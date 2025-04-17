Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров"
03:30 17.04.2025 (обновлено: 13:51 17.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что Киев должен его каким-то образом подписать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Развал украинского фронта может произойти внезапно, еще утром ВСУ держались, а вечером российская армия прорвалась на 50 километров вперед, отметил эксперт.
Эксперт отметил, что у делегаций есть полномочия лишь разговаривать о формате переговоров между Россией и США. И даже если сейчас начнет сыпаться украинский фронт, за столом переговоров ничего решить нельзя, заявил Ищенко.
"Да, американцы могут предложить: "Давайте срочно вызовем сюда украинскую делегацию. Пусть она подпишет чистые листы бумаги, на которых мы потом подпишем условия мирного соглашения". А украинская делегация точно приедет и подпишет этот чистый лист?" – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в зоне СВО – в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:00Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцевУсилия Европы в сторону размещения миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас. Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Подписывайся на