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Песков: СВО будет продолжена, её цели будут достигнуты

Песков: СВО будет продолжена, её цели будут достигнуты - 15.09.2024 Украина.ру

Песков: СВО будет продолжена, её цели будут достигнуты

Экономика России справляется с обеспечением армии в проведении специальной военной операции (СВО). Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-09-15T12:17

2024-09-15T12:17

2024-09-15T12:19

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"У нас хватает возможностей Вооружённых Сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооружённых Сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты", - сказал пресс-секретарь президента России в интервью журналисту Павлу Зарубину.Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. НАТО поставляет Киеву большие объёмы различной военной помощи. Минобороны Украины легализовало пребывание на территории постсоветской республики иностранных наёмников. Часть из них замечена во время вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося 6 августа 2024 года. С августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погибАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО

россия

украина

курская область

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новости, россия, украина, курская область, дмитрий песков, сво, минобороны рф, российская экономика