https://ukraina.ru/20240925/1057659271.html

Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее

Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее - 25.09.2024 Украина.ру

Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее

Если его новоявленный "план победы" Зеленского в окончательном виде сохранит такую враждебную направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-09-25T04:30

2024-09-25T04:30

2024-09-25T04:30

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США уже неоднократно поддерживали различные вариации "планов Зеленского", несмотря на то, что они всегда преследовали одну и ту же цель — продолжать агрессию против России и вошедших в ее состав новых территорий, сообщил дипломат.По мнению Козина, нынешний "план" Владимира Зеленского — получившего приставку "бывший президент" с мая этого года — является даже более враждебным по своим последствиям, чем ранее изложенные им варианты.Если его новоявленный "план" в окончательном виде сохранит такую направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав с неизбежным участием в нем других государств, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

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