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Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ

Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ - 10.09.2024 Украина.ру

Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ

Киевская администрация вела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydınlık

2024-09-10T12:16

2024-09-10T12:16

2024-09-10T12:17

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"Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в материале.По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня."Известно, что киевская администрация, которая начала испытывать серьёзную нехватку солдат в войне с Россией, ищет новые подкрепления для фронта. В этом контексте неудивительно, что Киев, который сначала опустошил свои собственные тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией PПK/PYD, обратился в HTS с той же целью", - добавляет газета.Власти Украины сделали страну международным террористом, прокомментировала эту информацию официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.По словам Захаровой, Украина давно поддерживает контакты с "террористическим отребьем". В качестве примеров сотрудничества между Киевом и террористами она привела "привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики "чужого флага". По ее словам, украинская власть "сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон".Подробнее об отношении к Киеву из-за сотрудничества с террористами - в материале "Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали на сайте Украина.ру. *Запрещенная в РФ террористическая организация

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новости, россия, киев, сирия, террорист, терроризм, мария захарова, отношения