Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров" - 17.04.2025 Украина.ру
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Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров"
Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров" - 17.04.2025 Украина.ру
Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров"
Российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что Киев должен его каким-то образом подписать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-17T03:30
2025-04-17T13:51
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Развал украинского фронта может произойти внезапно, еще утром ВСУ держались, а вечером российская армия прорвалась на 50 километров вперед, отметил эксперт.А от того, сколько ВСУ продержатся, зависит, где и в какой срок будет российская армия. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют, объяснил Ищенко."Пока российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Еда и питье у них есть. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что его Киев должен каким-то образом подписать", – подчеркнул собеседник издания.Эксперт отметил, что у делегаций есть полномочия лишь разговаривать о формате переговоров между Россией и США. И даже если сейчас начнет сыпаться украинский фронт, за столом переговоров ничего решить нельзя, заявил Ищенко."Да, американцы могут предложить: "Давайте срочно вызовем сюда украинскую делегацию. Пусть она подпишет чистые листы бумаги, на которых мы потом подпишем условия мирного соглашения". А украинская делегация точно приедет и подпишет этот чистый лист?" – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО – в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/dolgosrochnaya-militarizatsiya-suslov-rasskazal-pochemu-evropa-stremitsya-zataschit-na-ukrainu-mirotvortsev-1062539516.html
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новости, россия, стамбул, украина, ростислав ищенко, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, сво, спецоперация, соглашение, война, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Россия, Стамбул, Украина, Ростислав Ищенко, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, СВО, Спецоперация, соглашение, война, война на Украине, чем закончится война на Украине

Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров"

03:30 17.04.2025 (обновлено: 13:51 17.04.2025)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что Киев должен его каким-то образом подписать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Развал украинского фронта может произойти внезапно, еще утром ВСУ держались, а вечером российская армия прорвалась на 50 километров вперед, отметил эксперт.
А от того, сколько ВСУ продержатся, зависит, где и в какой срок будет российская армия. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют, объяснил Ищенко.
"Пока российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Еда и питье у них есть. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что его Киев должен каким-то образом подписать", – подчеркнул собеседник издания.
Эксперт отметил, что у делегаций есть полномочия лишь разговаривать о формате переговоров между Россией и США. И даже если сейчас начнет сыпаться украинский фронт, за столом переговоров ничего решить нельзя, заявил Ищенко.
"Да, американцы могут предложить: "Давайте срочно вызовем сюда украинскую делегацию. Пусть она подпишет чистые листы бумаги, на которых мы потом подпишем условия мирного соглашения". А украинская делегация точно приедет и подпишет этот чистый лист?" – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в зоне СВО – в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Десантно-штурмовая бригада ВСУ
Вчера, 04:00
Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцевУсилия Европы в сторону размещения миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас. Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
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