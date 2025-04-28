https://ukraina.ru/20250428/sk-rf-rassleduet-minirovanie-ukrainskoy-armiey-kurskoy-oblasti-v-terroristicheskikh-tselyakh-1062800283.html

СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях

СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях - 28.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях

Российскими военными следователями устанавливаются обстоятельства минирования военнослужащими Украины Беловского района Курской области в террористических целях. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-28T13:03

2025-04-28T13:03

2025-04-28T13:03

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"Установлено, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и отдельные участки местности в Беловском районе Курской области. В результате их преступных действий 19 апреля этого года 49-летний мужчина при эвакуации мирных жителей из Беловского района подорвался на мине. Он получил ранение, и ему оказывается медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.По словам Петренко, в ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах произошедшего. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в российском ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн Также на эту тему: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру

https://ukraina.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-rol-boytsov-kndr-itogi-26-aprelya-1062776420.html

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новости, курская область, россия, украина, мирошник, ск рф, минирование, кто, мирные жители, терроризм