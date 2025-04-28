https://ukraina.ru/20250428/zhizn-prodolzhaetsya-s-bogom--1062792876.html

Жизнь продолжается. С Богом!

Жизнь продолжается. С Богом! - 28.04.2025 Украина.ру

Жизнь продолжается. С Богом!

Пасхальная неделя началась трагически. Прямо в ее первые часы ушел из жизни Папа Франциск. В православии кончина верующего в Светлую седмицу - благостный знак... Украина.ру, 28.04.2025

2025-04-28T12:05

2025-04-28T12:05

2025-04-28T12:05

мнения

америка

европа

дональд трамп

ленин

леонид кучма

запад

политика

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049148221_46:0:900:481_1920x0_80_0_0_e66b51808ac6b075292e66e057615b50.jpg.webp

Пасхальная неделя началась трагически. Прямо в ее первые часы ушел из жизни Папа Франциск. В православии кончина верующего в Светлую седмицу - благостный знак. Понадеемся, что и у католиков это свидетельство особого внимания Всевышнего к своему служителю. А Папа служил верно и достойно.И тут же почти юбилей - 155 лет со дня рождения великого безбожника и неистового антиклерикала Ленина.Оба этих события причудливо сплелись в сознании. Всколыхнули "волну памяти".Всплыла в воспоминании давняя история поездки в Штаты второго украинского президента Леонида Кучмы. Мне довелось писать ему короткий спич на лужайке Белого Дома. Перед этим даже поспорил с тогдашней райтершей президента Клинтона. Насчет того, чей текст пресса процитирует больше.Толковая была дама. Причем православная. Потом дослужилась до немыслимых для женщины карьерных высот - была фактически второй персоной в главном военном альянсе планеты. Но тогда проиграла. А все потому, что пошла по проторенному пути. Закончила президентский спич стереотипной фразой: "С нами Бог!"А у меня было время покопаться в бесчисленных посланиях американских начальников. У одного из них и наткнулся на замечательную оконцовку: " Хотел, как мои предшественники, закончить речь возгласом "С нами Бог!", но потом подумал, что это слишком дерзкое утверждение. Можно только смиренно констатировать, что мы с Богом!".Вот я и вписал эту фразу бывшему парторгу и ракетчику, ставшему по воли судьбы как бы набожным президентом...В те годы, кстати говоря, выходцы из партийной номенклатуры стремительно обращались в веру. Быстрее спешили воцерковиться разве что криминальные авторитеты. Многие еще, наверное, помнят их пудовые золотые цепи с "гимнастом" ( по их собственной терминологии).Довелось с одним из таких персонажей ночевать в одном уединенном монастыре. Он истово и искренне молился всю ночь. А потом доверительно сообщил, что не только помогает обители, но и хранит там "общак". Мол, монастыри не обыскивают, не шмонают (знал бы он, что будет потом творить украинская власть в святых местах!)Но тогда-то я понял, что даже искренняя вера может причудливо уживаться с лукавым прагматизмом. Что одни и те же прихожане могут верить во Всевышнего и как в духовного наставника, и как в абсолютную "крышу".Вот и в Америке во фразе "с нами Бог!" мне всегда слышалось не смирение, а угроза. Не зря же они о своей вере пишут даже на деньгах. Может, поэтому и стали такой богатой державой…А Папа Франциск славился своей скромностью и бескорыстностью. Даже похороны его - по завещанию, не слишком роскошны и не запредельно пафосны.Он был единственным главой церкви, вышедшем из ордена иезуитов. Но смог преодолеть их жесткую дисциплину, прямолинейность и волю к власти. Не стал игрушкой в руках "черного папы" - главы ордена. Думал больше о душах прихожан, чем о могуществе своего клана.Жаль, не успел приобщить к лику святых великого архитектора Гауди.Жаль не озвучил свое пасторское пасхальное напутствие на площади Святого Петра.Жаль не смог провести омовение ног семидесяти заключенным, что собирался сделать перед Пасхой.Но успел провести омовение души вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Папа принял новообращенного верующего за несколько часов до ухода. Возможно, он благословил его на будущее президентство. Не знаю. Но, знаю точно, что поведал ему, что не Бог с нами, а мы с Богом. Если верим.Кстати, за это усопшего понтифика злобно осквернили в украинской сети.И, даже, один из самых уважаемых мною, образованных и думающих украинских аналитиков из безопасного эмигрантского далека неловко поиронизировал по этому поводу.Сам обожаю иронию, но шутить над усопшим…Хотя живет мой знакомец в Европе. А там в последнее время принято улыбаться, смеяться, шутить на похоронных процессиях. Посмотрите хотя бы фотки их лидеров во время церемоний на кладбищах. Фишка у них такая, что ли? Или совместный недуг - рогулизм. А общее у рагулей всех стран - отсутствие чувства такта, меры, деликатности…А тут еще и Владимир Ильич. Когда-то осилил все пятьдесят пять томов его сочинений. Считаю его сильно недооцененным виртуозом политики и новатором социальной практики. Но и сильно переоцененным духовным наставником. "Философские тетради" явноне труд классика философии.Его предшественник и кумир Энгельс, подводя итог своих мировоззренческих поисков с другом Марксом, признался, что все, против чего они боролись, составляет суть человеческого общества: и семья, и частная собственность, и государство. Чуть-чуть не хватило смелости добавить "и вера".Ильич, несмотря на глубочайшее уважение к учителям, отверг и то, что было, по сути, сказано. И, особенно, то, что было недосказано.Да, религия не только елей, но уж не опиум точно. Не буду втягиваться в теологические споры. Я хоть и не Фома Неверующий, но и не Фома Аквинский. Только замечу, что мне квадрига представляется более устойчивой конструкцией, чем тройка. Причем, не только для древних колесниц, но и для современного общества.Ленин первоначально отвергал все четыре компонента. О первых трех я уже достаточно писал. О четвертом - вере, проповедуют духовные иерархи. Причем, каждой канонической конфессии. Если они искренни перед собой и паствой.Усопший Папа любил русских великих писателей. С почтением общался с главой православной церкви. Они все понимали, что вера - это не для Всевышнего. Это для самого человека.Истинно верующие, любых канонических религий, общаются между собой не напрямую, а как бы через Творца. Через абсолютное воплощение добра, справедливости, милосердия…Владимир Ильич успел к итогу жизни понять и принять всё, что истово отвергал. Восстановил семью. Создал государство (хотя и заложил в его архитектуре зоны будущих разломов). Даже попытался вернуть частную собственность в разумных пределах (НЭП). Вот только о вере не позаботился. Может, просто не успел. А жаль…Запад сегодня в лице всяких швабов пытается все это уничтожить. Такие себе "ранние ленинцы". И уничтожили бы, если бы не Россия. Если б не такие духовные авторитеты как Папа, и просто авторитеты как Трамп.Кстати, у Дональда Фредовича спросили в Пасхальную неделю, какая книга у него любимая. Он не задумываясь отчеканил: "Библия!" Потом спохватился и добавил: "И "Искусство сделки"".Проблемка в том, что он и Библию считает "искусством сделки". Только не с партнером, а со Всевышним. А с Богом сделка не возможна. Уход Папы фактически в день воскрешения - тому очередное свидетельство.Да, бизнес - это искусство доходного. Да, политика - это искусство возможного. Но вера - это не про искусство. Это про реальную жизнь и настоящую смерть.Надеюсь, на похоронах понтифика Трамп поймет и это…Светлая седмица 2025 закончилась. Грустно. А жизнь продолжается. С Богом!Ещё на эту тему: На смерть Франциска: следующий папа будет последним?

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

америка

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

мнения, америка, европа, дональд трамп, ленин, леонид кучма, запад, политика, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)