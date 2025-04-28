Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы - 28.04.2025 Украина.ру
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Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы
Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы - 28.04.2025 Украина.ру
Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы
Подольский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом 28 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.
2025-04-28T12:00
2025-04-28T12:00
новости
украина
россия
киев
виктор янукович
александр чаленко
виктор петренко
черноморский флот
переворот
2014
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"Бывший резидент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу", - сказано в официальном сообщении.Подольский районный суд Киева также признал виновным по тому же преступлению бывшего замначальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента Украины. Этому фигуранту суд назначил 10 лет лишения свободы."Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО. Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения", - рассказали в офисе нынешнего украинского генпрокурора.Там также сообщили, что президент Украины с окружением вылетел в Россию на трёх российских военных вертолетах из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении российского военного аэродрома в городе Ейск. Затем они улетели в Анапу, а оттуда на российском военно-транспортном самолете – на военный аэродром "Гвардейское" в Крыму."Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президент вывозили морским путем российские военные. В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что маршрут передвижения "президента-беглеца" по территории Украины и России складывался, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа России. Он согласовывался непосредственно с президентом России.Там так напомнили, что нынешний приговор свергнутому президенту стал вторым.В январе 2019 года Виктор Янукович был заочно осужден нынешними властями Украины за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны, приговорён к 13 годам лишения свободы.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел последствия госпереворота на Украине в публикации Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
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Новости
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новости, украина, россия, киев, виктор янукович, александр чаленко, виктор петренко, черноморский флот, переворот, 2014, приговор, офис генпрокурора, крым, донецкая область
Новости, Украина, Россия, Киев, Виктор Янукович, Александр Чаленко, Виктор Петренко, Черноморский флот, переворот, 2014, приговор, Офис генпрокурора, Крым, Донецкая область

Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы

12:00 28.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича
Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Подольский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом 28 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.
"Бывший резидент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу", - сказано в официальном сообщении.
Подольский районный суд Киева также признал виновным по тому же преступлению бывшего замначальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента Украины. Этому фигуранту суд назначил 10 лет лишения свободы.
"Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО. Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения", - рассказали в офисе нынешнего украинского генпрокурора.
13 февраля, 05:35
А Янукович-то настоящий! На Украине вспомнили кто является единственно легитимным президентом УкраиныВсе те политики, которые хотят участвовать в президентских выборах на Украине, должны в них участвовать свободно. Кроме Виктора Януковича, который и так на сегодня является единственным легитимным президентом Украины, что очень легко доказать , - заявила некогда могущественный соратник экс-президента Анна Герман
Там также сообщили, что президент Украины с окружением вылетел в Россию на трёх российских военных вертолетах из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении российского военного аэродрома в городе Ейск. Затем они улетели в Анапу, а оттуда на российском военно-транспортном самолете – на военный аэродром "Гвардейское" в Крыму.
"Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президент вывозили морским путем российские военные. В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что маршрут передвижения "президента-беглеца" по территории Украины и России складывался, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа России. Он согласовывался непосредственно с президентом России.
"Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия. Специальное досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований", - рассказали в ведомстве.
Там так напомнили, что нынешний приговор свергнутому президенту стал вторым.
В январе 2019 года Виктор Янукович был заочно осужден нынешними властями Украины за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны, приговорён к 13 годам лишения свободы.
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел последствия госпереворота на Украине в публикации Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
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