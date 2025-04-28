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Кремль указал на эффективность договора России и КНДР

Кремль указал на эффективность договора России и КНДР - 28.04.2025 Украина.ру

Кремль указал на эффективность договора России и КНДР

Участие северокорейских солдат в освобождении Курской области показало, насколько эффективно действует договор России и КНДР. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-28T13:53

2025-04-28T13:53

2025-04-28T13:54

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вооруженные силы украины

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"У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу. Участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор", - сказал официальный представитель Кремля. Он указал, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.В минувшую субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей четвертой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Подробнее - в материале Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, кндр, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины