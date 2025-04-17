https://ukraina.ru/20250417/voyna-ssha-s-kitaem-politolog-rasskazal-gotovit-li-zapad-sereznuyu-provokatsiyu-v-tikhom-okeane-1062564832.html

Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане

Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане - 17.04.2025 Украина.ру

Война США с Китаем: политолог рассказал, готовит ли Америка серьезную провокацию в Тихом океане

Еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-17T03:45

2025-04-17T03:45

2025-04-17T13:54

новости

китай

сша

украина

война

торговая война

тайвань

филиппины

япония

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg

По мнению эксперта, Украина – это лишь одна из площадок глобального противостояния. Американцы заявляют о том, что до конца этого года может начаться война с КНР, якобы "они видят, что Китай собирается напасть на Тайвань", добавил он."При этом они говорят, что Китай может напасть на Филиппины. А Филиппины говорят: "Да, если Китай нападет на Тайвань, он обязательно нападет на нас. Еще, возможно, что Китай нападет на Японию и Южную Корею". Япония и Южная Корея, при этом, ничего не говорят, но молчат и кивают", – подчеркнул Ищенко.Он напомнил, что еще два года назад США говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года, исходя из американских интересов. И сейчас, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы "должен напасть на всех сразу", отметил политолог. И если на Тихом океане начнется война, это серьезно поменяет расстановку сил на глобальной арене. А в какую сторону – неизвестно, то же самое касается Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Подробно о торговой войне США и Китая – в материале Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062097314.html

китай

сша

украина

тайвань

филиппины

япония

южная корея

тихий океан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, украина, война, торговая война, тайвань, филиппины, япония, южная корея, тихий океан, провокация, нападение, россия