https://ukraina.ru/20250428/vse-koncheno-kongressmen-ssha-emotsionalno-otreagirovala-na-vstrechu-trampa-i-zelenskogo-v-vatikane-1062799448.html
"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане - 28.04.2025 Украина.ру
"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х эмоционально описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане
2025-04-28T12:39
2025-04-28T12:39
2025-04-28T12:40
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владимир зеленский
дональд трамп
республиканская партия
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"Всё кончено", - отметила Грин, прикрепив к публикации снимок Зеленского и Трампа в Ватикане.При этом она не уточнила, что именно имеет в виду.В минувшую субботу СМИ указывали, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп же рассказал, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".Подробнее - в материале Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после на сайте Украина.ру.
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Новости, Ватикан, США, Рим, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Республиканская партия
"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
12:39 28.04.2025 (обновлено: 12:40 28.04.2025)
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х эмоционально описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане