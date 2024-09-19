С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область - 19.09.2024 Украина.ру
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С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область
С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область - 19.09.2024 Украина.ру
С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в новый дом в Рязанской области, который она строила специально для себя. Об этом дипломат рассказала 19 сентября на полях IV Евразийского женского форума
2024-09-19T13:05
2024-09-19T13:05
новости
австрия
рязанская область
россия
владимир путин
дипломаты
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Летом прошлого года экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии рассказала прессе, что ей пришлось покинуть Австрию, так как она сотрудничает с Россией. Тогда же австрийские дипломаты предлагали отозвать ее гражданство, из-за того, что Кнайсль преподает в российском университете.В августе 2023-го экс- поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области, а в марте текущего года объявила, что решение о переезде принято окончательно, поэтому дипломат будет строить для себя дом.Кнайсль заявила, что Россия - свободная страна, где любят жизнь, в то время как как Европа ассоциируется у нее с мраком и беспорядком. Дипломат отметила, что русский язык для нее пока что является большой сложностью, однако она намерена выучить его. Также Кнайсль отметила, что не скучает по родине.Карин Кнайсль - бывший министр иностранных дел Австрии. В августе 2018 года она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина. Танец Кнайсль и российского лидера тогда показали почти все мировые СМИ. За общение с Путиным австрийского политика серьезно критиковали в Европе.
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новости, австрия, рязанская область, россия, владимир путин, дипломаты
Новости, Австрия, Рязанская область, Россия, Владимир Путин, дипломаты

С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область

13:05 19.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль
Встреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в новый дом в Рязанской области, который она строила специально для себя. Об этом дипломат рассказала 19 сентября на полях IV Евразийского женского форума

"Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками. Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме", - рассказала Кнайсль, добавив, что рядом с ее домом находится продуктовый и автобусная остановка, а в самой деревне живут приятные люди.

Летом прошлого года экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии рассказала прессе, что ей пришлось покинуть Австрию, так как она сотрудничает с Россией. Тогда же австрийские дипломаты предлагали отозвать ее гражданство, из-за того, что Кнайсль преподает в российском университете.
В августе 2023-го экс- поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области, а в марте текущего года объявила, что решение о переезде принято окончательно, поэтому дипломат будет строить для себя дом.
Кнайсль заявила, что Россия - свободная страна, где любят жизнь, в то время как как Европа ассоциируется у нее с мраком и беспорядком. Дипломат отметила, что русский язык для нее пока что является большой сложностью, однако она намерена выучить его. Также Кнайсль отметила, что не скучает по родине.
Карин Кнайсль - бывший министр иностранных дел Австрии. В августе 2018 года она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина. Танец Кнайсль и российского лидера тогда показали почти все мировые СМИ. За общение с Путиным австрийского политика серьезно критиковали в Европе.
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