https://ukraina.ru/20240930/1057742010.html

Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара

Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара - 30.09.2024 Украина.ру

Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара

Угледар – это ключ к Курахово. После освобождения города войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-30T05:00

2024-09-30T05:00

2024-09-30T05:00

новости

угледар

россия

курская область

бои

наступление

донбасс

сво

спецоперация

окружение

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После освобождения Угледара российские войска могут устремится сразу по двум направлениям. Первое — выход на линию Новоукраинка-Богоявленка, чтобы обойти группировку ВСУ в районе Катериновки/Елизаветовки и через Успеновку выйти на Курахово, сообщил военкор.Тем более поступают сведения, что после окончательной зачистки Цукурино войска двинутся вдоль железной дороги к реке Волчья через Кременную Балку и Вознесенку, чтобы замкнуть Курахово с севера, добавил журналист.Второе. Нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, которые они заняли в ходе контрнаступа 2023, указал он."Если мы срежем этот выступ, это будет стратегической и психологической нашей победой. Короче говоря, после взятия Угледара перед нами открывается много вариантов. Мы сохраняем инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, могут ли ВСУ пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057737385.html

угледар

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курская область

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новости, угледар, россия, курская область, бои, наступление, донбасс, сво, спецоперация, окружение, вс рф, всу, победа