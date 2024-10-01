Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО - 01.10.2024 Украина.ру
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Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО
Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО - 01.10.2024 Украина.ру
Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО
Экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг в ходе заседания Евроатлантического совета передал полномочия новому генсеку НАТО Марку Рютте
2024-10-01T11:56
2024-10-01T11:56
новости
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норвегия
нидерланды
йенс столтенберг
рютте
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Традиционно пост занимают бывшие высокопоставленные чиновники из европейских стран альянса.Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение десяти лет.Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.Новый генсек сразу же заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе.Подробнее о новом генсеке - в материале Сергея Зуева Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Норвегия, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Рютте, НАТО

Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО

11:56 01.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг в ходе заседания Евроатлантического совета передал полномочия новому генсеку НАТО Марку Рютте
Традиционно пост занимают бывшие высокопоставленные чиновники из европейских стран альянса.
Столтенберг занимал пост генерального секретаря в течение десяти лет.
Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов.
Новый генсек сразу же заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе.
"Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - сказал он.
Подробнее о новом генсеке - в материале Сергея Зуева Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаНорвегияНидерландыЙенс СтолтенбергРюттеНАТО
 
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