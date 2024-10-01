Россия готовится к долгому противостоянию с США – МИД РФ
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Перспектива снижения напряженности в российско-американских отношениях маловероятна даже с учетом того, что у Белого дома скоро сменится хозяин. Об этом 1 октября заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков
По его словам, с учетом установившегося "антироссийского консенсуса" в Вашингтоне, страна готовится к длительному противостоянию с США.
"Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах", - цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков также предупредил, что Вашингтону не следует недооценивать решительный настрой в России, которая пока посылает противнику "предупредительные сигналы".
Речь скорее всего идет об изменении российской ядерной доктрины. Напомним, 25 сентября президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза объявил, что отныне Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и дронов.
Кремль также посчитает нападение на своего союзника – Белоруссию, как нападение на РФ и может защитить ее с помощью ядерного оружия. Глава государства обратил внимание на то, что в обновленной редакции документа "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".
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