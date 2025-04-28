https://ukraina.ru/20250428/sk-rf-rassleduet-minirovanie-ukrainskoy-armiey-kurskoy-oblasti-v-terroristicheskikh-tselyakh-1062800283.html
СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях - 28.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
Российскими военными следователями устанавливаются обстоятельства минирования военнослужащими Украины Беловского района Курской области в террористических целях. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-28T13:03
2025-04-28T13:03
2025-04-28T13:03
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курская область
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"Установлено, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и отдельные участки местности в Беловском районе Курской области. В результате их преступных действий 19 апреля этого года 49-летний мужчина при эвакуации мирных жителей из Беловского района подорвался на мине. Он получил ранение, и ему оказывается медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.По словам Петренко, в ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в российском ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн Также на эту тему: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
https://ukraina.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-rol-boytsov-kndr-itogi-26-aprelya-1062776420.html
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новости, курская область, россия, украина, мирошник, ск рф, минирование, кто, мирные жители, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Украина, Мирошник, СК РФ, минирование, КТО, мирные жители, терроризм
СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
Российскими военными следователями устанавливаются обстоятельства минирования военнослужащими Украины Беловского района Курской области в террористических целях. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко