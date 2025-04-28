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СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ - 28.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ

Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранения мирных жителей в Брянске. Об этом сообщает российское следственное ведомство.

2025-04-28T13:11

2025-04-28T13:11

2025-04-28T13:11

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"По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ по городу Брянску погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения", - сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.В 2024 году в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Украинская армия предпринимает попытки вторжения в российские регионы, систематически обстреливает российские населённые пункты и атакует их беспилотниками.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля

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новости, россия, брянск, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, бпла