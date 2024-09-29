"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко - 29.09.2024 Украина.ру
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"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко
"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко - 29.09.2024 Украина.ру
"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко
Холодная война во второй половине прошлого века была гораздо лучше нынешнее необъявленной войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-29T07:40
2024-09-29T07:40
новости
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беспилотники
ядерная война
ядерная угроза
холодная война
военная эскалация
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"В холодную войну никто не обстреливал территорию Советского Союза. В холодную войну мы не читали об атаках беспилотников. В холодную войну не было боев ни в одном советском регионе, - констатировал профессор. - В том-то и дело, что сейчас все гораздо хуже холодной войны. Последняя по сравнению с нынешними событиями вообще была благостным периодом".Холодная война, по его мнению, была больше похожа на европейский "долгий мир" 1815–1853 годов. Тогда не было войн между великими державами."Кстати, в холодную войну у нас отсутствовал механизм эскалации, - заметил Фененко. - А как могла начаться Третья мировая война? За Анголу или Вьетнам объявлять войну и нажимать на ядерную кнопку никто не собирался. Теоретически это могло произойти только из-за войны ФРГ и ГДР, но немцы не спешили нападать друг на друга".Сегодня же у нас есть огромное "серое" пространство, где механизм эскалации есть.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже о том, почему военачальники Эстонии и других стран Балтии кричат о борьбе с Россией, но опасаются прямого вооруженного конфликта с ней, в интервью Анны Черкасовой с военным политологом Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, вьетнам, всу, беспилотники, ядерная война, ядерная угроза, холодная война, военная эскалация
Новости, Россия, Запад, Вьетнам, ВСУ, беспилотники, ядерная война, ядерная угроза, холодная война, военная эскалация

"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко

07:40 29.09.2024
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Эдуард Песов
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Холодная война во второй половине прошлого века была гораздо лучше нынешнее необъявленной войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
"В холодную войну никто не обстреливал территорию Советского Союза. В холодную войну мы не читали об атаках беспилотников. В холодную войну не было боев ни в одном советском регионе, - констатировал профессор. - В том-то и дело, что сейчас все гораздо хуже холодной войны. Последняя по сравнению с нынешними событиями вообще была благостным периодом".
Холодная война, по его мнению, была больше похожа на европейский "долгий мир" 1815–1853 годов. Тогда не было войн между великими державами.
"Кстати, в холодную войну у нас отсутствовал механизм эскалации, - заметил Фененко. - А как могла начаться Третья мировая война? За Анголу или Вьетнам объявлять войну и нажимать на ядерную кнопку никто не собирался. Теоретически это могло произойти только из-за войны ФРГ и ГДР, но немцы не спешили нападать друг на друга".
Сегодня же у нас есть огромное "серое" пространство, где механизм эскалации есть.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
Также о том, почему военачальники Эстонии и других стран Балтии кричат о борьбе с Россией, но опасаются прямого вооруженного конфликта с ней, в интервью Анны Черкасовой с военным политологом Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России.
 
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