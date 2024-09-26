Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском - 26.09.2024 Украина.ру
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Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском
Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском - 26.09.2024 Украина.ру
Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском
ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось
2024-09-26T06:00
2024-09-26T06:00
интервью
угледар
украина
россия
вооруженные силы украины
сво
покровск/красноармейск
артиллерия
рсзо
мины
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В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей ЕрмаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, поступают сообщения о заходе российских войск в саму городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что наши ребята точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников. Какие еще подзадачи мы должны выполнить, чтобы окончательно зачистить его от ВСУ?- Угледар – это небольшой населенный пункт на 10 улиц и 20 переулков.Вы не подумайте, что я бегу впереди паровоза, но я могу с уверенностью сказать, что главную задачу мы уже выполнили – мы лишили ВСУ вменяемых путей для снабжения и для отхода, перерезав трассу на Богоявленку. Да, у врага остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов.В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром нам это уже не нужно. Мы просто будем уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем.ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось.Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое. Долго они сражаться не будут. Угледар маленький. Это не Дзержинск и не Авдеевка. Долго удерживать эту застройку не получится.Повторюсь, в текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет.- У Украины сейчас есть идея, чтобы попытаться вывести из города 72-ю бригаду, а вместо нее бросать в бесконечные контратаки откровенное пушечное мясо. Насколько она реализуема?- Украина уже апробировала этот метод. Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли чуть ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой тришкин кафтан (они надергивают личный состав из разных подразделений и отправляют его на угрожаемые направления). Поэтому сейчас повторить этот маневр они не смогут.В конце концов, по какой дороге они пытаются направлять войска в Угледар? По трассе через Богоявленку это сделать не получится. По проселочным дорогам? И сколько людей туда доедет? Это же самоубийство. Конечно, командование ВСУ в последнее время не отличается умом и сообразительностью (они же запихнули в Курскую область восемь бригад без какого-либо результата), но даже для них это было бы перебором.А если они все же попробуют что-то сделать, то это даже хорошо, потому что мы их побольше уничтожим.В целом у ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Они могут снять 79-ю или 58-ю бригады, которые удерживают район Катериновки/Елизаветовки, но тогда российские войска зайдут в Курахово.Противник стоит на шпагате, когда ему приходится чем-то жертвовать. Повторюсь, Угледар для Украины потерян. Он возвращается в родную гавань.- Вы у себя в телеграм-канале размещали множество видео из-под Угледара. Что мы использовали в плане тактики и железа на последнем этапе операции по взятию города?- Мы использовали все: РСЗО, "Солнцепеки", установку "Земледелие" (это особенно приятно, учитывая, какие у ВСУ там минные поля), авиацию. И очень здорово, что мы научились обходить крупные опорные пункты. Мы их обошли как со стороны Пречистовки и Золотой Нивы, так со стороны Водяного и шахт, а потом уже зашли в дачи и в многоэтажную застройку. Тактика, заданная еще "Вагнером", нами активно применяется. Хотелось бы, чтобы мы сразу же так действовали. Но лучше поздно, чем никогда. Мне очень приятно смотреть, как мы раз за разом повышаем свое мастерство.- Какие тактические направления нам открывает взятие Угледара?- Мы устремимся сразу по двум направлениям.Первое. Выход на линию Новоукраинка-Богоявленка, чтобы обойти группировку ВСУ в районе Катериновки/Елизаветовки и через Успеновку выйти на Курахово.Тем более поступают сведения, что после окончательной зачистки Цукурино мы двинемся вдоль железной дороги к реке Волчья через Кременную Балку и Вознесенку, чтобы замкнуть Курахово с севера.То есть Угледар – это наш ключ к Курахово. Мы будем концентрироваться на окружении Кураховской группировки.Второе. Нам нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, которые они заняли в ходе контрнаступа 2023. Если мы срежем этот выступ, это будет стратегической и психологической нашей победой.Короче говоря, после взятия Угледара перед нами открывается много вариантов. Мы сохраняем инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем. Он может только теоретически предполагать, как мы с вами. Мы назвали только два вероятных направления удара, а их с каждым разом будет становиться больше. Не стоит забывать, что у нас есть продвижение под Мирноградом (Николаевка и Красный Яр), поэтому ВСУ будут еще дальше растягиваться на шпагате между Курахово и Красноармейском. Я уже не говорю, что в Дзержинске бои идут в центре города. Это тоже заставляет врага нервничать.Повторюсь, мы владеем инициативой и будем эту инициативу развивать.- Вы сказали, что наша задача максимум – окружить и разгромить Кураховскую группировку ВСУ. Тут многое будет зависеть от нашей группировки "Центр" под командованием генерала Мордвичева, которая и так постоянно наступает. У нее банально может накопиться усталость.- Понятное дело, что за одиннадцатый год войны и третий год СВО устали все. А что делать? Мы ввязались в противостояние с Западом и его ландскнехтами в виде Украины, поэтому нам придется доводить дело до конца.Это же экзистенциальная угроза, от которой нельзя спрятаться или защититься. Ее надо только физически устранить.Конечно, в Донбассе какая-то оперативная пауза будет. Но когда, как и в каком виде – неизвестно.О других деталях СВО - в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html
https://ukraina.ru/20240925/1057657312.html
угледар
украина
россия
покровск/красноармейск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, угледар, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, покровск/красноармейск, артиллерия, рсзо, мины, город, застройка, шахты
Интервью, Угледар, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Покровск/Красноармейск, артиллерия, РСЗО, мины, город, застройка, шахты

Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском

06:00 26.09.2024
 
© neglinka29.ruТимофей Ермаков интервью
Тимофей Ермаков интервью
© neglinka29.ru
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось
В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Тимофей, поступают сообщения о заходе российских войск в саму городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что наши ребята точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников. Какие еще подзадачи мы должны выполнить, чтобы окончательно зачистить его от ВСУ?
- Угледар – это небольшой населенный пункт на 10 улиц и 20 переулков.
Вы не подумайте, что я бегу впереди паровоза, но я могу с уверенностью сказать, что главную задачу мы уже выполнили – мы лишили ВСУ вменяемых путей для снабжения и для отхода, перерезав трассу на Богоявленку. Да, у врага остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов.
Тимофей Ермаков СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 16:53
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом местеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром нам это уже не нужно. Мы просто будем уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем.
ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось.
Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое. Долго они сражаться не будут. Угледар маленький. Это не Дзержинск и не Авдеевка. Долго удерживать эту застройку не получится.
Повторюсь, в текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет.
- У Украины сейчас есть идея, чтобы попытаться вывести из города 72-ю бригаду, а вместо нее бросать в бесконечные контратаки откровенное пушечное мясо. Насколько она реализуема?
- Украина уже апробировала этот метод. Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли чуть ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой тришкин кафтан (они надергивают личный состав из разных подразделений и отправляют его на угрожаемые направления). Поэтому сейчас повторить этот маневр они не смогут.
В конце концов, по какой дороге они пытаются направлять войска в Угледар? По трассе через Богоявленку это сделать не получится. По проселочным дорогам? И сколько людей туда доедет? Это же самоубийство. Конечно, командование ВСУ в последнее время не отличается умом и сообразительностью (они же запихнули в Курскую область восемь бригад без какого-либо результата), но даже для них это было бы перебором.
А если они все же попробуют что-то сделать, то это даже хорошо, потому что мы их побольше уничтожим.
В целом у ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Они могут снять 79-ю или 58-ю бригады, которые удерживают район Катериновки/Елизаветовки, но тогда российские войска зайдут в Курахово.
Противник стоит на шпагате, когда ему приходится чем-то жертвовать. Повторюсь, Угледар для Украины потерян. Он возвращается в родную гавань.
- Вы у себя в телеграм-канале размещали множество видео из-под Угледара. Что мы использовали в плане тактики и железа на последнем этапе операции по взятию города?
- Мы использовали все: РСЗО, "Солнцепеки", установку "Земледелие" (это особенно приятно, учитывая, какие у ВСУ там минные поля), авиацию. И очень здорово, что мы научились обходить крупные опорные пункты. Мы их обошли как со стороны Пречистовки и Золотой Нивы, так со стороны Водяного и шахт, а потом уже зашли в дачи и в многоэтажную застройку. Тактика, заданная еще "Вагнером", нами активно применяется. Хотелось бы, чтобы мы сразу же так действовали. Но лучше поздно, чем никогда. Мне очень приятно смотреть, как мы раз за разом повышаем свое мастерство.
- Какие тактические направления нам открывает взятие Угледара?
- Мы устремимся сразу по двум направлениям.
Первое. Выход на линию Новоукраинка-Богоявленка, чтобы обойти группировку ВСУ в районе Катериновки/Елизаветовки и через Успеновку выйти на Курахово.
Тем более поступают сведения, что после окончательной зачистки Цукурино мы двинемся вдоль железной дороги к реке Волчья через Кременную Балку и Вознесенку, чтобы замкнуть Курахово с севера.
То есть Угледар – это наш ключ к Курахово. Мы будем концентрироваться на окружении Кураховской группировки.
Второе. Нам нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, которые они заняли в ходе контрнаступа 2023. Если мы срежем этот выступ, это будет стратегической и психологической нашей победой.
Короче говоря, после взятия Угледара перед нами открывается много вариантов. Мы сохраняем инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем. Он может только теоретически предполагать, как мы с вами.
Мы назвали только два вероятных направления удара, а их с каждым разом будет становиться больше. Не стоит забывать, что у нас есть продвижение под Мирноградом (Николаевка и Красный Яр), поэтому ВСУ будут еще дальше растягиваться на шпагате между Курахово и Красноармейском. Я уже не говорю, что в Дзержинске бои идут в центре города. Это тоже заставляет врага нервничать.
Повторюсь, мы владеем инициативой и будем эту инициативу развивать.
- Вы сказали, что наша задача максимум – окружить и разгромить Кураховскую группировку ВСУ. Тут многое будет зависеть от нашей группировки "Центр" под командованием генерала Мордвичева, которая и так постоянно наступает. У нее банально может накопиться усталость.
- Понятное дело, что за одиннадцатый год войны и третий год СВО устали все. А что делать? Мы ввязались в противостояние с Западом и его ландскнехтами в виде Украины, поэтому нам придется доводить дело до конца.
Это же экзистенциальная угроза, от которой нельзя спрятаться или защититься. Ее надо только физически устранить.
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 06:45
Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово Цель Зеленского – удержать Угледар за время его нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи
Конечно, в Донбассе какая-то оперативная пауза будет. Но когда, как и в каком виде – неизвестно.
О других деталях СВО - в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
 
ИнтервьюУгледарУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСВОПокровск/КрасноармейскартиллерияРСЗОминыгородзастройкашахты
 
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06:05Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар
06:00Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском
05:45Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском
05:30Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара
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