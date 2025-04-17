Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане
03:45 17.04.2025 (обновлено: 13:54 17.04.2025)
Еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, Украина – это лишь одна из площадок глобального противостояния. Американцы заявляют о том, что до конца этого года может начаться война с КНР, якобы "они видят, что Китай собирается напасть на Тайвань", добавил он.
"При этом они говорят, что Китай может напасть на Филиппины. А Филиппины говорят: "Да, если Китай нападет на Тайвань, он обязательно нападет на нас. Еще, возможно, что Китай нападет на Японию и Южную Корею". Япония и Южная Корея, при этом, ничего не говорят, но молчат и кивают", – подчеркнул Ищенко.
Он напомнил, что еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года, исходя из американских интересов. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу", отметил политолог.
"И я вот думаю: не готовят ли США там серьезную провокацию? Учитывая, что до конца 2025 года не так уж далеко. Осталось меньше девяти месяцев. За это время можно успеть ребенка родить", – сказал Ищенко.
И если на Тихом океане начнется война, это серьезно поменяет расстановку сил на глобальной арене. А в какую сторону – неизвестно, то же самое касается Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Подробно о торговой войне США и Китая – в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.
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