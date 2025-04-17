https://ukraina.ru/20250417/ischenko-dazhe-esli-nachnet-sypatsya-ukrainskiy-front-seychas-nichego-nelzya-reshit-za-stolom-peregovorov-1062564660.html

Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров"

Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров" - 17.04.2025 Украина.ру

Ищенко: "Даже если начнет сыпаться украинский фронт, сейчас ничего нельзя решить за столом переговоров"

Российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что Киев должен его каким-то образом подписать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-17T03:30

2025-04-17T03:30

2025-04-17T13:51

новости

россия

стамбул

украина

ростислав ищенко

переговоры

новости переговоров

итоги переговоров

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_865faf65083179c3935925fabd5717ad.jpg

Развал украинского фронта может произойти внезапно, еще утром ВСУ держались, а вечером российская армия прорвалась на 50 километров вперед, отметил эксперт.А от того, сколько ВСУ продержатся, зависит, где и в какой срок будет российская армия. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют, объяснил Ищенко."Пока российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Еда и питье у них есть. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что его Киев должен каким-то образом подписать", – подчеркнул собеседник издания.Эксперт отметил, что у делегаций есть полномочия лишь разговаривать о формате переговоров между Россией и США. И даже если сейчас начнет сыпаться украинский фронт, за столом переговоров ничего решить нельзя, заявил Ищенко."Да, американцы могут предложить: "Давайте срочно вызовем сюда украинскую делегацию. Пусть она подпишет чистые листы бумаги, на которых мы потом подпишем условия мирного соглашения". А украинская делегация точно приедет и подпишет этот чистый лист?" – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО – в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/dolgosrochnaya-militarizatsiya-suslov-rasskazal-pochemu-evropa-stremitsya-zataschit-na-ukrainu-mirotvortsev-1062539516.html

россия

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, стамбул, украина, ростислав ищенко, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, сво, спецоперация, соглашение, война, война на украине, чем закончится война на украине