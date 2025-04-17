Выйти из узкого коридора: эксперт объяснил, почему России необходимо "выгодно" договориться с США - 17.04.2025 Украина.ру
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Выйти из узкого коридора: эксперт объяснил, почему России необходимо "выгодно" договориться с США
Выйти из узкого коридора: эксперт объяснил, почему России необходимо "выгодно" договориться с США - 17.04.2025 Украина.ру
Выйти из узкого коридора: эксперт объяснил, почему России необходимо "выгодно" договориться с США
У Кирилла Дмитриева есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях. Перед ним стоит очень сложная задача: ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-17T04:30
2025-04-17T14:04
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Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По мнению Ищенко, сейчас перед Дмитриевым стоит очень сложная задача: ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Но это надо сделать не любой ценой, отметил он.При необходимости, Дмитриев может и прервать консультации с представителями США. А может и не прервать, потому что его полномочия обширные. Если прервать консультации, то надо понять, когда и зачем. Если не прервать, то надо понять, о чем говорить дальше, подчеркнул политолог.При этом есть и внутренние проблемы, потому что обычно народу вообще не нравятся какие-либо переговоры. А оппоненты будут преподносить их так, будто бы Россия "все сдала", указал эксперт."Если допустить подобный промах, это ослабит позицию Москвы в целом. То есть у Дмитриева широкий объем задач без особой конкретики. Точнее, конкретика тут только одна: надо договориться так, чтобы России это было выгодно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/ministr-finansov-ssha-anonsiroval-podpisanie-resursnoy-sdelki-s-kievom-1062547507.html
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новости, сша, москва, россия, дональд трамп, украина.ру, кирилл дмитриев, переговоры, война, мир, конфликт
Новости, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Кирилл Дмитриев, переговоры, война, мир, конфликт

Выйти из узкого коридора: эксперт объяснил, почему России необходимо "выгодно" договориться с США

04:30 17.04.2025 (обновлено: 14:04 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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У Кирилла Дмитриева есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях. Перед ним стоит очень сложная задача: ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По мнению Ищенко, сейчас перед Дмитриевым стоит очень сложная задача: ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Но это надо сделать не любой ценой, отметил он.
При необходимости, Дмитриев может и прервать консультации с представителями США. А может и не прервать, потому что его полномочия обширные. Если прервать консультации, то надо понять, когда и зачем. Если не прервать, то надо понять, о чем говорить дальше, подчеркнул политолог.

"Но в том то и дело, что важна еще и суть переговоров. Мы же не хотим вести переговоры только об Украине. И ему (Кириллу Дмитриеву. — Ред.) надо выйти из этого узкого коридора на более широкое пространство, не сорвав при этом консультации", — объяснил Ищенко.

При этом есть и внутренние проблемы, потому что обычно народу вообще не нравятся какие-либо переговоры. А оппоненты будут преподносить их так, будто бы Россия "все сдала", указал эксперт.
"Если допустить подобный промах, это ослабит позицию Москвы в целом. То есть у Дмитриева широкий объем задач без особой конкретики. Точнее, конкретика тут только одна: надо договориться так, чтобы России это было выгодно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:13
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