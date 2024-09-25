https://ukraina.ru/20240925/1057663064.html

Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине

Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине - 25.09.2024 Украина.ру

Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине

Наступление ВСУ в Курской области - это стратегическая операция, она предполагает далеко идущие последствия.

2024-09-25T06:10

2024-09-25T06:10

2024-09-25T06:13

интервью

курская область

украина

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

кгб

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сумы

покровск/красноармейск

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Представим, что завтра Финляндия вторгнется в Карелию. Будет ли удар по Финляндии ядерным оружием? Год назад все бы сказали, да. А сейчас, скорее, нет. Будет столкновение с помощью конвенционального оружия.И то же самое может быть с Калининградской областью, где ситуация гораздо сложнее. Это небольшой анклав, и пробить его такими репетиционными действиями как в Курской области, оказывается, возможно.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, власти Сумской области объявили эвакуацию из населенных пунктов Шосткинского района, которые граничат с Курской областью. Возможна ли попытка прорыва ВСУ и на этом направлении?- Попытка прорыва возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия ВСУ правильные. Они пытаются любыми силами удержать территорию до ноября, до выборов США, и удержать ее можно только сковывая контратаками российские части, удерживая инициативу.С точки зрения советской военной науки такие действия правильные, хотя и ведут к значительным потерям и растрате материально-технических средств. Чтобы не думали военные теоретики 21 века, наземным силам нет замены. Они идут вперед, несмотря на удары авиации и действия БПЛА, последние играют хоть и важную роль, но не решающую.Самое главное – это грамотное с оперативно-тактической точки зрения использование наземных сил и вооружений. Не считаясь с потерями ВСУ атакуют, чтобы удержать небольшой анклав на территории России, который имеет пропагандистское значение.- Нашло ли наше командование способ по срезанию этого плацдарма? Следует ли это из хода боевых действий?- Там есть один интересный момент, о котором все умалчивают. В Судже находится газораспределительная перекачивающая станция на работающем газопроводе. Применение тяжелых авиационных бомб невозможно. Для того, чтобы провести крупномасштабную операцию по блокированию и уничтожению ВСУ в Курской области, нужно добиться трехкратного превосходства.Нужно иметь первый эшелон, который будет проводить штурмовые действия, а за ним должен идти второй эшелон, который будет закрепляться на достигнутых рубежах. А желательно иметь и третий эшелон, который войдет в прорыв и будет вести маневренную войну. В ходе операции "Багратион" в 1944 году Красная армия понесла большие потери, но достигнутые успехи были феноменальными. Эта операция позволила выйти на госграницу.Но Украина может себе позволить не жалеть личный состав. Наше командование такого себе позволить не может. Если на Украине объявлена мобилизация, то у нас армия по-прежнему контрактная.- Попытается ли противник перерезать трассу, которая идет от Глухова на Рыльск, или будет вести наступление по параллельным дорогам?- Они могут попытаться это сделать, направление перспективное. Но давайте посмотрим на характер местности. Там лесистая местность, им все равно придется двигаться по дорогам. Из истории СВО известно, что бои за каждый город идут не месяцами. Если они не будут штурмовать Рыльск, им придется его обходить, их колонны будут двигаться под ударами нашей артиллерии и авиации. Будут чудовищные потери. У них нет оперативно-тактических возможностей так, чтобы двигаться быстро, без потерь захватывая территорию.Я не знаю, какой замысел у нашего командования, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава.Но сам замысел противника виден. Если им удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что значительная часть наших войск на этой территории окажется в оперативном окружении.- То есть Рыльск имеет значение как узел коммуникаций?- Да они могут от Рыльска двинуться на юг, на Коренево. Но для этого им нужно быть уверенными, что во фланг наступающей группировке не нанесут удар.Кроме того, чтобы ВСУ могли провести крупномасштабную успешную операцию им нужно сосредоточить группировку, которая в 3-5 раз превосходила бы нашу группировку. В современных условиях под огнем БПЛА и артиллерии и авиации сосредоточение крупных сил невозможно.Если только они не попытаются провести рейдовую операцию, но наше командование такого промаха второй раз не допустит.- Судя по сообщениям в западной прессе плацдарм в Курской области является составной частью так называемого плана победы Зеленского, который он должен представить в США. Так ли это?- Наше командование по итогам боев 1941 года часто упрекали за стремление постоянно наносить контрудары. Но если бы они этого не делали, немцы бы вышли к Москве уже в начале сентября.ВСУ проводят контратакующие действия, и наше командование вынуждено держать в тылу резервы, чтобы реагировать на их удары. Таким образом наше наступление в Курской области по выдавливанию ВСУ задерживается. Если говорить в целом, то Запад стратегическую инициативу удерживает на своей стороне.- Вы имеете в виду общий политический контекст?- Общий военный контекст на Украине. Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые мы пытаемся найти ответы. Так было с самого начала СВО. Не мы предлагаем им повестку дня, а они нам предлагают. Сначала речь зашла о "Джавеллинах", потом о танках, сейчас все истерят по поводу ударов дальнобойным оружием по России.То есть они имеют стратегическое преимущество, потому что, например, наша операция в Донецкой области длится уже давно. И она имеет оперативно-тактический характер, то есть когда поэтапно противника выдавливают из одного, второго, третьего населенного пункта. Стратегическая операция предполагает всегда прорыв фронта и ввод в бой резервов, которые уже решают стратегические задачи.- Но стратегических операций мы не видим и у противника. Все-таки наступление в Курской области не тянет на крупную войсковую операцию.- Есть две стороны этого вопроса: военная и информационная. Разгром немцев под Москвой в 1941 году имел огромный информационный победный фон. Тогда показали, что Вермахт может быть разбит и уничтожен. А сейчас ВСУ показали, что можно вторгнуться на территорию России и ничего особенного не произойдет.То есть операция ВСУ в Курской области это стратегическая операция, она предполагает далеко идущие последствия. Представим, что завтра Финляндия вторгнется в Карелию. Будет ли удар по Финляндии ядерным оружием? Год назад все бы сказали, да. А сейчас, скорее, нет. Будет столкновение с помощью конвенционального оружия. И то же самое может быть с Калининградской областью, где ситуация гораздо сложнее. Это небольшой анклав, и пробить его такими репетиционными действиями как в Курской области, оказывается, возможно.- Вы назвали боевые действия в Донбассе оперативно-тактической операцией. Но военные эксперты утверждают, что освобождение Покровска обрушит фронт ВСУ и позволит развивать наступление дальше.- Для того, чтобы операция была стратегической, она должна иметь последствия стратегического характера. Например, занятие крупного региона.- Разве эти действия не приведут к освобождению всего Донбасса?- Само занятие Покровска нет. Покровск – часть донецкой агломерации. Если бы это была стратегическая операция, она должна была бы иметь цель – выход к Днепропетровску. Но чтобы она стала стратегической, в прорыв должны быть введены войска, которые выйдут к Днепру, повернут на Запорожье, смогут двинуться от Днепропетровска на север к Полтаве, обходя Харьков.Но вопрос в том, какие силы должны быть для этого привлечены? Покровск — это некая промежуточная величина. Другое развитие стратегической операции могло бы быть, если со стороны Покровска вышли бы на Славянск, Краматорск и вышли бы к Изюму, который мы потеряли в 2022 году. Если все ограничится занятием Покровска, то это будет оперативно-тактическая операция.- Как нам перехватить стратегическую инициативу у Запада на Украине?- Рецепт простой – нанесение жесткого шокирующего удара. Российская армия располагает подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции.То есть удар не растопыренными пальцами, ударили по Харькову, Одессе и еще куда-то, а концентрированный удар в направлении наступления сухопутных сил. Например, удар по Сумам.И после того, как у противника будут разрушены тылы, перейти к стремительному наступлению. То есть создание технического хаоса в полосе наступления. Но у нас же СВО, поэтому удары наносятся точечно.Возьмем "Бурю в пустыне". Там было задействовано 750 тысяч человек. Силами группировки 20-30 тысяч человек эти задачи не решить. Нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Такими силами можно дойти до Киева, если ударить в одном месте. Но чтобы перехватить инициативу, нужны шокирующие удары. К примеру, на границе Украины и Польши существует терминал, где вагоны переставляют с западной колеи на российскую. Эта станция до сих пор стоит [то есть действует]. Есть тоннели, которые можно обрушить. Но об этом говорят с самого начала СВО.А противник применяет против нас все более жесткие методы. Ситуация напоминает рассказ короля из пьесы "Обыкновенное чудо" о своем деде: Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется! А когда ее хоронили, он шел за гробом да посвистывал.Перехват стратегической инициативы является важнейшей задачей сейчас. Не только в военном плане, но и в информационном. Почему бы не показать западному сообществу ролик о последствиях даже ограниченной ядерной войны в Европе. Что будет если радиоактивная пыль осядет на их сельхозугодия, и они не смогут делать вино и швейцарские сыры. На пространстве Евразии выжить будет легче. Они же считают, что нас можно запугивать дальнобойными ракетами, хотя они ничего не решают. Мы в день таких ракет отстреливаем больше, чем они собираются передать Украине.То есть должна быть какая-то серьезная операция, и военная, и информационная. Например, полностью окружение группировки в Курской области, в Сумах, и ее полное уничтожение. Тогда мы перехватим инициативу. А если кто-то опасается, что это вызовет немедленное вторжение войск НАТО, то если они имеют такое намерение, то вторгнутся и так.Попытка договориться, не имея за спиной какой-то силы, всегда приводит к краху. Уговорить никого невозможно, тем более этих людей с Запада.О других нюансах СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября

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https://ukraina.ru/20240924/1057658912.html

https://ukraina.ru/20240823/1057004365.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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