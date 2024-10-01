Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России - 01.10.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России
Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России - 01.10.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России
России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставят. Она сама все производит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T04:30
2024-10-01T04:30
новости
украина
европа
ростислав ищенко
нато
война
вс рф
армия
мобилизация
производство
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НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или в 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.Поэтому России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Украина по численности населения в разы уступает России, а Европа в разы ее превосходит, отметил он.И к тому времени, как Европа решит, что может воевать с Россией, она должна будет посмотреть на российские вооруженные силы и решить, что воевать не может. Что "надо еще немного погодить и усилиться", сказал политолог."Если бы проблема была только в Украине, мы могли бы задавить ее экономическим и военным путем достаточно быстро. Украине стало бы просто нечем воевать. Но Украина – это инструмент Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, европа, ростислав ищенко, нато, война, вс рф, армия, мобилизация, производство, сво, спецоперация
Новости, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, НАТО, война, ВС РФ, Армия, мобилизация, производство, СВО, Спецоперация

Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России

04:30 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставят. Она сама все производит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или в 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.
Поэтому России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Украина по численности населения в разы уступает России, а Европа в разы ее превосходит, отметил он.
"Даже если мы не будем воевать сразу со всей Европой, это все равно много. И мобилизационный потенциал у нее большой, и технически она Украину превосходит. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставит. Она сама все производит. И темпы своего оборонного производства она наращивает", — подчеркнул Ищенко.
И к тому времени, как Европа решит, что может воевать с Россией, она должна будет посмотреть на российские вооруженные силы и решить, что воевать не может. Что "надо еще немного погодить и усилиться", сказал политолог.
"Если бы проблема была только в Украине, мы могли бы задавить ее экономическим и военным путем достаточно быстро. Украине стало бы просто нечем воевать. Но Украина – это инструмент Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 16:36
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на КалининградЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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