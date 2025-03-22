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Трампу будут постоянно тыкать в нос Украиной: политолог о единственном активе РФ на Западе

Трампу будут постоянно тыкать в нос Украиной: политолог о единственном активе РФ на Западе - 22.03.2025 Украина.ру

Трампу будут постоянно тыкать в нос Украиной: политолог о единственном активе РФ на Западе

В течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться. Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая президенту США Дональду Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-03-22T05:45

2025-03-22T05:45

2025-03-22T05:45

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По его словам, называть Трампа союзником можно, потому что он реально хочет поладить с Россией и Китаем. Его главные враги, считает собеседник издания, это Европа и Евроатлантика — нетрамповский Запад.Он также подчеркнул, что задача Трампа сейчас состоит в следующем — постепенно вывести конфликт на Украине из категории экзистенциального для Запада в разряд какой-то европейской войны, которая “не мешает ему поладить с президентом России Владимиром Путиным”.“Только у него времени на это не хватит. Его обвинят в гибели украинских детей быстрее, чем он успеет объяснить избирателям и элите, что это Америку не интересует. Ему все время не хватает полутора ходов, чтобы эту Евроатлантику побить”, — заключил политолог.Между тем сам глава Белого дома верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине.В то же время американское издание Bloomberg написало, что Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня. Подробности в публикации Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на УкраинуПолный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, владимир путин, ес