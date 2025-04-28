Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли дома мирных жителей в Енакиево в ДНР
Резким ростом украинских обстрелов отмечено начало переговорного процесса России и США. Об этом сказано в опубликованном квартальном докладе по преступлениям киевского режима в январе-марте 2025 года.
Доклад подготовлен послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. Документ опубликован на сайте российского министерства.
"На протяжении первых трёх месяцев 2025 года вооружённые формирования киевского режима вели систематические обстрелы гражданских объектов, находящихся на территории Российской Федерации, нанося преднамеренные удары по мирному населению", - констатировали в МИД РФ.
За этот период по объектам гражданской инфраструктуры был выпущен как минимум 22 221 боеприпас. С февраля 2022 года ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций.
"Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном, - отметили в МИД РФ. - Число прилётов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тысяч в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля. Это напрямую связано с попытками Киева противодействовать поиску путей мирного урегулирования, а также со срывом договорённости о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам".
Там также отметили, что с начала 2025 года ВСУ активизировали целенаправленную "охоту" за сотрудниками СМИ, освещающими ход СВО и преступные деяние киевского режима в отношении мирных жителей прифронтовых территорий. За три месяца от преступных действий украинской армии пострадали 13 работников СМИ, шесть из которых погибли.
По мнению МИД РФ, изложенные в докладе факты преднамеренного нарушения норм и принципов международного гуманитарного права со стороны вооружённых формирований Украины "являются доказательством того, что режим Зеленского преследует сугубо политические цели, отвечающие интересам нелегитимного украинского руководства и его евроатлантических кураторов, и недвусмысленно указывают на террористической характер действующей украинской власти".
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