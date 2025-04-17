Не больше года: Ищенко о том, сколько еще продержатся ВСУ и произойдет ли внезапный развал фронта - 17.04.2025 Украина.ру
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Не больше года: Ищенко о том, сколько еще продержатся ВСУ и произойдет ли внезапный развал фронта
Не больше года: Ищенко о том, сколько еще продержатся ВСУ и произойдет ли внезапный развал фронта - 17.04.2025 Украина.ру
Не больше года: Ищенко о том, сколько еще продержатся ВСУ и произойдет ли внезапный развал фронта
Сейчас ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Украинские военные могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-17T04:00
2025-04-17T13:56
новости
россия
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украина
ростислав ищенко
фронт
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разгром всу
крах всу
наступление
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Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. Но сейчас Россия должна постоянно демонстрировать, что готова идти до конца и "добить Украину", указал эксперт.Президент России Владимир Путин открыто заявил об этом: "Будем добивать", напомнил политолог."Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально", – подчеркнул Ищенко.По его словам, ВСУ могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает. И когда украинские войска находятся в таком состоянии, невозможно прогнозировать, дойдет Россия за неделю до Львова или через неделю останется на прежних позициях, добавил он. Потому что развал фронта может произойти внезапно. То есть утром украинские военные еще держались, а вечером российская армия прорвалась на 50 километров вперед, указал Ищенко."А от того, сколько ВСУ продержатся, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО – в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, украина, ростислав ищенко, фронт, всу, разгром всу, крах всу, наступление, дипломаты, война, война на украине, чем закончится война на украине, львов, сво, спецоперация
Новости, Россия, Москва, Украина, Ростислав Ищенко, фронт, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, наступление, дипломаты, война, война на Украине, чем закончится война на Украине, Львов, СВО, Спецоперация

Не больше года: Ищенко о том, сколько еще продержатся ВСУ и произойдет ли внезапный развал фронта

04:00 17.04.2025 (обновлено: 13:56 17.04.2025)
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Сейчас ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально. Украинские военные могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. Но сейчас Россия должна постоянно демонстрировать, что готова идти до конца и "добить Украину", указал эксперт.
Президент России Владимир Путин открыто заявил об этом: "Будем добивать", напомнил политолог.
"Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально", – подчеркнул Ищенко.
По его словам, ВСУ могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает. И когда украинские войска находятся в таком состоянии, невозможно прогнозировать, дойдет Россия за неделю до Львова или через неделю останется на прежних позициях, добавил он.
Потому что развал фронта может произойти внезапно. То есть утром украинские военные еще держались, а вечером российская армия прорвалась на 50 километров вперед, указал Ищенко.
"А от того, сколько ВСУ продержатся, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в зоне СВО – в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 16:36
Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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