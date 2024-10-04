Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
Украина в координации с США обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против российских военных. Об этом 4 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Он напомнил, что западная коалиция продолжает наносить удары по территории Сирии, "фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах", когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
"Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из "Хейят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР", - говорится в его статье на сайте российского дипведомства.
Подробнее об обучении террористов - в материале Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ на сайте Украина.ру.
* Запрещена в России.