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С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область

С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область - 19.09.2024 Украина.ру

С собаками и курами: экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала на ПМЖ в Рязанскую область

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в новый дом в Рязанской области, который она строила специально для себя. Об этом дипломат рассказала 19 сентября на полях IV Евразийского женского форума

2024-09-19T13:05

2024-09-19T13:05

2024-09-19T13:05

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австрия

рязанская область

россия

владимир путин

дипломаты

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Летом прошлого года экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии рассказала прессе, что ей пришлось покинуть Австрию, так как она сотрудничает с Россией. Тогда же австрийские дипломаты предлагали отозвать ее гражданство, из-за того, что Кнайсль преподает в российском университете.В августе 2023-го экс- поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области, а в марте текущего года объявила, что решение о переезде принято окончательно, поэтому дипломат будет строить для себя дом.Кнайсль заявила, что Россия - свободная страна, где любят жизнь, в то время как как Европа ассоциируется у нее с мраком и беспорядком. Дипломат отметила, что русский язык для нее пока что является большой сложностью, однако она намерена выучить его. Также Кнайсль отметила, что не скучает по родине.Карин Кнайсль - бывший министр иностранных дел Австрии. В августе 2018 года она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина. Танец Кнайсль и российского лидера тогда показали почти все мировые СМИ. За общение с Путиным австрийского политика серьезно критиковали в Европе.

https://ukraina.ru/20180816/1020840579.html

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новости, австрия, рязанская область, россия, владимир путин, дипломаты