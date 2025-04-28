Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/kiev-otreagiroval-na-peregovory-moskvy-s-vashingtonom-usileniem-obstrelov--mid-rf-1062799037.html
Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ
Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ - 28.04.2025 Украина.ру
Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ
Резким ростом украинских обстрелов отмечено начало переговорного процесса России и США. Об этом сказано в опубликованном квартальном докладе по преступлениям киевского режима в январе-марте 2025 года.
2025-04-28T12:31
2025-04-28T12:31
новости
россия
киев
москва
родион мирошник
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062233881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9d29eab951cac3fb1e872ba55b6740c.jpg
Доклад подготовлен послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. Документ опубликован на сайте российского министерства."На протяжении первых трёх месяцев 2025 года вооружённые формирования киевского режима вели систематические обстрелы гражданских объектов, находящихся на территории Российской Федерации, нанося преднамеренные удары по мирному населению", - констатировали в МИД РФ.За этот период по объектам гражданской инфраструктуры был выпущен как минимум 22 221 боеприпас. С февраля 2022 года ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций.Там также отметили, что с начала 2025 года ВСУ активизировали целенаправленную "охоту" за сотрудниками СМИ, освещающими ход СВО и преступные деяние киевского режима в отношении мирных жителей прифронтовых территорий. За три месяца от преступных действий украинской армии пострадали 13 работников СМИ, шесть из которых погибли.По мнению МИД РФ, изложенные в докладе факты преднамеренного нарушения норм и принципов международного гуманитарного права со стороны вооружённых формирований Украины "являются доказательством того, что режим Зеленского преследует сугубо политические цели, отвечающие интересам нелегитимного украинского руководства и его евроатлантических кураторов, и недвусмысленно указывают на террористической характер действующей украинской власти".Также на эту тему: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
россия
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062233881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42ea513314eccc80be2442576e419de4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, москва, родион мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, новости сво россия, мирные жители, обстрелы, мид рф, журналисты, убийства журналистов, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, мораторий
Новости, Россия, Киев, Москва, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, СВО, новости СВО Россия, мирные жители, обстрелы, МИД РФ, журналисты, убийства журналистов, переговоры по Украине 2025, результаты переговоров Путина и Трампа, мораторий

Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ

12:31 28.04.2025
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли дома мирных жителей в Енакиево в ДНР
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Резким ростом украинских обстрелов отмечено начало переговорного процесса России и США. Об этом сказано в опубликованном квартальном докладе по преступлениям киевского режима в январе-марте 2025 года.
Доклад подготовлен послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. Документ опубликован на сайте российского министерства.
"На протяжении первых трёх месяцев 2025 года вооружённые формирования киевского режима вели систематические обстрелы гражданских объектов, находящихся на территории Российской Федерации, нанося преднамеренные удары по мирному населению", - констатировали в МИД РФ.
За этот период по объектам гражданской инфраструктуры был выпущен как минимум 22 221 боеприпас. С февраля 2022 года ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций.
"Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном, - отметили в МИД РФ. - Число прилётов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тысяч в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля. Это напрямую связано с попытками Киева противодействовать поиску путей мирного урегулирования, а также со срывом договорённости о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам".
Там также отметили, что с начала 2025 года ВСУ активизировали целенаправленную "охоту" за сотрудниками СМИ, освещающими ход СВО и преступные деяние киевского режима в отношении мирных жителей прифронтовых территорий. За три месяца от преступных действий украинской армии пострадали 13 работников СМИ, шесть из которых погибли.
По мнению МИД РФ, изложенные в докладе факты преднамеренного нарушения норм и принципов международного гуманитарного права со стороны вооружённых формирований Украины "являются доказательством того, что режим Зеленского преследует сугубо политические цели, отвечающие интересам нелегитимного украинского руководства и его евроатлантических кураторов, и недвусмысленно указывают на террористической характер действующей украинской власти".
Также на эту тему: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевМоскваРодион МирошникВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияСВОновости СВО Россиямирные жителиобстрелыМИД РФжурналистыубийства журналистовпереговоры по Украине 2025результаты переговоров Путина и Трампамораторий
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию
14:19Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
14:15Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков
14:11Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее
14:03О крыльях бабочки
14:01Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры
13:56Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
13:55Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги
13:53Кремль указал на эффективность договора России и КНДР
13:17Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка
13:11СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
13:05Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля
13:03СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
12:39"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
12:31Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ
12:13О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад
12:10Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
12:05Жизнь продолжается. С Богом!
12:00Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы
11:42Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс
Лента новостейМолния