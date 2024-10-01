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В ООН вновь опубликовали доклад о пытках российских военнопленных на Украине

В ООН вновь опубликовали доклад о пытках российских военнопленных на Украине - 01.10.2024 Украина.ру

В ООН вновь опубликовали доклад о пытках российских военнопленных на Украине

С прошлого года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных международными экспертами указали на факты о пытках, сексуального насилия и угрозе изнасилования. Соответствующая информация отражена в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине

2024-10-01T12:44

2024-10-01T12:44

2024-10-01T12:44

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Отмечается, что чаще всего российских военнопленных избивали, угрожали физическим насилием и убийством.При этом использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и/или молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы. Из опрошенных 205 человек десять российских военнопленных признались в том, что их подвергали сексуальному насилию. Все эти действия совершали военнослужащие украинской армии или представители спецслужб, находящиеся на переднем крае в новых регионах России, а также в Киевской и Харьковской областях. В ООН подчеркивают, что за совершенные преступления к ответственности никого не привлекли, и открыто только пять предварительных расследований. В марте в ООН уже признавали факты пыток военнопленных на Украине. Международные эксперты тогда пообщались с 44 россиянами, которые содержатся в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. Они рассказали, как при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов.Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Резников против Украины. Заметит ли Европа пытки российских военнослужащих" на сайте Украина.ру.

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