенциала. Но и ограничений очень много.Дело в том, что конфликт на Украине привел к структурному разоружению НАТО, поскольку Запад отправил киевскому режиму много техники и ресурсов. Даже если учесть, что от этого Запад получает серьезную отдачу, поскольку конфликт позволяет НАТО перевооружить свою армию на новые образцы техники, перевооружаться ему придется очень долго.Сначала ты должен законтрактоваться. Потом ты должен определить потребности и объемы финансирования. Потом ты должен понять возможные сроки производства этих вооружений и их принятие на вооружения. А для этого тебе нужно создать новые производственные мощности.Надо же еще учитывать внутриполитические процессы в европейских странах. Когда твоя экономика переживает кризис за кризисом, ты понимаешь, что не просто денег нет, а невозможно обеспечить перелив ресурсов из гражданских секторов в военный. К тому же, такая ситуация расшатывает социальную стабильность внутри европейских государств. Европейцы говорят: "Дайте нам больше дешевого газа", а их лидеры говорят: "Мы не можем, потому что мы выделяем ресурсы для Украины. Нам же надо как-то сдерживать Россию и Китай".В этих условиях оснащение европейских вооруженных сил новой техникой (это зависит от возможностей США поставлять эту технику) крайне ограничено и растянуто во времени. Это не год, не два и не три.А теперь самое главное: для подготовки к серьезной войне с Россией им необходимо переводить экономику на военные рельсы. Вопрос не в том, чтобы построить новые оборонные заводы. Нужна мобилизационная экономика, которую необходимо подстроить под конкретные цели и задачи будущей войны. А сделать это невозможно.На Западе не зря говорят: "Россия смогла мобилизовать ресурсы для СВО и опережает в плане производственных возможностей, а Западу нечем ответить".— Но если Запад спокойно списал Украине свою старую технику, значит у него есть конкретный план перевооружения?— Эта программа перевооружения и увеличение военных расходов начались еще в 2016–2017 годах.Военные расходы — это не просто выделение средств, а выделение средств на что-то. И каждая страна Запада была заинтересована в том, чтобы что-то получать за это увеличение. Ну, начались эти программы. И что?Например, когда новый генсек НАТО Марк Рютте еще был премьер-министром Нидерландов, он начал программу перевооружения, но при этом постоянно говорил о бережливости и сохранении финансовых возможностей страны. То есть ясно указывал на то, что нужно сохранять некий баланс. И что в итоге?На вооружении Нидерландов стоят F-16 образца 1979 года. Эти американские самолеты собирались в Нидерландах и в Бельгии. Их решили заменить на F-35. Перевооружение уже началось. Старые самолеты они отдают киевскому режиму. Но не напрямую: часть отдают Украине, а часть — Румынии для тренировки украинских пилотов. Но поставки F-35 значительно растянуты во времени. Сейчас речь идет о двух эскадрильях, а острота конфликта нарастает. Чем воевать?Еще Нидерланды хотят закупать у американцев дальнобойные корабельные ракеты "Томагавк". Это вроде бы правильно. Но для этого нужно модернизировать фрегаты, потому что нынешние их пусковые установки не позволяют "Томагавкам" летать. А это тоже дело не ближайшего будущего.Именно поэтому на Западе заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт длился как можно дольше. Западу нужно попытаться хоть как-то перенастроить свою финансово-экономическую систему и запустить свернутые производственные мощности, при этом еще решая накопившиеся внутриполитические проблемы.Мы можем обеспечить работу предприятий в три смены, а Европа не может. Во-первых, трудовое законодательство не позволяет. Во-вторых, у них нет такой квалифицированной рабочей силы для работы на новом оборудовании. Ресурсы исчерпаны.Очевидно, что к прямому военному столкновению с Россией Запад сейчас не готов.— К слову о Рютте. Он обещал Венгрии не участвовать в прямой военно-экономической поддержке Украины. Сдержит ли он свое слово, учитывая, что примеру Венгрии могут последовать и остальные страны?— Лично мне непонятно, что означает это обещание.Если Рютте действительно что-то такое пообещал Орбану, это значит, что он этот вопрос согласовал со своими партнерами из США и Европы.Рютте успешный и умелый менеджер. Он удерживал пост премьера даже тогда, когда его партия проигрывала, правительство менялось и его личный рейтинг падал. Потому что для нидерландской элиты он себя зарекомендовал как человек, который может находить баланс и договариваться. И в случае с Венгрией он эти свои способности демонстрирует.С другой стороны, он "обещает" Орбану не заставлять его помогать Украине. Но такие вопросы вне компетенции генсека НАТО. Это решают коллективные институты управления НАТО и ЕС. НАТО и ЕС тут разделять нельзя. Рютте в своей деятельности будет ориентироваться на интересы европейских государств в рамках ЕС. А если решение принимают другие коллективные органы в рамках ЕС и НАТО, максимум, что может сделать Рютте, так это сказать примерно следующее: "Знаете, мы предварительно обговаривали такую опцию. Давайте мы будем выполнять свое обещание".Но если через какое-то время в какой-то из европейских стран сменится правительство, они могут сказать: "Мы платим за Украину, а Венгрии должны давать какие-то исключения? Так не пойдет. Давайте лучше Венгрию исключим".Нечто такое уже было. Когда в Евросоюзе принимался новый бюджет, и Орбан занял жесткую позицию по помощи Украине, он заблокировал принятие решений внутри ЕС. А после этой блокировки Евросоюз пошел на беспрецедентный шаг. Европейцы сказали, что найдут способ исключить Будапешт из процесса принятия решений и наказать его финансово-экономически (ограничить выплаты из фондов ЕС). Это очень серьезно.И тогда на последнем этапе этого процесса Брюсселю удалось "убедить" Орбана сменить свою позицию. И в НАТО все может повториться. Причем давление на Венгрию европейцев может возрасти за счет давления на нее внутри НАТО.То есть возможности Рютте выполнить свое обещание крайне ограничены.О том, как НАТО создает имидж своему новому генеральному секретарю, в материале НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить.

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https://ukraina.ru/20240930/1057797038.html

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Анна Черкасова

интервью, запад, израиль, украина, рютте, виктор орбан, f-35, f-16, хезболла, ес, нато, вооружения