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Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО

Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО - 26.06.2024 Украина.ру

Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО

В среду, 26 июня, послы стран НАТО утвердили исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем альянса. Пост он должен занять 2 октября

2024-06-26T17:41

2024-06-26T17:41

2024-06-26T17:41

эксклюзив

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Еще в апреле, во время своего визита в Литву, Рютте четко обозначил свое видение стратегии НАТО: альянс должен продолжать сдерживание России всеми путями, включая усиление защиты восточного фланга и расходами на оборону – от каждой страны-члена альянса не менее 2% ВВП.Под восточным флангом он подразумевал границу между Белоруссией и Россией и странами Прибалтики, о чем сказал литовским журналистам.Издание Politico еще полгода назад спрогнозировало, с какими вызовами придется столкнуться Рютте, сменив на посту Йенса Столтенберга, руководившего альянсом на протяжении десяти лет: возвращение к власти в США Дональда Трампа, который может "сократить помощь Украине"; зимние атаки России на украинскую энергетику, недостаточно защищенную системами ПВО; нежелание самых бедных стран-членов альянса платить 2% от ВВП; недовольство восточноевропейских стран тем, что лидером НАТО снова станет представитель Западной Европы (заявления на эту тему делали в Словакии); "европейские праворадикальные любители Путина" – то есть страны, не согласные или не во всем согласные с мейнстримной политикой НАТО и Евросоюза.За утверждением кандидатуры Рютте пристально следили, как в Москве, так и в Киеве: Владимир Зеленский отреагировал позитивно, выразив надежду на "продолжение совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Рютте, в сущности, ничего не изменит:"В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы", — сказала она.Рютте – друг Украины (но скорее – ее власти)Накануне Зеленский сообщил о том, что Украина официально начала переговоры с Евросоюзом касательно членства. Об этом же заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что необходимо, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины", — сказал Зеленский в вечернем обращении к народу.Рютте – не последний человек, имеющий к этому отношение.В 2016 году "Социалистическая партия" и "Партия свободы" инициировали в Нидерландах референдум с вопросом: "Согласны ли вы на ратификацию Ассоциации между ЕС и Украиной?"Для ратификации соглашения были необходимы голоса всех членов Евросоюза, и одни только Нидерланды могли заблокировать это решение."На что действительно повлиял референдум, так это на теоретическую возможность того, что Украина когда-либо может войти в ЕС. После голландского голосования это стало практически невозможно", – прокомментировал результаты референдума испанский политолог Игнасио Малина.Рютте назвал результат провальным: ратификацию соглашения поддержали чуть более 38% участников плебисцита, против выступил 61%.Опасения, которые высказывали его оппоненты, заключались в том, что народ Нидерландов не хотел бы, чтобы Украина получала от ЕС финансирование и становилась сама членом Евросоюза. Голландцы также опасались проблем в аграрном секторе, а именно того, что украинская продукция вытеснит с рынка продукцию местных фермеров.Рютте настаивал на ассоциации, пугая соотечественников тем, что "иначе Путин установит над Украиной полный контроль", и использовал свое право вето: процедура ратификации была возобновлена после того, как правительство Нидерландов в декабре согласовало с руководством ЕС специальное приложение, разъясняющие ряд положений соглашения, а завершилась всеми сторонами в июле 2017 года.Уже полгода спустя пятый президент Украины Петр Порошенко отчитывался о грандиозной проделанной работе в рамках соглашения.Очевидно, что вопрос аграрной продукции на том референдуме был решающим, но существовала еще одна (отчасти конспирологическая) теория: в 2005 году из хорнского музее Западной Фрисландии в результате ограбления были похищены 24 картины (большинство авторства Ян ван Гойена, Яна Линсена, Генрика Богарда) и 70 серебряных экспонатов – предметов быта, украшений, военных наград.В 2015 некоторые из похищенных картин "всплыли" на Украине, причем они оказались связаны с представителями властей Луганской области, главой СБУ Валентином Наливайченко*, лидером националистической партии "Свобода" Олегом Тягнибоком и даже самим Порошенко.Волеизъявление подданных Нидерландов, проигнорированное Рютте, связывали с этой историей: якобы между голландцами и украинцами могло возникнуть напряжение из-за пропавших и обнаруженных произведений искусства.Компромиссы РюттеС некоторыми странами-членами НАТО Марку Рютте пришлось договариваться.Несмотря на очередное заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, что НАТО не планирует вступать на Украине в прямое столкновение с Россией, в Венгрии ранее сообщили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель снова предложил странам ЕС отправить на Украину своих военных инструкторов.По информации Bloomberg, Венгрия, выступавшая против назначения Рютте, сняла вето в обмен на письменные гарантии сего стороны о том, что он не станет принуждать Будапешт принимать участие в новых планах альянса по поддержке Украины.В Словакии тоже выдвинули свои условия: президент Петер Пеллегрини согласился поддержать Рютте, если НАТО и Нидерланды окажут его стране помощь в обеспечении ПВО – весь свой запас Братислава растратила на Украину, а размещенные ранее в стране системы Нидерландов и Италии, были выведены с ее территории.В целом, ни в Кремле, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни среди экспертов от Рютте не ожидают никаких сюрпризов и резких разворотов политики альянса."Он абсолютно системный игрок, не будет проявлять никакой самостоятельности, ретивости и субъектности", – сказал в комментарии изданию "Газета.ру" политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Сомнительна радость от его назначения на Украине – ассоциация, подписанная с его помощью уже более пяти лет назад, все еще не дала никаких результатов и даже не приблизила Украину к членству в ЕС. Кроме того, сомнительны и высокопарные слова Зеленского о демократии: действительно ли он ожидает борьбы за нее от политика, который пошел против выраженного в голосовании мнения своего собственного народа?Эксперты сходятся в главном: Рютте ведет себя именно так, как от него ожидается, и делает заявления в соответствии с общей политической линией, которой не придерживаются в НАТО и ЕС разве что власти Венгрии или Словакии, ориентированные хотя бы отчасти на сохранение национальных государств.Ещё о Марке Рютте: Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20170316/1018423218.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, нидерланды, украина, россия, рютте, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато