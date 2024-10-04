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Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров

Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров - 04.10.2024 Украина.ру

Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров

Украина в координации с США обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против российских военных. Об этом 4 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2024-10-04T12:00

2024-10-04T12:00

2024-10-04T12:00

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владимир зеленский

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Он напомнил, что западная коалиция продолжает наносить удары по территории Сирии, "фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах", когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.Подробнее об обучении террористов - в материале Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ на сайте Украина.ру. * Запрещена в России.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сирия, россия, киев, владимир зеленский