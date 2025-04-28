"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане - 28.04.2025 Украина.ру
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"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане - 28.04.2025 Украина.ру
"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х эмоционально описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане
2025-04-28T12:39
2025-04-28T12:40
новости
ватикан
сша
рим
владимир зеленский
дональд трамп
республиканская партия
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"Всё кончено", - отметила Грин, прикрепив к публикации снимок Зеленского и Трампа в Ватикане.При этом она не уточнила, что именно имеет в виду.В минувшую субботу СМИ указывали, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп же рассказал, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".Подробнее - в материале Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после на сайте Украина.ру.
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новости, ватикан, сша, рим, владимир зеленский, дональд трамп, республиканская партия
Новости, Ватикан, США, Рим, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Республиканская партия

"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане

12:39 28.04.2025 (обновлено: 12:40 28.04.2025)
 
Марджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин
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Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х эмоционально описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане
"Всё кончено", - отметила Грин, прикрепив к публикации снимок Зеленского и Трампа в Ватикане.
При этом она не уточнила, что именно имеет в виду.
В минувшую субботу СМИ указывали, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.
Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп же рассказал, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
Подробнее - в материале Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после на сайте Украина.ру.
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