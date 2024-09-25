Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Если его новоявленный "план победы" Зеленского в окончательном виде сохранит такую враждебную направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
США уже неоднократно поддерживали различные вариации "планов Зеленского", несмотря на то, что они всегда преследовали одну и ту же цель — продолжать агрессию против России и вошедших в ее состав новых территорий, сообщил дипломат.
По мнению Козина, нынешний "план" Владимира Зеленского — получившего приставку "бывший президент" с мая этого года — является даже более враждебным по своим последствиям, чем ранее изложенные им варианты.
"Зеленский, по информации, "слитой" украинской стороной в СМИ, ставит в нем две главные задачи: вступление Украины в Североатлантический союз и продолжение прямой масштабной вооруженной агрессии, о которой шла речь, путем наращивания качественно новых военных поставок на Украину и нанесения ударов вглубь территории России дальнобойными видами вооружений", — подчеркнул историк.
Если его новоявленный "план" в окончательном виде сохранит такую направленность, то это может вызвать уже не региональное, а глобальное противостояние великих держав с неизбежным участием в нем других государств, резюмировал собеседник издания.
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