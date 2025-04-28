О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад
Военный историк, писатель Александр Широкорад в эфире Украина.ру рассказал о том, как был предопределён исход СВО ещё до начала боевых действий, а также о том, где и как может завершиться конфликт и каким путём.
00:32 - Предисловие о начале и развитии СВО;
12:26 - Два варианта достижения целей СВО;
25:35 - О сценарии вмешательства войск НАТО;
28:54 - Прогнозы на весенне-летнюю кампанию;
36:42 - Сроки уничтожения киевского режима;
43:55 - Дипломатия или армия?
*В интервью упоминается батальон "Азов". Признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
#Широкорад #спецоперация #СВО #война #армия #Украина #Путин #Россия #США #Трамп #БПЛА #артиллерия #ракеты #Таурус #Европа #Сумы #Днепр #история #Одесса #Крым
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00:32 - Предисловие о начале и развитии СВО;
12:26 - Два варианта достижения целей СВО;
25:35 - О сценарии вмешательства войск НАТО;
28:54 - Прогнозы на весенне-летнюю кампанию;
36:42 - Сроки уничтожения киевского режима;
43:55 - Дипломатия или армия?
*В интервью упоминается батальон "Азов". Признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
#Широкорад #спецоперация #СВО #война #армия #Украина #Путин #Россия #США #Трамп #БПЛА #артиллерия #ракеты #Таурус #Европа #Сумы #Днепр #история #Одесса #Крым
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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