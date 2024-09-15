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ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб - 15.09.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб

За минувшие сутки шесть районов Белгородской области подверглись атакам с украинской стороны. В итоге есть человеческие жертвы и разрушения, сообщил 15 сентября белгородский губернатор Вячеслав Гладков

2024-09-15T11:32

2024-09-15T11:32

2024-09-15T11:32

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По информации губернатора Белгородской области, за 14 сентября с украинской территории были атакованы 24 населённых пункта региона. ВСУ выпустили по ним более полусотни снарядов и применили для атак по мирным жителям около двух десятков беспилотников.Особенно пострадали населённые пункты в Шебекинском городском округе. ВСУ атаковали город Шебекино, посёлки Маслова Пристань, сёла Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хутора Балки и Марьино. По ним выпущены 10 БПЛА (один из которых сбит) и 21 боеприпас в ходе 8 обстрелов."В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Ранены 5 мирных жителей. На участке автодороги Шебекино — Белгород вследствие попадания снаряда четверо мирных жителей получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась", - сообщил Гладков в своём ТГ-канале.Он также рассказал, что за прошедший день уничтожены огнём одно транспортное средство, два частных дома и 10 хозяйственных построек. Повреждены 13 частных домов, семь автомобилей, складское помещение, гаражи, административные здания двух предприятий и линия электропередачи. В Шебекинском городском округе произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве."Пожарными расчётами и добровольными пожарными дружинами из соседних районов производится тушение. Ситуация продолжает оставаться непростой. Работы по тушению пожара продолжаются", - констатировал губернатор Белгородской области.С 9 августа в Белгородской области, а также в Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). С 15 августа ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Тем временем ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях

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