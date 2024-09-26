https://ukraina.ru/20240926/1057690027.html

Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халкин-Гол

Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халкин-Гол - 26.09.2024 Украина.ру

Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халкин-Гол

США и Германия занимают враждебный нейтралитет в отношении ракетных ударов по России. Шольц якобы колеблется по вопросу "бить или не бить", но вместе с Прибалтикой сковывает наши силы на западных границах. Лондон метит на базу Очаков, чтобы установить контроль над Черным морем.

2024-09-26T07:57

2024-09-26T07:57

2024-09-26T07:58

интервью

россия

запад

владимир путин

нато

всу

украина

курская область

ядерное оружие

крымская война

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко.Он также отметил, что в век глобализации Россия вновь столкнулись с франко-британским тандемом, теперь уже в Черноморском и Балтийском регионах, при враждебном нейтралитете Германии, которую мы считали своим партнером. Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны и разрабатывают конкретные планы на тему того, как закрыть для российских кораблей Балтийское море.— Алексей Валериевич, на Западе сформировался, насколько я понимаю, нетривиальный военно-политический расклад сил.— Да. Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России, а Германия и США колеблются.Когда в 2010 году создался франко-британский тандем, Лондон и Париж подписали Ланкастерские соглашения о привилегированном двустороннем партнерстве сроком на 50 лет и о сотрудничестве в области военного использования атомной энергии. Потом данный тандем был обкатан в Ливийской операции, встал вопрос о формировании общих сил быстрого реагирования. Кстати, несмотря на Brexit, Ланкастерские соглашения денонсированы не были.И вот тогда, 15 лет назад, российские эксперты гадали, против кого же будет направлен этот франко-британский союз: то ли против стран Африки, то ли против государств и движений Ближнего Востока. Активно писали о том, что Франция и Великобритания будут усмирять свои бывшие колонии по образцу Ливии.А оказалось, что этот тандем направлен против нас. С главным франко-британским оружием, ракетами Storm Shadow, столкнулись русские, а не гвинейцы и не египтяне.Ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов. Тогда нашими главными врагами были Франция и Великобритания, с которыми мы напрямую воевали и которые посылали войска. К ним примкнул Пьемонт (прообраз Италии), Австрия и Пруссия заняли враждебный России нейтралитет.Последние не вступили в войну, но сковали наши силы на западной границе и заставили вывести русские войска из Дунайских княжеств. Как писал наш выдающийся дипломат и поэт Федор Тютчев, "мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии будет только ступенькой перехода к войне".Так вот сейчас происходит то же самое. Шольц якобы колеблется по вопросу ракетных ударов, но вместе с Прибалтикой сковывает наши силы на западных границах.Чем еще занимались Британия и Франция в Крымскую войну? Британия натравливала Швецию на Россию на Балтике. А сейчас что делает Лондон? Тоже натравливает Швецию, Финляндию и Эстонию на нас на Балтике.Что делала Франция в середине XIX века? Тогда она проникала в Дунайские княжества. А сейчас она тоже подписывает военно-политические декларации с Молдавией и Румынией, поддерживая их против Приднестровья.Сколько раз у нас говорили, что в век глобализации все будет иначе и не будет таким, как прежде. Так вот в век глобализации мы столкнулись с тем же франко-британском тандемом в Черноморском и Балтийском регионах при враждебном нейтралитете Германии, которую мы считали своим партнером. (Впрочем, не таком уж и нейтралитете: воюем мы на Украине во многом с немецкой техникой).— То есть, повторяется сценарий времен Крымской войны?— Кстати, этот сценарий повторялся из раза в раз. Вспомните интервенцию Антанты в Советскую Россию. Британия поддерживала Финляндию и Эстонию против Советской России. В 1919 году они даже бомбили Петроград и потопили ряд наших кораблей на Балтике. А на юге англичане и французы проводили интервенцию в Одессу.Идем дальше. Советско-финляндская война 1939 года. Париж и Лондон опять поддерживали Финляндию на севере, угрожая вмешательством в боевые действия. А на юге англичане и французы договаривались с Турцией о вводе флотов в Чёрное море и рассматривали возможность нанесения авиаударов по Баку.Резюмирую. Никакая глобализация и никакое ядерное оружие ничего не поменяло. Мы как сталкивались с враждебным раскладом сил на Западе, так и сталкиваемся. Что в Крымскую войну англичане и французы поддерживали Турцию как третью силу на Черном море, что в СВО англичане и французы поддерживают Украину, рассчитывая на исторический реванш против России.— Чего конкретно сейчас хотят англичане и французы?— Того же, чего они не достигли в XIX веке.Англичане метят на базу Очаков, чтобы установить контроль над Черным морем. Кстати, еще в декабре 2022 года британские аналитики писали, что Лондон достиг главной цели войны на Украине — Россия отвела войска с правого берега Днепра, оставив за Украиной контроль над Черным морем. А Франция хочет укрепиться в Румынии и Молдавии, посматривая на Одессу.Более того — в сентябре – ноябре 2023 года удары Storm Shadow по Севастополю преподносились англичанами и французами в прессе именно как некий полуреванш за Крымскую войну. По логике: мол, и снова наши ракеты наносят удар по Крыму и Севастополю…— Интересно, почему США рекомендуют разрешить удары по нам оружием Британии и Франции, а не других стран, например, Германии, Польши, Финляндии?— Дело в том, что армии этих стран ещё не готовы.Да, они начали переформатировать свои вооруженные силы на сценарий возможного конфликта с нашей страной. Но для этого им ещё нужно время. Нужно как минимум семь – восемь лет, чтобы перезапустить Военно-промышленный комплекс (ВПК), ввести институт общей воинской обязанности, провести перевооружения, подготовить общество…Франция и Британия всё-таки оставались ведущими военными державы Евросоюза с крупными военными потенциалами, поэтому, естественно, их первыми "бросают".Есть еще момент: Франция и Британия как ядерные державы надеются, что их ядерный статус предотвратит возможный удар возмездия России — дескать, если Россия нам ответит, у нас тоже есть чем ударить.— Но при этом США пока не дают разрешение на удары вглубь России…— Я боюсь, что США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации.Мы почему-то думаем, что эти удары будут в духе 22 июня 1941 года: дали разрешение и на утро началось. Ничего подобного. Штаты нас будут приучать к этому постепенно. Они же приучили нас к ударам по Крыму, ежедневным атакам беспилотников.Мы уже ничему не удивляемся, даже обстрелам российской территории. То есть они нас приучили, что на территории России идут боевые действия без применения ядерного оружия (бои в Курской области — это будничная картина).А теперь представьте, что этот ракетный удар будет нанесен не по Москве, а по какому-то приграничному городу на западе России. Будет начинать Россия ядерную войну из-за одного удара или не будет? То есть нас готовят к более серьезному конфликту.Приведу конкретный пример. На Западе уже звучат голоса: а если НАТО проведет ограниченную операцию под Калининградом, это будет означать ядерную войну или не будет? А если под Выборгом начнется новая небольшая война России и Финляндии – это будет ядерная война или не будет?Вот зачем это делается.— Вы считаете, что Запад может ударить по России тактическим ядерным оружием?— Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием. Нам хотят устроить что-то типа Халкин-Гола или Зимней войны. Например, заблокировать Финский залив и заставить убрать "Искандеры" из Калининградской области.И опять же вопрос: если они нанесут удар по Калининградской области, но не ракетами, а средствами РЭБ, это будет означать ядерную войну? То есть нам хотят создать серию пограничных ситуаций между миром и войной.Это уже было во время Боснийской войны с 1992 по 1995 год. Никто уже точно не вспомнит, когда в нее вступило НАТО. То ли в 1992-м, когда они начали проводить эмбарго сербам, то ли в 1993 году, когда стали создавать бесполетные зоны. А, возможно, в 1994-м, когда стали точечно поражать сербские командные пункты, или в 1995-м, когда из зоны конфликта вывели миротворцев ООН.То есть Запад давно разработал концепцию серой зоны между войной и миром. У нас в начале 2000-х многие говорили: "Разве возможно, чтобы это использовалось против России? Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Как видите, возможно все.— Вам не кажется, что в отношениях между Россией и Западом происходит то же самое, что и в годы холодной войны. Тогда ведь тоже было массированное развертывание вооруженных сил в Европе.— В холодную войну никто не обстреливал территорию Советского Союза. В холодную войну мы не читали об атаках беспилотников. В холодную войну не было боев ни в одном советском регионе.В том-то и дело, что сейчас все гораздо хуже холодной войны. Последняя по сравнению с нынешними событиями вообще была благостным периодом. Холодная война куда больше похожа на "долгий мир" 1815–1853 годов в Европе. Тогда не было войн между великими державами без всякого ядерного оружия,Кстати, в холодную войну у нас отсутствовал механизм эскалации. А как могла начаться Третья мировая война? За Анголу или Вьетнам объявлять войну и нажимать на ядерную кнопку никто не собирался. Теоретически это могло произойти только из-за войны ФРГ и ГДР, но немцы не спешили нападать друг на друга.Сегодня же у нас есть огромное "серое" пространство, где механизм эскалации есть.— Что мы с этим можем сделать?— Готовиться к тому, что мы вступили в век ограниченных войн.Первое. Надо принять, что долгий мир между великими державами закончился. Как в своё время закончился "посленаполеоновский" долгий мир.Второе. Необходимо забыть идеи, что якобы между ядерными державами не может быть войн и что ядерное оружие сдержит нас от большой войны. Лучше вспомнить, что химическое оружие не предотвратило Вторую мировую войну.Третье. Важно повышать боеспособность обычных вооруженных сил. Нам надо готовиться к конфликтам средней и высокой интенсивности. И самое неприятное — общество нужно приучить к тому, что войн без потерь не бывает.Повторюсь, мира, который был раньше, не будет никогда. Точка невозврата пройдена.Сейчас Запад хочет навязать нам заморозку конфликта по линии фронта, оставив в качестве "подарка" нейтральный статус Украины.В этом случае мы получаем реваншистское государство, настроенное на новую войну и мобилизацию населения, которое будут вооружать всеми силами. А поскольку мы не смогли до конца освободить ни одну область, то Запад преподаст это как наше поражение.— А огромные потери, которые несет Украина в боях за Покровск и Угледар, Запад не учитывает?— Покровск и Угледар — это не весь Донбасс. Это будет удар по нашему конституционному референдуму, по которому в состав РФ вошли четыре новых региона. Запад скажет, что мы не потянули свои собственные цели.У Запада нет русского мышления "сегодня не смог, завтра смогу". У них ты или "виннер", или "лузер". А если ты проиграл, ты не имеешь права голоса.— Хорошо, но может ли Запад в плане ресурсов потянуть серию приграничных конфликтов с Россией? Все-таки на Украину они прилично потратились.— Почему они их не должны потянуть? Вооружения Запад производить будет. Ну, потеряли европейские компании российские рынки. Кто-то из-за этого импичмент объявил? Где-то миллионы людей вышли на улицы, перекрыли дороги и потребовали отставки власти?— А мы потянем? Некоторые эксперты связывают плановый указ Владимира Путина об увеличении численности армии с психологической подготовкой к новой мобилизации на СВО. Что вы об этом думаете?— Я не военный эксперт. Я не знаю, сколько человек нам нужно поставить под ружье.Мобилизация должна быть в головах. Нам надо принять, что долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов. Это был мир беременный войной. Вернуться к нему невозможно.Также о том, почему военачальники Эстонии и других стран Балтии громко кричат о борьбе с Россией, но опасаются прямого вооруженного конфликта с ней, в интервью Анны Черкасовой с военным политологом Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

https://ukraina.ru/20240925/1057656058.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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