https://ukraina.ru/20250428/boevoe-bratstvo-s-kndr-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-aprelya-1062800880.html

Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля

Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля - 28.04.2025 Украина.ру

Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов КНДР Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-28T13:05

2025-04-28T13:05

2025-04-28T13:53

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Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область."Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", — заявил Путин.Президент РФ выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям."Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", — подчеркнул Путин.Он уточнил, что корейские военные приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, в частности, статье 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.Также, добавил Путин, разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область, положил конец преступной провокации киевского режима, предпринявшего попытку захвата части территории России.Минобороны России опубликовало видео, на котором была запечатлена подготовка северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области.Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал тёплый боевой привет армии и народу России."Глава государства КНДР послал тёплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу", — гласило сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи.Госдеп США в комментарии южнокорейской газете Yonhap потребовал от КНДР прекратить развертывание войск в Курской области."Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это", — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.В Госдепе США указали, что "по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне".Обстрелы и налётыУтром 28 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."За период с 20:50 по московскому времени 27 апреля по 04:35 по московскому времени 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 102 БпЛА – над территорией Брянской области, 9 БпЛА – над территорией Республики Крым, 2 БпЛА – над территорией Курской области, 1 БпЛА – над территорией Белгородской области, 1 БпЛА – над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате украинского налёта погиб человек."В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!" — написал он в своём телеграм-канале.Губернатор отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.Позднее, в 09:34 Минобороны рассказало об отражённых атаках БпЛА на северо-западных рубежах России."С 07:30 до 08:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: два БпЛА – над территорией Новгородской области и два БпЛА – над территорией Ленинградской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 36 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 6 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки. Также в ДНР объявляли ракетную/авиационную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 50 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 17; Великая Лепетиха — 6; Малая Лепетиха — 6; Новая Каховка — 3; Каховка — 3; Великие Копани — 4; Голая Пристань — 5; Алёшки — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 10 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Алёшки и Днепряны.Утром 28 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский и Северный совершены атаки 2 беспилотников. В посёлке Октябрьский от удара FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля", — писал губернатор.В Борисовском районе по селу Цаповка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного артобстрела. Без последствий.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Новопетровка и хутору Нижние Мельницы совершены атаки 18 беспилотников, из них 9 подавлены и сбиты. Без пострадавших и разрушений."В Волоконовском районе село Тишанка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 снаряда, и атаке одного беспилотника. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждён частный дом", — сообщил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Пороз и Сподарюшино подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и совершены атаки 3 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 97 боеприпасов в ходе 18 обстрелов и произведены атаки 16 беспилотников. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе посёлок Шамино, сёла Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Панков атакованы 21 беспилотником, 13 из которых подавлены."В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Мужчине оказана вся необходимая помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", — писал губернатор.В селе Новая Таволжанка повреждены 3 автомобиля, коммерческий и социальный объекты. В посёлке Шамино посечён осколками легковой автомобиль. Сегодня ночью в селе Муром повреждён один частный дом.Позднее, в 09:27 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."Село Нежеголь Шебекинского округа подверглось атаке вражеского FPV-дрона. Ранена женщина. Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", — отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Экспертная оценка происходящего на Украине — в статье Сергея Зуева "Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией".

https://ukraina.ru/20250428/tretiy-lishniy-makron-rubikon-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-utro-28-aprelya-1062791348.html

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https://ukraina.ru/20250427/sudba-ukrainskikh-voennykh-v-kurskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-27-aprelya-1062781749.html

https://ukraina.ru/20250427/raznovektornyy-tramp--glavnoe-na-utro-27-aprelya-1062777855.html

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хроники, эксклюзив, владимир путин, ким чен ын, вячеслав гладков, россия, кндр, украина, вооруженные силы украины, минобороны