https://ukraina.ru/20250417/udar-po-mirovoy-ekonomike-politolog-o-tom-kak-obyaviv-voynu-vsemu-miru-tramp-unichtozhaet-kapitalizm-1062565034.html

Удар по мировой экономике: политолог о том, как объявив "войну всему миру", Трамп уничтожает капитализм

Удар по мировой экономике: политолог о том, как объявив "войну всему миру", Трамп уничтожает капитализм - 17.04.2025 Украина.ру

Удар по мировой экономике: политолог о том, как объявив "войну всему миру", Трамп уничтожает капитализм

Любая торговая война наносит удар по мировой экономике. Можно даже сказать, что Трамп, объявив эту войну всему миру, уничтожает капитализм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-17T04:15

2025-04-17T04:15

2025-04-17T14:00

новости

россия

украина

дональд трамп

александр перенджиев

украина.ру

bloomberg

тарифы

африка

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062289845_0:0:1903:1070_1920x0_80_0_0_bdcb9bec46bccc048920f6ddebc261fb.jpg

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры. По его данным, это решение "потенциально смягчит шок потребителей от цен", а также может принести выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung.Нужно понимать, что любая торговая война наносит удар по мировой экономике. Можно даже сказать, что Трамп, объявив эту "войну всему миру", уничтожает капитализм, отметил политолог.Все экономические теории говорят о том, что капитализм – это свободное передвижение товаров и услуг, указал Перенджиев."Но я хочу напомнить, что современный капитализм зарождался не в результате свободного хождения товаров, а за счет "эпохи великих открытий", которая на самом деле была эпохой грабежа, закабаления и обращения в рабство людей из Африки, Америки и Юго-Восточной Азии", – подчеркнул эксперт.Вот Трамп сейчас и открывает всем глаза на то, что такое мировая экономическая политика, добавил он. Конечно, то, что делает президент США, для многих неприятно, но никакую мировую экономику это не обрушит, указал Перенджиев.Он напомнил, в 1998 году в России вообще произошел дефолт, когда вся экономика лежала, но теперь страна живет и развивается. Просто сейчас в целом меняется система международных отношений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/pakety-baydena-sduvayutsya-suslov-raskryl-pochemu-v-plane-pomoschi-ukraine-ssha-ukhodyat-na-zadnie-ryady-1062539275.html

россия

украина

африка

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дональд трамп, александр перенджиев, украина.ру, bloomberg, тарифы, африка, америка, экономика, капитал, капитализм, дефолт, грабеж, международные отношения