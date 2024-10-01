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Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ

Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ - 01.10.2024 Украина.ру

Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ

Перспектива снижения напряженности в российско-американских отношениях маловероятна даже с учетом того, что у Белого дома скоро сменится хозяин. Об этом 1 октября заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков

2024-10-01T13:53

2024-10-01T13:53

2024-10-01T13:53

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По его словам, с учетом установившегося "антироссийского консенсуса" в Вашингтоне, страна готовится к длительному противостоянию с США. Рябков также предупредил, что Вашингтону не следует недооценивать решительный настрой в России, которая пока посылает противнику "предупредительные сигналы". Речь скорее всего идет об изменении российской ядерной доктрины. Напомним, 25 сентября президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза объявил, что отныне Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и дронов.Кремль также посчитает нападение на своего союзника – Белоруссию, как нападение на РФ и может защитить ее с помощью ядерного оружия. Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".Подробнее по теме - в статье "Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вашингтон, москва, сергей рябков, владимир путин, мид рф, война, военная эскалация, сво, спецоперация