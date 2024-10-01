Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ - 01.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241001/1057809422.html
Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ
Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ - 01.10.2024 Украина.ру
Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ
Перспектива снижения напряженности в российско-американских отношениях маловероятна даже с учетом того, что у Белого дома скоро сменится хозяин. Об этом 1 октября заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков
2024-10-01T13:53
2024-10-01T13:53
новости
россия
вашингтон
москва
сергей рябков
владимир путин
мид рф
война
военная эскалация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045966278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92e26fa3378db2963b91fa124686405b.jpg
По его словам, с учетом установившегося "антироссийского консенсуса" в Вашингтоне, страна готовится к длительному противостоянию с США. Рябков также предупредил, что Вашингтону не следует недооценивать решительный настрой в России, которая пока посылает противнику "предупредительные сигналы". Речь скорее всего идет об изменении российской ядерной доктрины. Напомним, 25 сентября президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза объявил, что отныне Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и дронов.Кремль также посчитает нападение на своего союзника – Белоруссию, как нападение на РФ и может защитить ее с помощью ядерного оружия. Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".Подробнее по теме - в статье "Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240928/1057649080.html
россия
вашингтон
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045966278_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b58a77eeb302192fcd049039d5ef58dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вашингтон, москва, сергей рябков, владимир путин, мид рф, война, военная эскалация, сво, спецоперация
Новости, Россия, Вашингтон, Москва, Сергей Рябков, Владимир Путин, МИД РФ, война, военная эскалация, СВО, Спецоперация

Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ

13:53 01.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Перспектива снижения напряженности в российско-американских отношениях маловероятна даже с учетом того, что у Белого дома скоро сменится хозяин. Об этом 1 октября заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков
По его словам, с учетом установившегося "антироссийского консенсуса" в Вашингтоне, страна готовится к длительному противостоянию с США.
"Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах", - цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков также предупредил, что Вашингтону не следует недооценивать решительный настрой в России, которая пока посылает противнику "предупредительные сигналы".
Речь скорее всего идет об изменении российской ядерной доктрины. Напомним, 25 сентября президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза объявил, что отныне Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и дронов.
Кремль также посчитает нападение на своего союзника – Белоруссию, как нападение на РФ и может защитить ее с помощью ядерного оружия. Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".
Подробнее по теме - в статье "Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России" на сайте Украина.ру.
Александр Носович - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
28 сентября, 05:30
Носович рассказал, что станет законным основанием для войны России с НАТО Провокационные заявления о блокаде Финского залива для российских кораблей при переходе в практическую плоскость могут стать основанием для войны России с военно-политическим блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
 
НовостиРоссияВашингтонМоскваСергей РябковВладимир ПутинМИД РФвойнавоенная эскалацияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь РФ, но при одном условии
13:53Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ
13:38Госдеп США подал Киеву идею насчет ударов по России
13:00Трофейный "Леопард", освобожденные села, пылевая буря. Главное на Украине на 13:00 1 октября
12:47Украинские власти впервые сообщили о боях в Угледаре. Что именно сказали
12:46"Зачем?" Лукашенко рассказал Гроссии о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС
12:44В ООН вновь опубликовали доклад о пытках российских военнопленных на Украине
12:34Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянс
12:11Украинскому журналисту-политзаключенному Дмитрию Скворцову 60 лет. Юбилей он отмечает в киевской тюрьме
12:03Кого пускать, а кого не пускать в Россию: Пантелеев о мигрантах и не только
11:56Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО
11:56В Севастополе поймали двоих украинских шпионок
11:55В опасный момент: британская The Guardian пожалела нового генсека НАТО
11:25Будущий генсек НАТО назвал Украину в числе своих приоритетов
11:25Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИ
10:59Крайне правые украинские радикалы могут не давать Зеленскому заключить мир - Financial Times
10:56"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в Торецке
10:46Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома"
10:44Армия Израиля атаковала Сирию, есть жертвы
10:34Зеленский разрешил Сырскому отвод ВСУ из Угледара - "Резидент.ua"
Лента новостейМолния