Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Угледар – это ключ к Курахово. После освобождения города войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
После освобождения Угледара российские войска могут устремится сразу по двум направлениям. Первое — выход на линию Новоукраинка-Богоявленка, чтобы обойти группировку ВСУ в районе Катериновки/Елизаветовки и через Успеновку выйти на Курахово, сообщил военкор.
Тем более поступают сведения, что после окончательной зачистки Цукурино войска двинутся вдоль железной дороги к реке Волчья через Кременную Балку и Вознесенку, чтобы замкнуть Курахово с севера, добавил журналист.
"То есть Угледар – это наш ключ к Курахово. Мы будем концентрироваться на окружении Кураховской группировки", — отметил Ермаков.
Второе. Нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, которые они заняли в ходе контрнаступа 2023, указал он.
"Если мы срежем этот выступ, это будет стратегической и психологической нашей победой. Короче говоря, после взятия Угледара перед нами открывается много вариантов. Мы сохраняем инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
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