Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО
Экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг в ходе заседания Евроатлантического совета передал полномочия новому генсеку НАТО Марку Рютте
Традиционно пост занимают бывшие высокопоставленные чиновники из европейских стран альянса.
Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение десяти лет.
Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.
Новый генсек сразу же заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе.
"Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - сказал он.
Подробнее о новом генсеке - в материале Сергея Зуева Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО на сайте Украина.ру.