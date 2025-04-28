О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад - 28.04.2025 Украина.ру
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О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад
О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад - 28.04.2025 Украина.ру
О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад
Военный историк, писатель Александр Широкорад в эфире Украина.ру рассказал о том, как был предопределён исход СВО ещё до начала боевых действий, а также о том,... Украина.ру, 28.04.2025
2025-04-28T12:13
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Военный историк, писатель Александр Широкорад в эфире Украина.ру рассказал о том, как был предопределён исход СВО ещё до начала боевых действий, а также о том, где и как может завершиться конфликт и каким путём.00:32 - Предисловие о начале и развитии СВО;12:26 - Два варианта достижения целей СВО;25:35 - О сценарии вмешательства войск НАТО;28:54 - Прогнозы на весенне-летнюю кампанию;36:42 - Сроки уничтожения киевского режима;43:55 - Дипломатия или армия?*В интервью упоминается батальон "Азов". Признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.#Широкорад #спецоперация #СВО #война #армия #Украина #Путин #Россия #США #Трамп #БПЛА #артиллерия #ракеты #Таурус #Европа #Сумы #Днепр #история #Одесса #КрымНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Видео, Россия, Украина, США, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад

12:13 28.04.2025
 
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Военный историк, писатель Александр Широкорад в эфире Украина.ру рассказал о том, как был предопределён исход СВО ещё до начала боевых действий, а также о том, где и как может завершиться конфликт и каким путём.

00:32 - Предисловие о начале и развитии СВО;
12:26 - Два варианта достижения целей СВО;
25:35 - О сценарии вмешательства войск НАТО;
28:54 - Прогнозы на весенне-летнюю кампанию;
36:42 - Сроки уничтожения киевского режима;
43:55 - Дипломатия или армия?

*В интервью упоминается батальон "Азов". Признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

#Широкорад #спецоперация #СВО #война #армия #Украина #Путин #Россия #США #Трамп #БПЛА #артиллерия #ракеты #Таурус #Европа #Сумы #Днепр #история #Одесса #Крым

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Интервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
12:10
Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.руПолучит ли преступный киевский режим свой Нюрнберг, который продемонстрирует всему миру, что ни одно преступление не останется безнаказанным? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства
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