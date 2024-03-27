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В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине

В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине - 27.03.2024 Украина.ру

В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине

С декабря прошлого года по февраль 2024-го российские военнопленные подвергались пыткам на Украине. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека

2024-03-27T23:45

2024-03-27T23:45

2024-03-27T23:45

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Уточняется, что сотрудники ООН посетили 44 российских пленных, которые содержатся в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. Среди прочего, российские военнопленные рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, вероятнее всего, в Харьковской области, причём часть из их них провели там до полутора месяцев. В ООН также сообщили, что при допросах российских военнопленных избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Помимо этого, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием. В Управлении добавили, что на Украине продолжаются акты запугивания священников и верующих УПЦ, а также дискриминация русскоязычного меньшинства. В ведомстве указали на то, что власти Киева недостаточно преследуют виновных в пытках и насилии в отношении мирного населения и военнопленных. Ранее Комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) признала военными преступлениями расстрелы военнослужащими украинской армии российских военнопленных.

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новости, украина, оон, запорожская область, харьковская область, упц, пытки, военнопленные, сво, всу, вс рф