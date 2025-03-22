Трампу будут постоянно тыкать в нос Украиной: политолог о единственном активе РФ на Западе
© AP
© AP
В течении 2025 года дипломатические усилия разрешить украинский конфликт будут продолжаться. Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая президенту США Дональду Трампу, так как он — ненадежный, но единственный российский актив на Западе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По его словам, называть Трампа союзником можно, потому что он реально хочет поладить с Россией и Китаем. Его главные враги, считает собеседник издания, это Европа и Евроатлантика — нетрамповский Запад.
“Мы будем дипломатически поддерживать Трампа, потому что это единственный наш актив на Западе. Это хорошо, что четверть Запада не против нас, потому что остальные резко против России. Мы постепенно будем выстраивать сотрудничество по всем вопросам, кроме Украины. Но Украина — это настолько важная вещь для Евроатлантики, что ею постоянно будут тыкать в нос Трампу”, — заметил Дробницкий.
Он также подчеркнул, что задача Трампа сейчас состоит в следующем — постепенно вывести конфликт на Украине из категории экзистенциального для Запада в разряд какой-то европейской войны, которая “не мешает ему поладить с президентом России Владимиром Путиным”.
“Только у него времени на это не хватит. Его обвинят в гибели украинских детей быстрее, чем он успеет объяснить избирателям и элите, что это Америку не интересует. Ему все время не хватает полутора ходов, чтобы эту Евроатлантику побить”, — заключил политолог.
Между тем сам глава Белого дома верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине.
В то же время американское издание Bloomberg написало, что Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня. Подробности в публикации Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на Украину
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