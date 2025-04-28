https://ukraina.ru/20250428/sk-rf-rassleduet-gibel-i-raneniya-mirnykh-zhiteley-v-bryanske-iz-za-ataki-vsu-1062801331.html
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ - 28.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранения мирных жителей в Брянске. Об этом сообщает российское следственное ведомство.
2025-04-28T13:11
2025-04-28T13:11
2025-04-28T13:11
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"По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ по городу Брянску погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения", - сказано в официальном сообщении.Следственное ведомство России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.В 2024 году в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Украинская армия предпринимает попытки вторжения в российские регионы, систематически обстреливает российские населённые пункты и атакует их беспилотниками.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянск, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, бпла
Новости, Россия, Брянск, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, БПЛА
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели и ранения мирных жителей в Брянске. Об этом сообщает российское следственное ведомство.