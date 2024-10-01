https://ukraina.ru/20241001/1057799518.html

Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России

Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России - 01.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России

России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставят. Она сама все производит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T04:30

2024-10-01T04:30

2024-10-01T04:30

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НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или в 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.Поэтому России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Украина по численности населения в разы уступает России, а Европа в разы ее превосходит, отметил он.И к тому времени, как Европа решит, что может воевать с Россией, она должна будет посмотреть на российские вооруженные силы и решить, что воевать не может. Что "надо еще немного погодить и усилиться", сказал политолог."Если бы проблема была только в Украине, мы могли бы задавить ее экономическим и военным путем достаточно быстро. Украине стало бы просто нечем воевать. Но Украина – это инструмент Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240930/1057788457.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, европа, ростислав ищенко, нато, война, вс рф, армия, мобилизация, производство, сво, спецоперация