ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб - 15.09.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб
ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб - 15.09.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб
За минувшие сутки шесть районов Белгородской области подверглись атакам с украинской стороны. В итоге есть человеческие жертвы и разрушения, сообщил 15 сентября белгородский губернатор Вячеслав Гладков
2024-09-15T11:32
2024-09-15T11:32
новости
белгородская область
шебекино
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нато
всу
мирные жители
военные преступления
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По информации губернатора Белгородской области, за 14 сентября с украинской территории были атакованы 24 населённых пункта региона. ВСУ выпустили по ним более полусотни снарядов и применили для атак по мирным жителям около двух десятков беспилотников.Особенно пострадали населённые пункты в Шебекинском городском округе. ВСУ атаковали город Шебекино, посёлки Маслова Пристань, сёла Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хутора Балки и Марьино. По ним выпущены 10 БПЛА (один из которых сбит) и 21 боеприпас в ходе 8 обстрелов."В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Ранены 5 мирных жителей. На участке автодороги Шебекино — Белгород вследствие попадания снаряда четверо мирных жителей получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась", - сообщил Гладков в своём ТГ-канале.Он также рассказал, что за прошедший день уничтожены огнём одно транспортное средство, два частных дома и 10 хозяйственных построек. Повреждены 13 частных домов, семь автомобилей, складское помещение, гаражи, административные здания двух предприятий и линия электропередачи. В Шебекинском городском округе произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве."Пожарными расчётами и добровольными пожарными дружинами из соседних районов производится тушение. Ситуация продолжает оставаться непростой. Работы по тушению пожара продолжаются", - констатировал губернатор Белгородской области.С 9 августа в Белгородской области, а также в Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). С 15 августа ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Тем временем ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях
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новости, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, всу, мирные жители, военные преступления, кто, сво, дроны, обстрелы, терроризм
Новости, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, КТО, СВО, дроны, обстрелы, терроризм

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб

11:32 15.09.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекино
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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За минувшие сутки шесть районов Белгородской области подверглись атакам с украинской стороны. В итоге есть человеческие жертвы и разрушения, сообщил 15 сентября белгородский губернатор Вячеслав Гладков
По информации губернатора Белгородской области, за 14 сентября с украинской территории были атакованы 24 населённых пункта региона. ВСУ выпустили по ним более полусотни снарядов и применили для атак по мирным жителям около двух десятков беспилотников.
Особенно пострадали населённые пункты в Шебекинском городском округе. ВСУ атаковали город Шебекино, посёлки Маслова Пристань, сёла Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хутора Балки и Марьино. По ним выпущены 10 БПЛА (один из которых сбит) и 21 боеприпас в ходе 8 обстрелов.
"В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Ранены 5 мирных жителей. На участке автодороги Шебекино — Белгород вследствие попадания снаряда четверо мирных жителей получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась", - сообщил Гладков в своём ТГ-канале.
Он также рассказал, что за прошедший день уничтожены огнём одно транспортное средство, два частных дома и 10 хозяйственных построек. Повреждены 13 частных домов, семь автомобилей, складское помещение, гаражи, административные здания двух предприятий и линия электропередачи. В Шебекинском городском округе произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве.
"Пожарными расчётами и добровольными пожарными дружинами из соседних районов производится тушение. Ситуация продолжает оставаться непростой. Работы по тушению пожара продолжаются", - констатировал губернатор Белгородской области.
С 9 августа в Белгородской области, а также в Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). С 15 августа ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Тем временем ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях
 
НовостиБелгородская областьШебекиноБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныНАТОВСУмирные жителиВоенные преступленияКТОСВОдроныобстрелытерроризм
 
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