https://ukraina.ru/20250428/o-sokrushitelnom-udare-rossii-kotoryy-privedt-k-kapitulyatsii-vsu--shirokorad-1062797754.html

О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад

О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад - 28.04.2025 Украина.ру

О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад

Военный историк, писатель Александр Широкорад в эфире Украина.ру рассказал о том, как был предопределён исход СВО ещё до начала боевых действий, а также о том,... Украина.ру, 28.04.2025

2025-04-28T12:13

2025-04-28T12:13

2025-04-28T12:13

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Военный историк, писатель Александр Широкорад в эфире Украина.ру рассказал о том, как был предопределён исход СВО ещё до начала боевых действий, а также о том, где и как может завершиться конфликт и каким путём.00:32 - Предисловие о начале и развитии СВО;12:26 - Два варианта достижения целей СВО;25:35 - О сценарии вмешательства войск НАТО;28:54 - Прогнозы на весенне-летнюю кампанию;36:42 - Сроки уничтожения киевского режима;43:55 - Дипломатия или армия?*В интервью упоминается батальон "Азов". Признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.#Широкорад #спецоперация #СВО #война #армия #Украина #Путин #Россия #США #Трамп #БПЛА #артиллерия #ракеты #Таурус #Европа #Сумы #Днепр #история #Одесса #КрымНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, сша, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина.ру, нато