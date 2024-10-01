Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России
России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставят. Она сама все производит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
НАТО активно говорит о том, что война с Россией может начаться в 2026 или в 2027 году. Даты называют разные, но все говорят, что война с Россией начнется, констатировал обозреватель.
Поэтому России приходится наращивать свои вооруженные силы, потому что даже по численности населения война с Европой – это не война с Украиной. Украина по численности населения в разы уступает России, а Европа в разы ее превосходит, отметил он.
"Даже если мы не будем воевать сразу со всей Европой, это все равно много. И мобилизационный потенциал у нее большой, и технически она Украину превосходит. Европе не надо ждать, пока ей что-то поставит. Она сама все производит. И темпы своего оборонного производства она наращивает", — подчеркнул Ищенко.
И к тому времени, как Европа решит, что может воевать с Россией, она должна будет посмотреть на российские вооруженные силы и решить, что воевать не может. Что "надо еще немного погодить и усилиться", сказал политолог.
"Если бы проблема была только в Украине, мы могли бы задавить ее экономическим и военным путем достаточно быстро. Украине стало бы просто нечем воевать. Но Украина – это инструмент Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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