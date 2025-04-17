Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане - 17.04.2025 Украина.ру
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Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане
Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане - 17.04.2025 Украина.ру
Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане
Еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-17T03:45
2025-04-17T13:54
новости
китай
сша
украина
война
торговая война
тайвань
филиппины
япония
южная корея
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По мнению эксперта, Украина – это лишь одна из площадок глобального противостояния. Американцы заявляют о том, что до конца этого года может начаться война с КНР, якобы "они видят, что Китай собирается напасть на Тайвань", добавил он."При этом они говорят, что Китай может напасть на Филиппины. А Филиппины говорят: "Да, если Китай нападет на Тайвань, он обязательно нападет на нас. Еще, возможно, что Китай нападет на Японию и Южную Корею". Япония и Южная Корея, при этом, ничего не говорят, но молчат и кивают", – подчеркнул Ищенко.Он напомнил, что еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года, исходя из американских интересов. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу", отметил политолог. И если на Тихом океане начнется война, это серьезно поменяет расстановку сил на глобальной арене. А в какую сторону – неизвестно, то же самое касается Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Подробно о торговой войне США и Китая – в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250328/1062097314.html
китай
сша
украина
тайвань
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япония
южная корея
тихий океан
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новости, китай, сша, украина, война, торговая война, тайвань, филиппины, япония, южная корея, тихий океан, провокация, нападение, россия
Новости, Китай, США, Украина, война, торговая война, Тайвань, Филиппины, Япония, Южная Корея, Тихий океан, провокация, нападение, Россия

Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане

03:45 17.04.2025 (обновлено: 13:54 17.04.2025)
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Украина.ру
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Еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, Украина – это лишь одна из площадок глобального противостояния. Американцы заявляют о том, что до конца этого года может начаться война с КНР, якобы "они видят, что Китай собирается напасть на Тайвань", добавил он.
"При этом они говорят, что Китай может напасть на Филиппины. А Филиппины говорят: "Да, если Китай нападет на Тайвань, он обязательно нападет на нас. Еще, возможно, что Китай нападет на Японию и Южную Корею". Япония и Южная Корея, при этом, ничего не говорят, но молчат и кивают", – подчеркнул Ищенко.
Он напомнил, что еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года, исходя из американских интересов. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу", отметил политолог.
"И я вот думаю: не готовят ли США там серьезную провокацию? Учитывая, что до конца 2025 года не так уж далеко. Осталось меньше девяти месяцев. За это время можно успеть ребенка родить", – сказал Ищенко.
И если на Тихом океане начнется война, это серьезно поменяет расстановку сил на глобальной арене. А в какую сторону – неизвестно, то же самое касается Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Подробно о торговой войне США и Китая – в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
Сергей Санакоев интервью
28 марта, 06:30
Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают КитайУбежденные марксисты, к коим можно, безусловно, причислить и самого председателя Си Цзиньпина, абсолютно уверены, что в любом случае столкновение Китая, который хоть и со своей спецификой, но развивает социалистическую систему, с оголтелой империалистической гегемонией США, неизбежно.
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