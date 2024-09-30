Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057742010.html
Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара - 30.09.2024 Украина.ру
Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
Угледар – это ключ к Курахово. После освобождения города войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-30T05:00
2024-09-30T05:00
новости
угледар
россия
курская область
бои
наступление
донбасс
сво
спецоперация
окружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_67fdd30f7691645c8f2fc40162e7eabe.jpg
После освобождения Угледара российские войска могут устремится сразу по двум направлениям. Первое — выход на линию Новоукраинка-Богоявленка, чтобы обойти группировку ВСУ в районе Катериновки/Елизаветовки и через Успеновку выйти на Курахово, сообщил военкор.Тем более поступают сведения, что после окончательной зачистки Цукурино войска двинутся вдоль железной дороги к реке Волчья через Кременную Балку и Вознесенку, чтобы замкнуть Курахово с севера, добавил журналист.Второе. Нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, которые они заняли в ходе контрнаступа 2023, указал он."Если мы срежем этот выступ, это будет стратегической и психологической нашей победой. Короче говоря, после взятия Угледара перед нами открывается много вариантов. Мы сохраняем инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, могут ли ВСУ пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240927/1057737385.html
угледар
россия
курская область
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547256_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0dfdd0e670a170ebed5b2fe48075d00a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, россия, курская область, бои, наступление, донбасс, сво, спецоперация, окружение, вс рф, всу, победа
Новости, Угледар, Россия, Курская область, бои, наступление, Донбасс, СВО, Спецоперация, окружение, ВС РФ, ВСУ, победа

Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара

05:00 30.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Угледар – это ключ к Курахово. После освобождения города войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
После освобождения Угледара российские войска могут устремится сразу по двум направлениям. Первое — выход на линию Новоукраинка-Богоявленка, чтобы обойти группировку ВСУ в районе Катериновки/Елизаветовки и через Успеновку выйти на Курахово, сообщил военкор.
Тем более поступают сведения, что после окончательной зачистки Цукурино войска двинутся вдоль железной дороги к реке Волчья через Кременную Балку и Вознесенку, чтобы замкнуть Курахово с севера, добавил журналист.
"То есть Угледар – это наш ключ к Курахово. Мы будем концентрироваться на окружении Кураховской группировки", — отметил Ермаков.
Второе. Нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, которые они заняли в ходе контрнаступа 2023, указал он.
"Если мы срежем этот выступ, это будет стратегической и психологической нашей победой. Короче говоря, после взятия Угледара перед нами открывается много вариантов. Мы сохраняем инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, могут ли ВСУ пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
27 сентября, 16:54
Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущемПока Владимир Зеленский в Соединенных Штатах пытается убедить власти этой страны расширить поддержку Украины, российские журналисты выяснили, что осенью 2022 года украинский лидер зарегистрировал товарный знак ZELENSKYY, под которым может осуществляться деятельность от похоронных услуг до астрологии
 
НовостиУгледарРоссияКурская областьбоинаступлениеДонбассСВОСпецоперацияокружениеВС РФВСУпобеда
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
05:42Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
05:30"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
05:15Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
05:06"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
05:00Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
04:45Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
04:16Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное
04:15"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
04:00Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
03:45Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
03:30Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ
03:15"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине
03:00Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
20:07"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
18:06Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
18:01Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
17:54СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния