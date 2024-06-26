Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО - 26.06.2024 Украина.ру
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Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО
Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО - 26.06.2024 Украина.ру
Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО
В среду, 26 июня, послы стран НАТО утвердили исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем альянса. Пост он должен занять 2 октября
2024-06-26T17:41
2024-06-26T17:41
эксклюзив
нидерланды
украина
россия
рютте
владимир зеленский
владимир путин
ес
нато
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Еще в апреле, во время своего визита в Литву, Рютте четко обозначил свое видение стратегии НАТО: альянс должен продолжать сдерживание России всеми путями, включая усиление защиты восточного фланга и расходами на оборону – от каждой страны-члена альянса не менее 2% ВВП.Под восточным флангом он подразумевал границу между Белоруссией и Россией и странами Прибалтики, о чем сказал литовским журналистам.Издание Politico еще полгода назад спрогнозировало, с какими вызовами придется столкнуться Рютте, сменив на посту Йенса Столтенберга, руководившего альянсом на протяжении десяти лет: возвращение к власти в США Дональда Трампа, который может "сократить помощь Украине"; зимние атаки России на украинскую энергетику, недостаточно защищенную системами ПВО; нежелание самых бедных стран-членов альянса платить 2% от ВВП; недовольство восточноевропейских стран тем, что лидером НАТО снова станет представитель Западной Европы (заявления на эту тему делали в Словакии); "европейские праворадикальные любители Путина" – то есть страны, не согласные или не во всем согласные с мейнстримной политикой НАТО и Евросоюза.За утверждением кандидатуры Рютте пристально следили, как в Москве, так и в Киеве: Владимир Зеленский отреагировал позитивно, выразив надежду на "продолжение совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Рютте, в сущности, ничего не изменит:"В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы", — сказала она.Рютте – друг Украины (но скорее – ее власти)Накануне Зеленский сообщил о том, что Украина официально начала переговоры с Евросоюзом касательно членства. Об этом же заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что необходимо, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины", — сказал Зеленский в вечернем обращении к народу.Рютте – не последний человек, имеющий к этому отношение.В 2016 году "Социалистическая партия" и "Партия свободы" инициировали в Нидерландах референдум с вопросом: "Согласны ли вы на ратификацию Ассоциации между ЕС и Украиной?"Для ратификации соглашения были необходимы голоса всех членов Евросоюза, и одни только Нидерланды могли заблокировать это решение."На что действительно повлиял референдум, так это на теоретическую возможность того, что Украина когда-либо может войти в ЕС. После голландского голосования это стало практически невозможно", – прокомментировал результаты референдума испанский политолог Игнасио Малина.Рютте назвал результат провальным: ратификацию соглашения поддержали чуть более 38% участников плебисцита, против выступил 61%.Опасения, которые высказывали его оппоненты, заключались в том, что народ Нидерландов не хотел бы, чтобы Украина получала от ЕС финансирование и становилась сама членом Евросоюза. Голландцы также опасались проблем в аграрном секторе, а именно того, что украинская продукция вытеснит с рынка продукцию местных фермеров.Рютте настаивал на ассоциации, пугая соотечественников тем, что "иначе Путин установит над Украиной полный контроль", и использовал свое право вето: процедура ратификации была возобновлена после того, как правительство Нидерландов в декабре согласовало с руководством ЕС специальное приложение, разъясняющие ряд положений соглашения, а завершилась всеми сторонами в июле 2017 года.Уже полгода спустя пятый президент Украины Петр Порошенко отчитывался о грандиозной проделанной работе в рамках соглашения.Очевидно, что вопрос аграрной продукции на том референдуме был решающим, но существовала еще одна (отчасти конспирологическая) теория: в 2005 году из хорнского музее Западной Фрисландии в результате ограбления были похищены 24 картины (большинство авторства Ян ван Гойена, Яна Линсена, Генрика Богарда) и 70 серебряных экспонатов – предметов быта, украшений, военных наград.В 2015 некоторые из похищенных картин "всплыли" на Украине, причем они оказались связаны с представителями властей Луганской области, главой СБУ Валентином Наливайченко*, лидером националистической партии "Свобода" Олегом Тягнибоком и даже самим Порошенко.Волеизъявление подданных Нидерландов, проигнорированное Рютте, связывали с этой историей: якобы между голландцами и украинцами могло возникнуть напряжение из-за пропавших и обнаруженных произведений искусства.Компромиссы РюттеС некоторыми странами-членами НАТО Марку Рютте пришлось договариваться.Несмотря на очередное заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, что НАТО не планирует вступать на Украине в прямое столкновение с Россией, в Венгрии ранее сообщили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель снова предложил странам ЕС отправить на Украину своих военных инструкторов.По информации Bloomberg, Венгрия, выступавшая против назначения Рютте, сняла вето в обмен на письменные гарантии сего стороны о том, что он не станет принуждать Будапешт принимать участие в новых планах альянса по поддержке Украины.В Словакии тоже выдвинули свои условия: президент Петер Пеллегрини согласился поддержать Рютте, если НАТО и Нидерланды окажут его стране помощь в обеспечении ПВО – весь свой запас Братислава растратила на Украину, а размещенные ранее в стране системы Нидерландов и Италии, были выведены с ее территории.В целом, ни в Кремле, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни среди экспертов от Рютте не ожидают никаких сюрпризов и резких разворотов политики альянса."Он абсолютно системный игрок, не будет проявлять никакой самостоятельности, ретивости и субъектности", – сказал в комментарии изданию "Газета.ру" политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Сомнительна радость от его назначения на Украине – ассоциация, подписанная с его помощью уже более пяти лет назад, все еще не дала никаких результатов и даже не приблизила Украину к членству в ЕС. Кроме того, сомнительны и высокопарные слова Зеленского о демократии: действительно ли он ожидает борьбы за нее от политика, который пошел против выраженного в голосовании мнения своего собственного народа?Эксперты сходятся в главном: Рютте ведет себя именно так, как от него ожидается, и делает заявления в соответствии с общей политической линией, которой не придерживаются в НАТО и ЕС разве что власти Венгрии или Словакии, ориентированные хотя бы отчасти на сохранение национальных государств.Ещё о Марке Рютте: Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, нидерланды, украина, россия, рютте, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато
Эксклюзив, Нидерланды, Украина, Россия, Рютте, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, НАТО

Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО

17:41 26.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
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В среду, 26 июня, послы стран НАТО утвердили исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем альянса. Пост он должен занять 2 октября
Еще в апреле, во время своего визита в Литву, Рютте четко обозначил свое видение стратегии НАТО: альянс должен продолжать сдерживание России всеми путями, включая усиление защиты восточного фланга и расходами на оборону – от каждой страны-члена альянса не менее 2% ВВП.
Под восточным флангом он подразумевал границу между Белоруссией и Россией и странами Прибалтики, о чем сказал литовским журналистам.
Издание Politico еще полгода назад спрогнозировало, с какими вызовами придется столкнуться Рютте, сменив на посту Йенса Столтенберга, руководившего альянсом на протяжении десяти лет: возвращение к власти в США Дональда Трампа, который может "сократить помощь Украине"; зимние атаки России на украинскую энергетику, недостаточно защищенную системами ПВО; нежелание самых бедных стран-членов альянса платить 2% от ВВП; недовольство восточноевропейских стран тем, что лидером НАТО снова станет представитель Западной Европы (заявления на эту тему делали в Словакии); "европейские праворадикальные любители Путина" – то есть страны, не согласные или не во всем согласные с мейнстримной политикой НАТО и Евросоюза.
За утверждением кандидатуры Рютте пристально следили, как в Москве, так и в Киеве: Владимир Зеленский отреагировал позитивно, выразив надежду на "продолжение совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Рютте, в сущности, ничего не изменит:
"В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы", — сказала она.
Рютте – друг Украины (но скорее – ее власти)
Накануне Зеленский сообщил о том, что Украина официально начала переговоры с Евросоюзом касательно членства. Об этом же заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что необходимо, чтобы пройтись по каждому разделу наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины", — сказал Зеленский в вечернем обращении к народу.
Рютте – не последний человек, имеющий к этому отношение.
В 2016 году "Социалистическая партия" и "Партия свободы" инициировали в Нидерландах референдум с вопросом: "Согласны ли вы на ратификацию Ассоциации между ЕС и Украиной?"
Для ратификации соглашения были необходимы голоса всех членов Евросоюза, и одни только Нидерланды могли заблокировать это решение.
"На что действительно повлиял референдум, так это на теоретическую возможность того, что Украина когда-либо может войти в ЕС. После голландского голосования это стало практически невозможно", – прокомментировал результаты референдума испанский политолог Игнасио Малина.
Рютте назвал результат провальным: ратификацию соглашения поддержали чуть более 38% участников плебисцита, против выступил 61%.
Опасения, которые высказывали его оппоненты, заключались в том, что народ Нидерландов не хотел бы, чтобы Украина получала от ЕС финансирование и становилась сама членом Евросоюза. Голландцы также опасались проблем в аграрном секторе, а именно того, что украинская продукция вытеснит с рынка продукцию местных фермеров.
Рютте настаивал на ассоциации, пугая соотечественников тем, что "иначе Путин установит над Украиной полный контроль", и использовал свое право вето: процедура ратификации была возобновлена после того, как правительство Нидерландов в декабре согласовало с руководством ЕС специальное приложение, разъясняющие ряд положений соглашения, а завершилась всеми сторонами в июле 2017 года.
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 16.03.2017
16 марта 2017, 18:35
Пиррова победа Рютте«Невероятное облегчение!» - так охарактеризовала реакцию Европы на результат выборов в Нидерландах ведущая Би-Би-Си. Ликующий премьер-министр Голландии Марк Рютте, поздравления мировых лидеров, радостные релизы о «победе правящей партии» и о «поражении фашистов» - все это мы увидели буквально сразу после объявления результатов голосования
Уже полгода спустя пятый президент Украины Петр Порошенко отчитывался о грандиозной проделанной работе в рамках соглашения.
Очевидно, что вопрос аграрной продукции на том референдуме был решающим, но существовала еще одна (отчасти конспирологическая) теория: в 2005 году из хорнского музее Западной Фрисландии в результате ограбления были похищены 24 картины (большинство авторства Ян ван Гойена, Яна Линсена, Генрика Богарда) и 70 серебряных экспонатов – предметов быта, украшений, военных наград.
В 2015 некоторые из похищенных картин "всплыли" на Украине, причем они оказались связаны с представителями властей Луганской области, главой СБУ Валентином Наливайченко*, лидером националистической партии "Свобода" Олегом Тягнибоком и даже самим Порошенко.
Волеизъявление подданных Нидерландов, проигнорированное Рютте, связывали с этой историей: якобы между голландцами и украинцами могло возникнуть напряжение из-за пропавших и обнаруженных произведений искусства.
Компромиссы Рютте
С некоторыми странами-членами НАТО Марку Рютте пришлось договариваться.
Несмотря на очередное заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, что НАТО не планирует вступать на Украине в прямое столкновение с Россией, в Венгрии ранее сообщили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель снова предложил странам ЕС отправить на Украину своих военных инструкторов.
По информации Bloomberg, Венгрия, выступавшая против назначения Рютте, сняла вето в обмен на письменные гарантии сего стороны о том, что он не станет принуждать Будапешт принимать участие в новых планах альянса по поддержке Украины.
В Словакии тоже выдвинули свои условия: президент Петер Пеллегрини согласился поддержать Рютте, если НАТО и Нидерланды окажут его стране помощь в обеспечении ПВО – весь свой запас Братислава растратила на Украину, а размещенные ранее в стране системы Нидерландов и Италии, были выведены с ее территории.
В целом, ни в Кремле, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни среди экспертов от Рютте не ожидают никаких сюрпризов и резких разворотов политики альянса.
"Он абсолютно системный игрок, не будет проявлять никакой самостоятельности, ретивости и субъектности", – сказал в комментарии изданию "Газета.ру" политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Сомнительна радость от его назначения на Украине – ассоциация, подписанная с его помощью уже более пяти лет назад, все еще не дала никаких результатов и даже не приблизила Украину к членству в ЕС. Кроме того, сомнительны и высокопарные слова Зеленского о демократии: действительно ли он ожидает борьбы за нее от политика, который пошел против выраженного в голосовании мнения своего собственного народа?
Эксперты сходятся в главном: Рютте ведет себя именно так, как от него ожидается, и делает заявления в соответствии с общей политической линией, которой не придерживаются в НАТО и ЕС разве что власти Венгрии или Словакии, ориентированные хотя бы отчасти на сохранение национальных государств.
Ещё о Марке Рютте: Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивНидерландыУкраинаРоссияРюттеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕСНАТО
 
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