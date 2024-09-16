https://ukraina.ru/20240916/1057464651.html

Эксперт объяснил, что будет, если у Зеленского "закончится Суджа", а ВС РФ начнут наступление на Сумы

Эксперт объяснил, что будет, если у Зеленского "закончится Суджа", а ВС РФ начнут наступление на Сумы - 16.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, что будет, если у Зеленского "закончится Суджа", а ВС РФ начнут наступление на Сумы

Сейчас ВС РФ нужно обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее. За нее ВСУ будут "держаться зубами" по политическим причинам. Если "закончится Суджа", то возникнет вопрос, а чего они туда ходили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-16T05:15

2024-09-16T05:15

2024-09-16T05:15

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евгений норин

владимир зеленский

всу

сейм

курская область

курск

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Сейчас перед армией стоят две задачи. Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм. Здесь наши войска проявили твердость духа, когда противник начал там взрывать мосты, рассказал историк.Российское командование решило наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на стороне армии РФ, отметил журналист.Следующий шаг — это штурм Суджи. Понятно, что за нее украинская армия будет держаться зубами по политическим причинам. Если "закончится Суджа", возникнет вопрос, а чего они туда ходили, уточнил эксперт.Потому что когда Зеленский заявил, что якобы "вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы", в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас это самое наступление на Сумы может случится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что может заставить Польшу воевать за Украину — в интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057457934.html

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новости, россия, сумы, польша, евгений норин, владимир зеленский, всу, сейм, курская область, курск, контрнаступление