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Кремль указал на эффективность договора России и КНДР
Кремль указал на эффективность договора России и КНДР - 28.04.2025 Украина.ру
Кремль указал на эффективность договора России и КНДР
Участие северокорейских солдат в освобождении Курской области показало, насколько эффективно действует договор России и КНДР. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-28T13:53
2025-04-28T13:53
2025-04-28T13:54
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владимир путин
кндр
курская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу. Участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор", - сказал официальный представитель Кремля. Он указал, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.В минувшую субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей четвертой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Подробнее - в материале Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, кндр, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, КНДР, Курская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кремль указал на эффективность договора России и КНДР
13:53 28.04.2025 (обновлено: 13:54 28.04.2025)
Участие северокорейских солдат в освобождении Курской области показало, насколько эффективно действует договор России и КНДР. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков