Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее - 25.09.2024 Украина.ру
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Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее
Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее - 25.09.2024 Украина.ру
Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее
Если его новоявленный "план победы" Зеленского в окончательном виде сохранит такую враждебную направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-09-25T04:30
2024-09-25T04:30
новости
россия
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сша
владимир зеленский
нато
война
конфликт
план
членство
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США уже неоднократно поддерживали различные вариации "планов Зеленского", несмотря на то, что они всегда преследовали одну и ту же цель — продолжать агрессию против России и вошедших в ее состав новых территорий, сообщил дипломат.По мнению Козина, нынешний "план" Владимира Зеленского — получившего приставку "бывший президент" с мая этого года — является даже более враждебным по своим последствиям, чем ранее изложенные им варианты.Если его новоявленный "план" в окончательном виде сохранит такую направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав с неизбежным участием в нем других государств, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, нато, война, конфликт, план, членство, вооружения, поставки, ракетный удар, агрессия
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, война, конфликт, план, членство, вооружения, поставки, ракетный удар, агрессия

Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее

04:30 25.09.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
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Если его новоявленный "план победы" Зеленского в окончательном виде сохранит такую враждебную направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
США уже неоднократно поддерживали различные вариации "планов Зеленского", несмотря на то, что они всегда преследовали одну и ту же цель — продолжать агрессию против России и вошедших в ее состав новых территорий, сообщил дипломат.
По мнению Козина, нынешний "план" Владимира Зеленского — получившего приставку "бывший президент" с мая этого года — является даже более враждебным по своим последствиям, чем ранее изложенные им варианты.
"Зеленский, по информации, "слитой" украинской стороной в СМИ, ставит в нем две главные задачи: вступление Украины в Североатлантический союз и продолжение прямой масштабной вооруженной агрессии, о которой шла речь, путем наращивания качественно новых военных поставок на Украину и нанесения ударов вглубь территории России дальнобойными видами вооружений", — подчеркнул историк.
Если его новоявленный "план" в окончательном виде сохранит такую направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав с неизбежным участием в нем других государств, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 06:25
Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять ЗападЗаявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения. В том числе и на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО.
 
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