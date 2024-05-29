Резников против Украины. Заметит ли Европа пытки российских военнослужащих
© Ирина ВихороваДенис Резников
© Ирина Вихорова
Европейский суд по правам человека завел дело по факту пыток на Украине российского военного Дениса Резникова. Сам факт такого решения не должен вводить в заблуждение. Как показывает практика, чтобы повлиять на систему нужны сотни подобных дел. Готова ли Европа во всеуслышание признать преступления киевского режима – большой вопрос
Шантаж
Денис Резников – шахтер, жил в Донецке. На фронт он хотел попасть еще в 2014 году, однако отговорила жена – их дочери Елизавете было тогда 7 лет.
В 2022 году, когда в ДНР была объявлена мобилизация, в вооруженные силы его не взяли – мужчина получил бронь от предприятия. Спустя девять месяцев Резников все-таки ушел воевать в статусе добровольца, сообщив об этом родным в последнюю минуту.
Принимал участие в боевых действиях, был ранен. После восстановления его подразделение отправили под Красногоровку, где Резников получил очередное ранение и попал в плен.
Через какое-то время его дочери, которой исполнилось к тому моменту 17 лет, позвонили с неизвестного номера. Девушке рассказали, что ее отец жив и находится в плену.
© Ирина ВихореваДенис Резников и его дочь Елизавета
© Ирина Вихорева
Денис Резников и его дочь Елизавета
"Велели скинуть фотографию моего паспорта с пропиской. Спросили, с кем из военных или их родных я общаюсь. Не отвечу — сделают отцу больно. Я же все это время просила с ним пообщаться", - приводит слова Елизаветы РИА Новости.
Через какое-то время ей позвонили снова и позволили немного пообщаться с отцом. Он рассказал, что с ним все нормально, однако голос его был тревожным. Следующий раз звонившие показали Дениса с мешком на голове.
"Он попросил фотографии диплома, а также грамот и благодарственных писем. Якобы для ходатайства в суд. Объяснили, что отца будут судить по законам Украины и эти документы могут помочь. Я все сделала. Потом последовали другие задания", - рассказала дочь военнослужащего.
Девушке переслали координаты военного объекта и потребовали, чтобы она пришла туда и сделала фотографии с разных ракурсов. Она отказалась. На этом связь прервалась. О судьбе Резникова с тех пор ничего не известно. Сохранились лишь скриншоты с видеозвонков.
© Ирина ВихороваДенис Резников
© Ирина Вихорова
Денис Резников
Дали время до конца июня
Об этой истории узнала живущая в Италии донецкая активистка Ирина Вихорева. Через правозащитников Елизавете был нанят адвокат, который подал обращения в Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Из ЕСПЧ ответ пришел лишь на днях. Проинформировали, что запущен процесс "Резников против Украины", однако Киев об этом еще не уведомили. Сослались на 39-ю статью (применение обеспечительных мер – ред.). Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить иск. Этим сейчас и занимается наш адвокат", - заявила Вихорева.
По ее словам, Европейский комитет по предотвращению пыток также включил Резникова в свой список. Там пообещали, что когда их представитель поедет на Украину, то он постарается выяснить судьбу российского военнослужащего и условия его содержания.
Примечательно, что ЕКПП с 2015 года возглавляет украинский юрист, профессор Киевского национального университета Николай Гнатовский. Он переизбирался на эту должность уже трижды. Гнатовский ранее заявлял, что считает действия РФ на Украине "агрессией" и высказывался за создания "трибунала" против России.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mykola GnatovskyНиколай Гнатовский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mykola Gnatovsky
Николай Гнатовский
Вихорева также рассказала, что провела в Италии акцию в поддержку Резникова и попыталась передать документы о нем украинским дипломатам, однако те идти на контакт отказались.
Как заявляла уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, Резников фигурирует в списках на обмен, поэтому есть надежда на его возвращение домой.
Случаи пыток
Любой, кто следит за происходящем на Украине не только через объективы местных СМИ знает, что российские военнопленные регулярно подвергаются пыткам и издевательствам в украинском плену.
Перечислять эти факты можно долго: многое просачивается в соцсети, не особо скрывают эти случаи сами садисты из украинской армии, спецслужб и националистических батальонов. Официальный Киев обычно или отрицает эти факты или же пытается объявить их постановкой.
Наиболее резонансный пример – пытки в селе Малая Рогань Харьковской области, произошедшие в марте 2022 года.
На опубликованных кадрах видны раненные российские военнослужащие, лежащие на земле, которых расстреливают люди в украинской форме с синими повязками. Специалисты подтвердили подлинность видео.
По некоторым данным, к этому преступлению причастны бойцы националистического подразделения "Кракен"*.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем отчете назвала этот эпизод задокументированным фактом пыток и убийств, совершенных ВСУ. Правозащитники из Human Rights Watch также заявили, что в случае подтверждения, действия украинских военных являются военным преступлением.
Резонанс от этого видео был настолько большим, что власти Украины были вынуждены начать расследование, однако о каких-то подвижках в этом деле не слышно до сих пор.
Перспективы
Если ЕСПЧ признает факт пыток и бесчеловечных условий содержания Дениса Резникова, то может предписать Киеву немедленно освободить россиянина (тот самый пункт 39, который позволяет суду выносить такое решение до начала рассмотрения дела по существу в случае угрозы жизни человека).
© РИА Новости . Доминик Вомер / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Загвоздка в том, что Украина за последние десятилетия накопила богатый опыт в игнорировании решений ЕСПЧ. В 2015 году, например, больше всего жалоб в Европейский суд по правам человека было подано именно из этой страны и солидная часть их касалась как раз неисполнения предыдущих решений ЕСПЧ.
Теоретически, если делу будет дан ход, Резников может рассчитывать на денежную компенсацию от украинских властей, однако и тут не все так просто. Соответствующие прецеденты, когда гражданам РФ удавалось выиграть в ЕСПЧ у Украины, есть. В 2012 году, например, украинские власти должны были заплатить 40 тыс. евро россиянину, которого пытали в отделе милиции Харькова.
Проблема в том, что украинские власти зачастую отказываются выплачивать присужденные гражданам суммы. Еще несколько лет назад такой "долг" Украины по решениям ЕСПЧ исчислялся миллиардами гривен.
Прецедент Сукачева
Чтобы решения ЕСПЧ могли глобально повлиять на ту или иную ситуацию, в данном случае с пытками военнопленных, таких приговоров должно стать кратно больше. Именно так произошло с требованием Европейского суда по правам человека к Украине приступить к реформе пенитенциарной системы. Это произошло после того, как в ЕСПЧ скопились сотни дел о ненадлежащих условиях содержания в украинских тюрьмах, которые затрагивали более 20 тыс. человек.
Последней каплей стала история "днепропетровского террориста" Виктора Сукачева, который проходил обвиняемым по мутному делу о взрывах в нескольких городах Украины в 2011-2012 гг. Тогда в Харькове, Запорожье и Днепропетровске (ныне Днепр) произошло несколько взрывов на остановках, в магазинах и т.д. Взрывные устройства были малой мощности, благодаря чему никто не погиб.
СБУ вышла на сотрудника Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, старшего преподавателя кафедры политологии Сукачева.
До Майдана было еще несколько лет и привычка искать "российский след" еще не обрела популярность среди украинских спецслужб. Мотивом преступления была названа неприязнь к государству и желание разбогатеть. Сукачев якобы выдвигал перед взрывами требования выплатить ему определенные суммы денег.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victor SukachovВиктор Сукачев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victor Sukachov
Виктор Сукачев
Свою вину обвиняемый признал. Его приговорили к 12 годам, однако рассмотрение дела затянулось и в 2018 году он вышел на свободу по так называемому закону Савченко, по которому день в СИЗО засчитывался за два.
После освобождения Сукачев подал иск в ЕСПЧ. Суд признал, что права заключенного были нарушены: личное пространство в СИЗО Днепропетровска составляло менее 3 кв. м, камеры были переполнены, не было необходимой системы вентиляции, отделения туалета от остальной части помещения и т.д.
После этого украинские власти были вынуждены приступить к "тюремной" реформе, призванной улучшить условия содержания заключенных.
Неожиданно дело Сукачева (сейчас он путешествует по миру и активно ведет свои соцсети, где поддерживает Украину) спустя годы переплелось с делом бывшего командира ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (прежнее имя – Ян Петровский), который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения ЛДНР еще в 2014 году.
© Фото : Обыкновенный царизм / TelegramЯн Петровский
© Фото : Обыкновенный царизм / Telegram
Ян Петровский
Летом прошлого года он был задержан в Финляндии за нарушение условий въезда в эту страну. Украина потребовала его экстрадиции, однако в этом Киеву было отказано. Финский суд мотивируя свое решение вспомнил историю Сукачева и пояснил, что Тордена хотят поместить в то самое СИЗО Днепропетровска, на которое в свое время жаловался Сукачев.
Тем временем, в России продолжают фиксировать преступления украинской стороны, связанные с пытками. В среду, 29 мая, суд в ДНР заочно приговорил начальника СИЗО Полтавы, который пытал военнослужащих ВС РФ и заставлял их сниматься в пропагандистских роликах, к 22 годам колонии.
*Деятельность организации запрещена в РФ