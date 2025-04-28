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Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы

Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы - 28.04.2025 Украина.ру

Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы

Подольский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом 28 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.

2025-04-28T12:00

2025-04-28T12:00

2025-04-28T12:00

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"Бывший резидент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу", - сказано в официальном сообщении.Подольский районный суд Киева также признал виновным по тому же преступлению бывшего замначальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента Украины. Этому фигуранту суд назначил 10 лет лишения свободы."Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО. Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения", - рассказали в офисе нынешнего украинского генпрокурора.Там также сообщили, что президент Украины с окружением вылетел в Россию на трёх российских военных вертолетах из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении российского военного аэродрома в городе Ейск. Затем они улетели в Анапу, а оттуда на российском военно-транспортном самолете – на военный аэродром "Гвардейское" в Крыму."Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президент вывозили морским путем российские военные. В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что маршрут передвижения "президента-беглеца" по территории Украины и России складывался, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа России. Он согласовывался непосредственно с президентом России.Там так напомнили, что нынешний приговор свергнутому президенту стал вторым.В январе 2019 года Виктор Янукович был заочно осужден нынешними властями Украины за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны, приговорён к 13 годам лишения свободы.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел последствия госпереворота на Украине в публикации Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег

https://ukraina.ru/20250213/1061035020.html

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новости, украина, россия, киев, виктор янукович, александр чаленко, виктор петренко, черноморский флот, переворот, 2014, приговор, офис генпрокурора, крым, донецкая область